с чего всё началось

Военные строители построят в Крыму трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами. Об этом в субботу рассказали СМИ в Минобороны России. Более 300 военнослужащих и 140 единиц техники соорудят водовод протяженностью свыше 60 километров.

Здоровье Названы вредные продукты при высоком уровне холестерина Согласно словам специалистов, людям с высоких холестеринов людям стоит ограничивать употребление продуктов с насыщенными жирами, однако есть и еще более опасная пища. 13

Технологии Сбербанк запустил сервис бесконтактной оплаты SberPay Москва, 11 июля 2020, 10:00 — REGNUM Запущен новый сервис бесконтактной оплаты SberPay с помощью банковской карты, привязанной к Android-смартфонам. 202

Происшествия Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу. 22

Политика Айя-София официально приобрела статус мечети Ранее турецким судом было отменено решение кабмина от 1934 года о преобразовании Айя-Софии в музей. 5

Общество Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае Коронавирусная инфекция в мае стала главной причиной смерти 5644 человек в России, ещё в 1800 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти. 230

Политика Путин объяснил уважительный тон диалога с партнерами России Россия ведет диалоги с другими странами в исключительно уважительном тоне, отстаивая свои интересы без истерики и надрыва - рассказал глава государства Владимир Путин. 282

Армия и оружие Украина и НАТО договорились усилить присутствие альянса в Черном море Министр обороны Украины Андрей Таран и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время телефонного разговора договорились об усилении присутствия сил и средств альянса в Черном море. 22

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 5,9K

Общество В России за сутки выявили 6611 случаев заражения коронавирусом Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в 83 российских регионах за сутки выросло на 6611, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Происшествия Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния. 16

Общество Семья умершего пациента сможет получить доступ к врачебной тайне Члены семьи смогут получить доступ к медицинской информации умершего пациента, если он при жизни дал на это письменное согласие.

Политика Трамп заявил о разработке самой скоростной гиперзвуковой ракеты в мире Президент США Дональд Трамп заявил о разработке гиперзвуковой ракеты, которая превзойдет существующие в мире аналоги, так как сможет развить скорость в 17 раз больше. 165