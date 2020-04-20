Российские военные сопроводили самолет-разведчик США, который следовал над нейтральными водами Средиземного моря в сторону российских военных объектов в Сирии. Для этой цели с авиабазы Хмеймим был поднят российский истребитель. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Военные сообщили о подлете самолета США к объектам России в Сирии

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