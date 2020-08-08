Протестующие в Бейруте заняли здание МИД
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Протестующие в Бейруте прорвались в здание МИД Ливана, сообщает телеканал LBCI. Участники акции требуют отставки правительства, в городе начались столкновения с полицией. По данным LBCI, протестующие объявили здание МИД штабом революции и подняли плакаты.В источнике
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Протесты в Бейруте после взрыва: более 170 человек ранены, захвачены два здания министерств
Комсомольская правда13:37