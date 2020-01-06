Армия и оружие

ТК ЗвездаТК ЗвездаВоенные силы США на Ближнем Востоке приведены в боеготовность

США привели свои военные силы, расположенные на территории Ближнего Востока еще в большую боевую готовность из-за возможных ожидаемых ударов иранских беспилотников. В частности, это касается батарей ЗРК Patriot и военных частей.
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с чего всё началось
Расчеты размещенных на Ближнем Востоке комплексов противоракетной обороны Patriot, так же, как и все остальные военные США в регионе, были приведены в полную боевую готовность после того, как разведка сообщила об угрозе нанесения Ираном ударов с помощью беспилотников, сообщает
 телеканал CNN со ссылкой на свои источники.
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