Политика

Вести.RuВести.RuВоенные свяжут трубопроводом крымские водохранилища

Военные строители построят в Крыму трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами. Об этом в субботу рассказали СМИ в Минобороны России. Более 300 военнослужащих и 140 единиц техники соорудят водовод протяженностью свыше 60 километров.
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с чего всё началось
"Сегодня в Крым прибыли первые эшелоны водопроводных труб, которые силами Министерства обороны Российской Федерации будут соединять по временной схеме Тайганское водохранилище с системой водоснабжения города Симферополь", – написал
 Сергей Аксенов "ВКонтакте".
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