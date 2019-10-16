Без применения ППС Россия занимает седьмое место в мире по военным расходам, сообщало ранее издание Jane's, и шестую строчку по анализу Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI).

Военные расходы будут пересчитаны по новой системе

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Спорт Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.

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