Экономика
Lenta.ruВоенные расходы России пересчитали по-новому
Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (СИПРИ) ранее оценил траты России на оборону по итогам прошлого года в 61,4 миллиарда долларов. При этом страна впервые с 2006 года не оказалась в пятерке стран-лидеров по военным расходам, заняв лишь шестую строчку.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 09:11, Ашберн
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Происшествия
Менеджер Rammstein избил охранника в Петербурге
Сегодня менеджер группы Rammstein Анар Рейбранд прокомментировал случай, который произошел с ним накануне.
ФедералПресс 08:48
Футбол
Месси получил шестую «Золотую бутсу» в карьере
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, признанный лучшим европейским бомбардиром сезона-2018/2019, получил «Золотую бутсу».
Матч ТВ 08:26
Общество
Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре
Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
Lenta.ru 08:18
Происшествия
Грузия экстрадирует подозреваемого в убийстве следователя МВД Шишкиной
Министерство юстиции Грузии выпустило распоряжение об экстрадицию в Россию 28-летнего российского хакера Ярослава Сумбаева, подозреваемого в убийстве следователя МВД России по особо важным делам Евгении Шишкиной.
РБК 08:27
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Политика
Эрдоган заявил, что не будет встречаться с Пенсом в Анкаре
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что не намерен встречаться с вице-президентом США Майклом Пенсом, который прибудет с рабочим визитом в турецкую столицу.
ТАСС 07:38
Происшествия
В Чебоксарах 18 человек пострадали в ДТП с троллейбусом
В Чебоксарах в результате наезда троллейбуса на опору линии электропередачи пострадали 18 человек.
RT на русском 08:54
Общество
Россиянам показали порно вместо передачи на НТВ
Безобразие в эфире длилось 15 минут. Уже даже названа причина ЧП: человеческий фактор, были неверно подключены кабели к оборудованию.
ToDay News Ufa вчера в 14:40
ЖКХ
Россияне заплатят за ЖКХ по-новому
В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.
Lenta.ru вчера в 00:26
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Происшествия
В Нидерландах семья девять лет ждала конца света в подвале
РЕН ТВ вчера в 16:47
Здоровье
Дмитрий Медведев обсудил с главами регионов реализацию нацпроектов
Сегодня, 14 октября, премьер России Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференцсвязи заседание Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
ГТРК Дагестан 14 октября в 12:52
Экономика
ЛУКОЙЛ станет платить акционерам больше
До сих пор компания платила дивиденды дважды в год (по итогам девяти месяцев и всего года) в размере не менее 25% чистой прибыли по МСФО, хотя в последние годы этот уровень, как правило, был выше (в 2018 году ЛУКОЙЛ заплатил 30% чистой прибыли).
Коммерсантъ 07:43
Финансы
Российский рынок акций открылся ростом индексов
Торги на российском рынке акций открылись в среду умеренным ростом цен основных "голубых фишек" на фоне улучшения внешней конъюнктуры: в США неплохо стартовал сезон квартальных отчетов, а в Европе был отмечен прогресс в переговорах по Brexit.
Интерфакс 03:58
Происшествия
Судмедэксперт по делу «пьяного» мальчика отказался признать ошибку
Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
РИА Новости 08:29
Футбол
Ла Лига попросила перенести Эль-Классико из Барселоны в Мадрид
ProstoProSport 08:28
Кино
В прокат выходит фильм по роману Дмитрия Глуховского «Текст»
В широкий прокат выходит художественный фильм, который снял режиссер Клим Шипенко по роману Дмитрия Глуховского «Текст».
Общественное телевидение России 08:46
Политика
Путин потребовал отчет о средствах для пострадавших от паводков
Президент России Владимир Путин потребовал предоставить ему отчет о расходовании денежных средств, выделенных на выплату компенсаций пострадавших от паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке.
Известия 07:35
Транспорт
Минтранс вместе с ФАС изучат планы «Победы» повысить цены на билеты
Минтранс вместе с Федеральной антимонопольной службой изучат планы лоукостера "Победа" повысить цены на билеты.
Радио Маяк 07:57
Шоу-бизнес
Заворотнюк отказалась от продлившего жизнь Фриске препарата
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк, которая, по данным СМИ, борется с раком мозга, отказалась лечиться вакциной, которую ставили певице Жанне Фриске.
Уралинформбюро 06:55
Политика
Песков оценил исполнение гимна России в Эр-Рияде
В Кремле с пониманием относятся к исполнению гимна Российской Федерации с ошибками во время государственного визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
REGNUM 06:40
Происшествия
Кот-наркокурьер сбежал из зооуголка перед заседанием суда
В Туле перед заседанием суда сбежал важный вещдок - кот, с помощью которого заключенным в колонию передавались наркотики.
Газета.Ru 07:44
Происшествия
В Уфе мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю школьницу
В столице Башкирии таджикистанский мигрант на протяжении двух лет сексуально надругался над несовершеннолетней узбекской школьницей, шантажируя ее появлением проблем с документами у матери.
Discover24 вчера в 06:23
Политика
Глава ДНР назвал условие выполнения Минских соглашений
Пушилин считает, что Минские соглашения могут быть выполнены лишь «при условии роспуска всех властных структур Украины и демонтажа её больной государственности».
RT на русском 07:37
Космос
NASA показало новые скафандры для полетов на Луну
Как подчеркнули инженеры NASA, по своим характеристикам скафандры нового поколения значительно превосходят те, которые использовались во времена Нила Армстронга и других участниках первых полетов к Луне.
Москва 24 05:52
Происшествия
На Урале задержали подозреваемых в убийстве продававшей машину девушки
В Челябинске сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве 27-летней девушки, которая вечером 10 октября уехала показать автомобиль потенциальному покупателю и пропала.
РБК вчера в 05:13