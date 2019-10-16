Экономика
ГЛАС.RUВоенные расходы будут пересчитаны по новой системе
За 2018 год расходы на оборону российского государства составили 61,4 миллиарда долларов, таким образом, Россия не вошла в пятерку лидеров-стран в этой области.
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 21:14, Вашингтон
Политика
Трамп обвинил Пелоси в срыве встречи с демократами
Президент США Дональд Трамп заявил, что не он, а спикер палаты представителей Нэнси Пелоси вышла из себя на встрече в Белом доме, которая закончилась конфликтом.
Российская газета 19:47
Гаджеты
Ulefone представила защищенный смартфон Armor X5 за 100 долларов
Совсем недавно компания Ulefone представила бюджетный защищенный телефон начального уровня под названием Ulefone Armor X3, теперь же производитель выкатил на суд публики еще одну доступную новинку - Ulefone Armor X5.
Дни24 11:49
Общество
Номера на новые машины теперь смогут устанавливать в автосалонах
С 1 января 2020 года владельцы новых автомобилей будут обязаны регистрировать свои машины и устанавливать госномера прямо в автосалонах в день покупки.
Автоновости дня вчера в 14:57
Экономика
В Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году
На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Газета.Ru 13:16
Происшествия
В ходе беспорядков в Каталонии за сутки пострадали более 70 человек
РИА Новости вчера в 18:44
Экономика
МФЦ тесен: с 2020 года оказывать госуслуги населению начнут банки
Получить пенсию и материнский капитал, оформить ИП, зарегистрироваться в качестве страхователя — эти и многие другие госуслуги уже со следующего года будут предоставлять российские банки.
Известия 17:01
Космос
NASA представило скафандры для полетов на Луну и Марс
Sibnet Новости 02:13
Спорт
Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI вчера в 14:34
Музыка
Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение
Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
Авто
Компании Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на двигатели
Rusargument 04:08
Происшествия
Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку
Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
РИА Новости 08:29
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Политика
В Белоруссии задержали гражданку РФ Богачеву по запросу США
Шок вызвало само задержание россиянки по сфабрикованному в США делу о якобы вмешательстве в американские выборы в столице ближайшего союзника России - Белоруссии.
МонаВиста вчера в 11:38
Недвижимость
В Подмосковье стало меньше элитных коттеджей
Объем предложения на первичном рынке элитной загородной недвижимости по итогам третьего квартала 2019 года составил 555 лотов, оказавшись рекордно низким за последние шесть лет.
Коммерсантъ вчера в 15:07
Игры
Авторы Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 отложили релиз игры
Студия Hardsuit Labs объявила о переносе даты выхода Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Игра не поступит в продажу в марте, однако всё равно должна выйти до 2020 года.
News.ru 11:24
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова отказалась позвать Гузееву на поминки
Вдова известного актера Николая Караченцова прокомментировала высказывание Ларисы Гузеевой, которая высмеяла ее поведение, и отметила, что не собирается звать актрису и телеведущую на поминки по мужу.
Рамблер 15:07
Авто
Седан Bentley Flying Spur получил новую версию
Компания Bentley презентовала новую версию седана Flying Spur под названием Blackline.
Goroday.ru вчера в 09:42
Политика
Путин потребовал дать тепло россиянам в затопленных регионах
Летом 2019 года Иркутская область и несколько регионов Дальнего Востока пережили масштабные паводки.
Lenta.ru 08:06
Политика
Трамп написал письмо Эрдогану с требованием не подводить весь мир
Американский президент Дональд Трамп написал своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану письмо, в котором попросил, что бы тот "не валял дурака" и не подводил мир.
Газета.Ru 17:32
Армия и оружие
В Ираке задержали нескольких боевиков ИГ, сбежавших из Сирии
Министр обороны Ирака сообщил, что на территории страны были задержаны несколько боевиков «Исламского государства» (террористической группировки, запрещенной в РФ), передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство INA.
Росбалт 19:49
Экономика
Власти сочли недостижимыми свои цели по борьбе с нелегальным алкоголем
Правительство сочло невыполнимым целевой показатель по сокращению потребления незарегистрированного алкоголя в 2020–2022 годах, и его предложено скорректировать до более реалистичных значений.
РБК 17:00
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП с Porsche и такси в Москве
Известно, что в такси на момент ДТП находились три пассажира. По некоторым данным, всего в аварии получили различные травмы четыре человека.
Газета.Ru 17:16
Футбол
В Москве появится новый футбольный клуб
Чемпионат 16:00
Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
RT на русском 12:38
Происшествия
Машина насмерть сбила двух человек на трамвайной остановке в Улан-Удэ
В Улан-Удэ вылетевший на трамвайную остановку автомобиль насмерть сбил двух человек, сообщает "Ариг Ус".
Вести.Ru 14 октября в 04:56
Космос
Российский телескоп зафиксировал термоядерный взрыв в центре Галактики
Вечерняя Москва вчера в 21:00
Общество
Россия заняла пятую строчку с конца в рейтинге репутации стран
Консалтинговая компания Reputation Institute (RI) поместила Россию на 51-ю строчку в рейтинге репутации стран, что выше на одну позицию по сравнению с прошлым годом.
Коммерсантъ 15:16
Спорт
Биатлонистка Подчуфарова сменит сборную России на Словению
Бронзовый призер чемпионата мира по биатлону 2017 года Ольга Подчуфарова приняла решение больше не выступать за Россию, и сменить спортивное гражданство.
Вести.Ru 10:14