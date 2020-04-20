Армия и оружие
РБКВоенные сообщили о подлете самолета США к объектам России в Сирии
Российские военные сопроводили самолет-разведчик США, который следовал над нейтральными водами Средиземного моря в сторону российских военных объектов в Сирии. Для этой цели с авиабазы Хмеймим был поднят российский истребитель. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Читать в источнике
Оценить151
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 07:43, Ашберн
Политика
Путин назвал требующие особого внимания две группы населения
Российский лидер Владимир Путин считает, что особого внимания в условиях борьбы с коронавирусом требуют беременные женщины и дети, в том числе новорожденные.
Взгляд.ру 07:33
Общество
В Москве 60 выздоровевших от коронавируса стали донорами плазмы
«Люди начали откликаться, и на сегодняшний день в Москве такими донорами стали уже 60 человек», — цитирует Ракову ТАСС.
RT на русском 05:56
Шоу-бизнес
Павел Прилучный впервые ответил на вопрос об избиении Муцениеце
Актер Павел Прилучный впервые ответил на вопрос подписчиков, который касался его личных отношений с женой Агатой Муцениеце.
Слово и Дело 18 апреля в 10:08
Общество
Голикова назвала средний возраст заразившихся коронавирусом в России
Средний возраст заразившихся коронавирусной инфекцией в России составляет для женщин 47,9 года, для мужчин - 44,7 года.
Chelny-biz.ru 07:33
Общество
АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
Газета.Ru 03:38
Общество
Российские регионы предупредили о росте числа заражений коронавирусом
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в ближайшие две-три недели темпы заражения коронавирусом в регионах страны могут существенно вырасти.
Lenta.ru 07:27
Футбол
РПЛ назвала примерные сроки возобновления чемпионата России
Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) предварительно планирует возобновление чемпионата России в любую из недель с середины июня по середину июля, сообщается на сайте лиги.
Rambler News Service вчера в 11:28
Общество
Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции
Коммерсантъ 07:13
Общество
Инвестор приступил к рекультивации мусорного полигона в Шиесе
"Рекультивация с 7 апреля уже начата, и мы никаким образом не изменяем условия, инвестор начал эту рекультивацию", - сказал Цыбульский, уточнив, что инвестор обязался завершить эту процедуру в течение двух лет.
Интерфакс 06:41
Происшествия
На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом
Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 05:24
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
Культура
Зайка и Лев в шоу «Маска» сбили с толку жюри
Piter.tv 04:06
Происшествия
В Югре умерла первая пациентка с коронавирусом
Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Ханты-Мансийском автономном округе, у 70-летней женщины была тяжелая пневмония, сообщает региональный оперативный штаб по профилактике инфекции.
РИА Новости 01:42
Политика
Путин оценил эффективность нерабочих дней в борьбе с коронавирусом
"За счет объявленного периода нерабочих дней, карантинных мер, правил самоизоляции и других решений, которые были приняты ранее, мы получили определенный запас по времени, который сумел сбить темп распространения эпидемии и перенастроить систему здравоохранения", - заявил Путин в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
РИА Новости 07:32
Происшествия
Власти Москвы назвали причину смерти женщины у подъезда
РИА Новости 05:58
Политика
Мишустин: ряд регионов не освоил средства для борьбы с пандемией
Регионы плохо осваивают средства, выделяемые на борьбу с коронавирусом, заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
BFM.ru 07:20
Экономика
Guggenheim: рынок акций США может снизиться на 60%
Во время следующего обвала индекс S&P 500 может упасть до 1200 пунктов, полагает инвестиционный директор Guggenheim Investments Скотт Майнерд.
Profinance.ru 18 апреля в 13:35
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК вчера в 12:13
Общество
Росгвардия получит миллиард рублей на аппараты ИВЛ
Правительство России выделило Росгвардии почти 1,3 миллиарда рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и других медицинских приборов для борьбы с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 07:11
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
Армия и оружие
Пилот МиГ-31 ВКС России снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского истребителя МиГ-31, который сопровождал стратегический бомбардировщик Ту-95МС, снял на видео встречу с F-16.
Газета.Ru вчера в 11:07
Общество
Суд Лондона перенес слушания по экстрадиции Олега Тинькова в США
Судебные слушания об экстрадиции в Соединенные Штаты российского бизнесмена Олега Тинькова, которые должны были состояться в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне 27 апреля, перенесены на более позднюю дату.
ТАСС 06:48
Происшествия
Умер начальник отдела охраны общественного порядка ЗАО Москвы
Начальник отдела охраны общественного порядка управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления МВД России по Москве полковник полиции Игорь Хвенько скончался в Москве на 58-м году жизни в понедельник, 20 апреля.
Известия 06:36
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Общество
Правительство расширило перечень товаров первой необходимости
Правительство России расширило рекомендуемый перечень товаров первой необходимости, включив в него все средства индивидуальной защиты, а также дезинфицирующие и антисептические средства.
ТАСС 07:08
Общество
СК отследит пранки против ведущих дистанционно уроки учителей
Ранее Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух человек за розыгрыш про COVID-19.
RT на русском 05:17
Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском вчера в 07:56
Общество
Пушков раскритиковал чиновницу из Краснодара за нападки на врачей
Российский сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге в твиттере возмутился из-за сообщений о том, что замминистра здравоохранения Краснодарского края отчитала врачей за то, что они не могут сшить бахилы.
РИА Новости 04:51