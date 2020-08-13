Военные в Белоруссии встали на сторону протестующих
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На одном ролике в «Инстаграм» Евгений Новицкий из города Логойск показывает, как его брат выбрасывает форму с нашивкой «спецназ», а Артем Белинович, отправил в мусорный контейнер военный берет. На видео он сказал, что «белорусского братства спецназа в Белорусии больше нет».В источнике
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В Беларуси назвали «спланированной провокацией» протест силовиков, выбрасывающих форму
Комсомольская правда07:05