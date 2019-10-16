Экономика

Lenta.ruLenta.ruВоенные расходы России пересчитали по-новому

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (СИПРИ) ранее оценил траты России на оборону по итогам прошлого года в 61,4 миллиарда долларов. При этом страна впервые с 2006 года не оказалась в пятерке стран-лидеров по военным расходам, заняв лишь шестую строчку.
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Военные расходы России пересчитали по-новому

Lenta.ru06:19

Эксперты пересчитали военные расходы РФ по новой системе

News.ru10:07

Военные расходы будут пересчитаны по новой системе

ГЛАС.RU07:00

Ольга Ергунова (Екатеринбург): В вопросе изучения оборонных расходов следует рассмотреть опыт разных стран

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