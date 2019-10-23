Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВоенные самолеты США сымитировали бомбардировку Крыма

Стратегические бомбардировщики B-52 ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем с целью обучения «взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами». Об этом говорится на сайте европейского командования ВС США (EUCOM).
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В Крыму прокомментировали имитацию бомбардировок ВВС США у границ полуострова

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Военные самолеты США сымитировали бомбардировку Крыма

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