Министерство обороны на неделю раньше завершило строительство многофункционального медицинского центра в подмосковном Одинцово, сообщили в военном ведомстве. "Военные строители завершили установку и монтаж медицинской техники и специального оборудования", — говорится в релизе.

с чего всё началось

В военном ведомстве отметили, что строительство уже второго многофункционального медицинского центра Минобороны завершается досрочно. В настоящее время работы продолжаются по строительству 14 медцентров в различных регионах России.

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