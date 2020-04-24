Общество

REGNUMREGNUMМинобороны РФ завершило строительство медцентра в Одинцове

В военном ведомстве отметили, что строительство уже второго многофункционального медицинского центра Минобороны завершается досрочно. В настоящее время работы продолжаются по строительству 14 медцентров в различных регионах России.
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с чего всё началось

Минобороны досрочно завершило строительство медцентра в Подмосковье

Министерство обороны на неделю раньше завершило строительство многофункционального медицинского центра в подмосковном Одинцово, сообщили в военном ведомстве. "Военные строители завершили установку и монтаж медицинской техники и специального оборудования", — говорится в релизе.
РИА Новостивчера в 22:05

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В подмосковном Одинцово военные досрочно завершили строительство медцентра

Коммерсантъ01:17

Минобороны завершило строительство медцентра в Одинцово

РБКвчера в 23:33

Готов к работе: в медцентре Минобороны в Одинцово завершена наладка оборудования

ТК Звездавчера в 22:00

Минобороны досрочно завершило строительство медцентра в Одинцово

Известиявчера в 23:19

Минобороны досрочно завершило строительство медцентра в Одинцове

РЕН ТВвчера в 22:04

В подмосковном Одинцове досрочно построен военный госпиталь

Первый канал00:33

Военные строители досрочно введут медцентр в Подмосковье

Вестник20 апреля в 22:30
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 03:23, Ашберн
Общество

ВОЗ отнесла девять российских вакцин против COVID-19 к перспективным

Девять российских разработок вакцин против коронавирусной инфекции включены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в перечень перспективных.
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Энергетика

Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года

Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Ведомости 00:19
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Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
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Политика

Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство

Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.
REGNUM 01:20
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Общество

Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа

Сумма контракта — 11,99 млрд руб. Как пояснил Качанов, оформленные гражданами пропуска для выхода на работу будут действовать в течение 12 часов и предназначены для тех, кому поездка в офис будет требоваться эпизодически.
РБК 01:30
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Общество

В Ненецком АО выписали единственного пациента с коронавирусом

Нарьян-Мар, 23 апреля 2020, 19:48 — REGNUM Житель столицы Ненецкого АО, у которого был подтвержден коронавирус SARS-CoV2, выписан из больницы.
REGNUM вчера в 12:48
Общество

Названа дата начала нового учебного года в вузах

Учебный год 2020/21 в высших учебных заведениях России начнется 1 сентября, несмотря на новые условия обучения.
Первое Студенческое агентство вчера в 04:10
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Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
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Недвижимость

Правительство утвердило программу льготной ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 15:25
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Политика

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
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Здоровье

Украина побила антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом

На Украине побит антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом за сутки.
Lenta.ru вчера в 03:21
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Общество

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33
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Политика

Минэнерго США хочет ограничить импорт ядерного топлива из России

Импорт ядерного топлива из России угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов, следует из обнародованной стратегии Минэнерго США.
Российская газета 02:23
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Общество

В Минобрнауки РФ назвали условие для снижения платы за учёбу в вузе

Москва, 24 апреля 2020, 10:14 — REGNUM Стоимость обучения в высших учебных учреждениях России из-за перехода на дистанционную форму преподавания на фоне пандемии коронавируса может быть пересмотрена в сторону уменьшения, однако только в некоторых случаях.
REGNUM 03:14
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Общество

Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни

Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам.
Lenta.ru вчера в 21:04
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Армия и оружие

Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта

РБК вчера в 08:43
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Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита

Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита Роспотребнадзор объявил, как должны работать рестораны и кафе на каждом этапе преодоления пандемии.
Коммерсантъ вчера в 11:11
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Происшествия

В Кемерово произошел пожар в кадетском корпусе

Газета.Ru 02:07
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Политика

Верховный совет Хакасии не рассмотрел отчет главы региона из-за отсутствия кворума

Сессия Верховного совета Хакасии, на которой должен был быть рассмотрен отчет главы республики Валентина Коновалов об итогах работы за 2019 год, не состоялась из-за отсутствия кворума.
ТАСС 01:27
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Общество

Умерла автор рецепта конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова

Автор рецепта и технологии изготовления легендарных советских конфет "Птичье молоко", почетный житель Владивостока Анна Чулкова умерла на 87-м году жизни.
ТАСС вчера в 23:54
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Общество

Врач рассказал о правилах посещения магазинов при пандемии

Эксперт назвал десять основных правил при посещении учреждений торговли. Это составление плана покупок и посещение знакомых магазинов.
REGNUM 02:21
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Здоровье

В Челябинской области за сутки выявили 72 случая коронавируса

Губернатор Алексей Текслер проинформировал о росте числа заражений коронавирусом в Челябинской области.
Эхо Москвы в Челябинске 03:09
Общество

Более 40% системы здравоохранения Москвы борются с коронавирусом

RT на русском 01:42
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Политика

Горбачев назвал виновников срыва перестройки

Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости вчера в 06:42
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Общество

Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам

Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия вчера в 08:18
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Экономика

Чистая прибыль «Северстали» упала почти в шесть раз на фоне пандемии

Чистая прибыль «Северстали» в первом квартале 2020 года упала почти в шесть раз относительного аналогичного периода прошлого года — с $428 млн до $72 млн, сообщила пресс-служба компании.
РБК 02:30
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Экономика

Обвал рубля увеличил активность россиян на рынке Forex

Что привлекло россиян на валютный рынок Март для форекс-дилеров был горячим месяцем, признает руководитель АФД Евгений Машаров, а волатильность на рынке стала одним из факторов, привлекших клиентов.
РБК вчера в 22:00
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Политика

Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света

«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», — предположил Трамп.
РБК вчера в 20:39
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Экономика

Россияне стали чаще гасить кредиты досрочно на фоне кризиса

По данным «Эквифакса», клиенты банков в марте закрыли досрочно 1,41 млн кредитов.
РБК 00:00
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Общество

Итоговое собеседование в школах может пройти дистанционно

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки направила в регионы письмо, где разъяснила порядок проведения итогового сочинения и собеседования в резервные сроки в мае 2020 года.
Российская газета 02:52
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