Армия и оружие
РБКВоенные сообщили о подлете самолета США к объектам России в Сирии
Российские военные сопроводили самолет-разведчик США, который следовал над нейтральными водами Средиземного моря в сторону российских военных объектов в Сирии. Для этой цели с авиабазы Хмеймим был поднят российский истребитель. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.
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Здоровье
Число заразившихся пациентов и врачей российской больницы превысило 90
Ранее сообщалось, что коронавирус предварительно подтвердился у 78 пациентов и врачей больницы №1 в Екатеринбурге.
Lenta.ru 10:20
Гаджеты
Монитор Xiaomi Mi Display 1A оценен в 99 долларов
Модель под названием Mi Display 1A на фоне конкурентов выделяется очень узкими рамками, что позволяет создавать многомониторные конфигурации.
Astera 06:18
Культура
Минкульт разработал меры поддержки музеев и театров
Министерство культуры предлагает восполнить потери крупных театров и музеев в течение 3 месяцев.
Орфей 07:00
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Здоровье
В Уфе главврач РКБ имени Куватова уходит на самоизоляцию
С 21 апреля у сотрудников медучреждения начинается двухнедельный период самоизоляции.
Башинформ 07:58
Общество
Россияне просят отменить майские праздники
Каждый третий россиянин поддержал перенос майских выходных на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, ещё столько же считают, что приближающиеся праздники стоит вовсе отменить.
ForPost 08:25
Общество
Главный детский инфекционист предостерег от открытия школ и детсадов
Николай Филатов уже считает, что развитие ситуации с распространением коронавирусной инфекции уже позволяет поднять вопрос об открытии уличных площадок для детей и детских учреждений.
Вести.Ru 09:39
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
Армия и оружие
Пилот МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем НАТО
Ролик появился на канале Fighterbomber в Youtube. На видео МиГ-31 приближается к истребителю НАТО и приветствует его пилота.
Суть событий вчера в 09:20
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Здоровье
В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету
Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM 10:12
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции.
RT на русском 08:07
Политика
Путин: распространение эпидемии коронавируса в России продолжается
Президент России Владимир Путин во время видеосовещания заявил, что в стране продолжается рост заболеваемости коронавирусом.
Газета Кемерова 09:17
Общество
Суд смягчил срок активисту Котову
Газета.Ru 10:01
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Кино
Режиссер «Стражей Галактики» рассказал о дальнейшей судьбе Таноса
Режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн поделился подробностями о третьей части фильма, а также рассказал о дальнейшей судьбе Таноса.
NewInform 02:58
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Политика
Путин объяснил отправку помощи США и Италии выгодами для России
Выгодным для России, по словам Путина, оказалась и отправка в США военного транспортного самолета с грузом медицинской техники и необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 средств.
РБК 10:10
Хоккей
Хоккеист ЦСКА Григоренко подписал контракт с «Коламбусом»
Хоккеист московского ЦСКА Михаил Григоренко подписал контракт с "Коламбусом", сообщает агент игрока Дэн Мильштейн в Twitter.
Газета.Ru 10:18
Наука
Обнаружена первая значительная мутация нового коронавируса
Ученые из Тайваня и Австралии сообщили об обнаружении первой значительной мутации нового коронавируса SARS-CoV-2, результаты предварительного исследования опубликовали на сайте препринтов bioRxiv.
РИА Новости 06:59
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Общество
АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
Газета.Ru 03:38
Энергетика
Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Политика
Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
Политика
Путин поддержал идею обеспечить медиков вакциной от коронавируса
Медики подвергаются опасности во время лечения больных коронавирусной инфекцией.
NewInform 08:57
Шоу-бизнес
Федосеева-Шукшина требует от Бари Алибасова вернуть ее квартиру
Актриса направила нотариально заверенную претензию Алибасову, в которой просит в течение определенного срока вернуть ей квартиру.
Слово и Дело вчера в 09:52
Политика
Посольство России в Чехии прокомментировало смену адреса
Ранее местные СМИ со ссылкой на МИД страны сообщили, что дипмиссия РФ будет использовать в качестве "нового" официального адреса в Праге адрес своего консульского отдела (Коруновачни, 34), расположенного в 400 метрах от основного здания.
Российская газета 18 апреля в 23:16