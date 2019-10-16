Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUВоенные расходы будут пересчитаны по новой системе

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Без применения ППС Россия занимает седьмое место в мире по военным расходам, сообщало ранее издание Jane's, и шестую строчку по анализу Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI).
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Оборонные расходы России по паритету покупательной способности достигли 159 млрд долларов

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Военные расходы будут пересчитаны по новой системе

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РБК04:43

Военные расходы России пересчитали по-новому

Lenta.ru06:19
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Сирийская армия вошла в Ракку впервые за пять лет

Газета.Ru 08:01
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Судмедэксперт по делу «пьяного» мальчика отказался признать ошибку

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РИА Новости 08:29
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Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре

Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
Lenta.ru 08:18
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Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр

Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru 05:52
Политика

В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам

Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Lenta.ru вчера в 19:49
Политика

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Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
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Общество

Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы

За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Политика

МИД России подтвердил задержание россиянки в Минске

«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Белоруссии гражданки России Анны Богачёвой находится во внимании консульского отдела посольства России в Республике Беларусь, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку», — указано в сообщении.
RT на русском вчера в 07:46
Спорт

Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI вчера в 14:34
Общество

Путин ужесточил наказание за нарушения при организации детского отдыха

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей за организацию отдыха и оздоровления детей организациями или предпринимателями, сведения о которых отсутствуют в соответствующем реестре, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 07:43
Политика

Эрдоган отказался встречаться с Пенсом и Помпео

Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео, которые приедут в Анкару с рабочим визитом, встретятся с вице-президентом Турции Фуатом Октаем и главой МИД Мевлютом Чавушоглу.
Коммерсантъ 08:45
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Политика

Нетаньяху попросил Путина освободить осужденную за гашиш израильтянку

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать соотечественницу Нааму Иссахар, которую Химкинский суд осудил на семь с половиной лет за контрабанду наркотиков.
РБК вчера в 14:46
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«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

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Lenta.ru вчера в 12:43
Политика

Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР

Идея Украины о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданной для всех участников «нормандского формата», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:12
Армия и оружие

Военные из Великобритании пожаловались на угрожающие СМС от РФ

Британские военнослужащие, размещённые в Эстонии, жалуются на поступающие к ним через аккаунты в соцсетях и на мобильные телефоны подозрительные сообщения, которые могли быть отправлены из России.
News.ru 07:36
Общество

Россияне стали лояльнее к теневым доходам и работе

На теневом рынке труда заняты более 25 млн россиян, пишет РБК.
Алтайская правда 07:47
Происшествия

Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой

Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
ТАСС вчера в 04:28
Политика

Японский журналист призвал Москву признать ошибкой разгром Японии в 1945-м

Газета.Ru 03:09
Политика

Госдеп лишился возможности влиять на политику США по Украине

Агентство Bloomberg пишет, что такое решение Белого дома вызвано желанием обойти официальную линию США по Украине.
News.ru 07:25
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Компании Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на двигатели

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Путин потребовал отчет о средствах для пострадавших от паводков

Президент России Владимир Путин потребовал предоставить ему отчет о расходовании денежных средств, выделенных на выплату компенсаций пострадавших от паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке.
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Средняя продолжительность жизни россиян превысила 73 года

РИА Новости 04:04
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В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь

Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 01:47
Армия и оружие

Южная Корея показала перспективный стелс-танк нового поколения NGMBT

На проходящей в Южной Корее с 15 по 20 октября 2019 года очередной Сеульской международной выставке аэрокосмической и оборонной промышленности ADEX- 2019, южнокорейские конструкторы представили макет новейшего перспективного танка нового поколения NGMBT.
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Тульский кот-наркокурьер сбежал из-под «ареста»

Что произошло и почему кот сбежал из-под "домашнего ареста", Маргатире Риммар неизвестно.
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Зеленский назвал условие имплементации «формулы Штайнмайера»

« Формула Штайнмайера» будет имплементирована в новый закон о статусе Донбасса, если мы встретимся в «нормандском формате», если четыре стороны договорятся, как мы регулируем дальше, — заявил Зеленский на брифинге по итогам его встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.
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Наука

Машинное обучение поможет найти новые ферромагнетики

В настоящее время физикам известно более 2500 ферромагнетиков, что автоматически делает их самым распространенным классом магнитных материалов.
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Сбербанк представил платформу для краудлендинга

Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо», обнаружил корреспондент РБК.
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Общество

Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире

Звезду подиумов официально объявили самой красивой женщиной в мире.
Lisa.ru вчера в 10:45
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