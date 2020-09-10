Для тушения пожара в порту Бейрута привлекли военные вертолеты
Смотрите также
Spiegel сообщил, что Навальный пришел в себя
Секретная китайская ракета выпустила в космос неопознанный объект
Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии по делу о смертельном ДТП
Кремль опроверг информацию о создании Путиным комиссии по Навальному
В 11 регионах России зафиксированы вспышки коронавируса
В Совфеде изучат способы борьбы с внешним вмешательством в дела России
«Спартак» сделал предложение бывшему полузащитнику «Зенита» Кузяеву
Более 60 тыс. человек признаны безработными в Кабардино-Балкарии
Власти Москвы изменили условия карантина для больных ОРВИ
Huawei установит третью версию своей HarmonyOS на новые смартфоны
ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против России
Пашаев заявил, что работал по делу Ефремова бесплатно
Избивший росгвардейца боксер Кушиташвили получил условный срок
В Сургуте четыре человека погибли при столкновении катера с баржей
Путин заявил, что российская экономика восстанавливается с июня
Криштиану Роналду преодолел отметку в 100 голов за сборную Португалии
Посол Украины обеспокоен «интеграцией» России и Белоруссии
Дмитрий Медведев предложил ввести базовый доход для россиян
В РФ оценили арест Украиной 65 самолетов за рейсы в Крым
Александр Лукашенко заявил, что не намерен отдавать власть
Власти Москвы изменили условия карантина для больных ОРВИ
Spiegel сообщил, что Навальный пришел в себя
В 11 регионах России зафиксированы вспышки коронавируса
ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против России
Посол Украины обеспокоен «интеграцией» России и Белоруссии
Пашаев заявил, что работал по делу Ефремова бесплатно
Для тушения пожара в порту Бейрута привлекли военные вертолеты
Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии
Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»
Кравчук обвинил РФ в срыве инспекции позиций ВСУ в Донбассе
Ливанская армия направила свои вертолеты в помощь пожарным, борющимся с огнем в порту Бейрута.В источнике
Подробнее о событии