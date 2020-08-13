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Военные в Белоруссии встали на сторону протестующих

На одном ролике в «Инстаграм» Евгений Новицкий из города Логойск показывает, как его брат выбрасывает форму с нашивкой «спецназ», а Артем Белинович, отправил в мусорный контейнер военный берет. На видео он сказал, что «белорусского братства спецназа в Белорусии больше нет».В источнике
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Комсомольская правда

В Беларуси назвали «спланированной провокацией» протест силовиков, выбрасывающих форму

Комсомольская правда07:05
РБК

На четыре фронта: с каким кризисом столкнулся Александр Лукашенко

РБК05:37
РИА Новости

Белорусские экс-спецназовцы выбросили форму

РИА Новости22:46
ФедералПресс

Бывший спецназ Белоруссии массово выбрасывает форму

ФедералПресс01:25
URA.Ru

Белорусские спецназовцы жгут и выбрасывают свою форму в мусор

URA.Ru23:09
Lenta.ru

Белорусские силовики массово начали выбрасывать форму и стыдить сослуживцев

Lenta.ru05:23
Взгляд.ру

Бывшие бойцы спецназа Белоруссии начали выбрасывать форму

Взгляд.рувчера в 15:26

Судья матча «Спартак» — «Сочи» Казарцев шесть часов проходил проверку на детекторе лжи

Арбитр матча «Спартак» — «Сочи» Василий Казарцев, назначивший в ворота москвича два крайне спорных пенальти, 12 августа в течение шести часов проходил проверку на полиграфе.
RT на русском07:22
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Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости04:27
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США сохранили пошлины на товары из ЕС объемом $7,5 млрд

Всемирная торговая организация (ВТО) в октябре 2019 года официально разрешила Вашингтону ввести пошлины на европейские товары общим объемом $7,5 млрд в ответ на субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus SE.
Интерфакс05:17

ВС США: Иранские военные задержали судно в международных водах

Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM) заявило, сегодня, 13 августа, в международных водах иранские вооруженные силы, в том числе два корабля и иранский вертолет Sea King, догнали и взяли на абордаж судно под названием Wila.
RuNews24.ru00:56
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Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
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Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Белоруссии.
Интерфакс07:41
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