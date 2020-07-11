Политика
Вести.RuВоенные свяжут трубопроводом крымские водохранилища
Военные строители построят в Крыму трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами. Об этом в субботу рассказали СМИ в Минобороны России. Более 300 военнослужащих и 140 единиц техники соорудят водовод протяженностью свыше 60 километров.
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с чего всё началось
"Сегодня в Крым прибыли первые эшелоны водопроводных труб, которые силами Министерства обороны Российской Федерации будут соединять по временной схеме Тайганское водохранилище с системой водоснабжения города Симферополь", – написал Сергей Аксенов "ВКонтакте".Радио Sputnik03:22
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В Крыму военные проложат водопровод из Тайганского водохранилища в Симферополь
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