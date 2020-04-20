Российские военные сопроводили самолет-разведчик США, который следовал над нейтральными водами Средиземного моря в сторону российских военных объектов в Сирии. Для этой цели с авиабазы Хмеймим был поднят российский истребитель. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Военные сообщили о подлете самолета США к объектам России в Сирии

Здоровье Число заразившихся пациентов и врачей российской больницы превысило 90 Ранее сообщалось, что коронавирус предварительно подтвердился у 78 пациентов и врачей больницы №1 в Екатеринбурге.

Общество Россияне просят отменить майские праздники Каждый третий россиянин поддержал перенос майских выходных на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, ещё столько же считают, что приближающиеся праздники стоит вовсе отменить. 86

Общество Главный детский инфекционист предостерег от открытия школ и детсадов Николай Филатов уже считает, что развитие ситуации с распространением коронавирусной инфекции уже позволяет поднять вопрос об открытии уличных площадок для детей и детских учреждений. 13

Экономика С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ). 1

Политика Путин предупредил о пике коронавируса На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства. 1,8K

Политика Путин: распространение эпидемии коронавируса в России продолжается Президент России Владимир Путин во время видеосовещания заявил, что в стране продолжается рост заболеваемости коронавирусом.

Общество Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи. 485

Политика Путин объяснил отправку помощи США и Италии выгодами для России Выгодным для России, по словам Путина, оказалась и отправка в США военного транспортного самолета с грузом медицинской техники и необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 средств. 1

Хоккей Хоккеист ЦСКА Григоренко подписал контракт с «Коламбусом» Хоккеист московского ЦСКА Михаил Григоренко подписал контракт с "Коламбусом", сообщает агент игрока Дэн Мильштейн в Twitter.

Наука Обнаружена первая значительная мутация нового коронавируса Ученые из Тайваня и Австралии сообщили об обнаружении первой значительной мутации нового коронавируса SARS-CoV-2, результаты предварительного исследования опубликовали на сайте препринтов bioRxiv.

Общество Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля. 779

Общество АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице. 7,1K

Энергетика Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель. 667

Политика Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения «Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава. 1K