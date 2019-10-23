Армия и оружие
ИзвестияВоенные самолеты США сымитировали бомбардировку Крыма
Стратегические бомбардировщики B-52 ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем с целью обучения «взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами». Об этом говорится на сайте европейского командования ВС США (EUCOM).
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Экономика
Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
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Руководитель российского офиса Skoda Ян Прохазка рассказал, что компактный кроссовер марки Karoq появится в России в начале следующего, 2020 года.
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В перестрелке под Ростовом погибли пять человек
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Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив испытывают на прочтность.
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Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Армия и оружие
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Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе
«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
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Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
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Криминального авторитета Тариэла Ониани, известного как Таро, экстрадировали из России в Испанию.
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Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
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Общество
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Омбудсмен отметила, что в среднем задолженность на одного переселенца составляет около 31 тысячи гривен (1,24 тысячи долларов).
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились почти на 1,7 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю снизились на 1,699 млн баррелей и на 18 октября составили 433,151 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
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Уголовное дело возбудили после ДТП на переходе в Петербурге
Уголовное дело возбудили после ДТП на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге, где пострадали 8 человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Армия и оружие
Глава СГБ: события в Сирии - угроза для безопасности Грузии
Текущие в Сирии процессы рассматриваются как потенциальная угроза для национальной безопасности Грузии, заявил глава Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили в передаче SWOT на телеканале Imedi.
Авто
Компания Renault готовит совершенно новый кроссовер
Компания Renault готовится вывести на рынок совершенно новый паркетник.
Политика
Почему Нетаньяху не смог сформировать правительство Израиля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не может сформировать правительство, такая возможность будет предоставлена его политическому сопернику - Беньямину Ганцу из либерально-сионистской партии "Кахоль-Лаван".
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
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Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Космос
Ученый рассказал о технологии инопланетян, заметной с Земли
Шоу-бизнес
Петренко рассказал, как скатывался по наклонной после ухода Климовой
Долгое время Климова и Петренко считались одной из самых красивых пар отечественного кинематографа.
Футбол
РБ Лейпциг — Зенит 2:1 (2-й тайм)
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
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