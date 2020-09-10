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Российская газета
Российская газета

Для тушения пожара в порту Бейрута привлекли военные вертолеты

Ливанская армия направила свои вертолеты в помощь пожарным, борющимся с огнем в порту Бейрута.В источнике
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Комсомольская правда

Пожар в порту Бейрута потушен

Комсомольская правда12:19
Российская газета

Для тушения пожара в порту Бейрута привлекли военные вертолеты

Российская газета08:13
ТАСС

Пожар в порту Бейрута потушили

ТАСС12:14
РИА Новости

Власти Ливана назвали причину пожара в порту Бейрута

РИА Новости12:14
Интерфакс

В пострадавшем от взрыва в августе порту Бейрута начался крупный пожар

Интерфакс07:14
RT на русском

Военная разведка займётся расследованием пожара в порту Бейрута

RT на русском09:32
РБК

Новый пожар в Бейруте будут расследовать военная полиция и разведка

РБК11:14

Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре

Финансовую поддержку от государства получат в сентябре 2020 года безработные родители, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Помощь адресована родителям несовершеннолетних детей, потерявшим работу в период пандемии.
Уфимские Заметки09:31
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Власти Москвы меняют порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ

Отмечается, что в случае отрицательного теста больной больше не будет приравниваться к заболевшему COVID-19, как было раньше, и, соответственно, ему не нужно будет соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.
RT на русском11:06
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ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

В Федеральной налоговой службе рассказали, что банки будут направлять сведения для расчета НДФЛ территориальным органам ФНС до первого февраля года, который следует за отчетным налоговым периодом.
Evo-rus.com09:35
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Telegraph: НАТО намерено «блокировать господство России» в Арктике

ВМС Великобритании возглавили арктическую миссию четырех стран НАТО, призванную блокировать господство России за Северным полярным кругом, тем самым продемонстрировав Москве, что она не может чувствовать себя чересчур свободно в Арктике.
Евразия Daily09:32
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Премьер Италии заявил, что Путин обещал создать комиссию по Навальному

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал, что во время телефонных переговоров президент РФ Владимир Путин заявил о намерении сформировать комиссию для расследования обстоятельств происшествия с Алексеем Навальным.
News.ru03:40
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Названы сроки появления у россиян коллективного иммунитета к COVID-19

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может сформироваться у россиян к осени 2021 года за счет вакцинации, а также естественного течения заболевания, считает и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.
РИА Новости09:27
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