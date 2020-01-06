с чего всё началось

США привели свои военные силы, расположенные на территории Ближнего Востока еще в большую боевую готовность из-за возможных ожидаемых ударов иранских беспилотников. В частности, это касается батарей ЗРК Patriot и военных частей.

Военные силы США на Ближнем Востоке приведены в боеготовность

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