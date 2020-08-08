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РБК
РБК

Протестующие в Бейруте заняли здание МИД

Протестующие в Бейруте прорвались в здание МИД Ливана, сообщает телеканал LBCI. Участники акции требуют отставки правительства, в городе начались столкновения с полицией. По данным LBCI, протестующие объявили здание МИД штабом революции и подняли плакаты.В источнике
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РИА Новости

В Бейруте протестующие ворвались в здания двух министерств

РИА Новости12:44
Эхо Москвы

Протестующие в Бейруте прорвались в здание МИД Ливана и в министерство экономики страны

Эхо Москвы13:02
РБК

Протестующие в Бейруте заняли здание МИД

РБК12:22
Коммерсантъ

Антиправительственный митинг в Бейруте перерос в столкновения с полицией

Коммерсантъ12:40
ТК Звезда

СМИ: демонстранты в Бейруте захватили здание МИД

ТК Звезда11:58
RT на русском

СМИ: Протестующие штурмуют здание Минэкономики в центре Бейрута

RT на русском12:45
Комсомольская правда

Протесты в Бейруте после взрыва: более 170 человек ранены, захвачены два здания министерств

Комсомольская правда13:37

Билл Гейтс заявил, что Microsoft ждут трудности после покупки TikTok

Корпорации Microsoft придется столкнуться с трудностями и учитывать требования американских властей после покупки приложения TikTok у китайской компании ByteDance, заявил основатель корпорации Билл Гейтс в интервью изданию Wired.
Газета.Ru10:56

Запад недоволен лидерством России в «гонке вакцин»

Американские базируются на полной РНК вируса, а российская и британская применяют так называемый нереплицирующийся вирусный вектор, иначе говоря, в организм человека попадает не коронавирус целиком, не его геном, а вообще иной патоген, не способный размножаться в клетках, но, тем не менее, содержащий часть генетического кода SARS-CoV-2, что гарантирует появление иммунитета.
Вести.Ru09:30
2

Кравчук назвал способы добиться полного прекращения огня в Донбассе

Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук назвал четыре способа добиться полного прекращения огня в Донбассе, среди которых переговоры, дискуссии, компромиссы и уступки.
РИА Новости09:48
23

Названы популярные у россиян породы кошек

Президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко назвала популярные в России породы кошек: чаще всего жители страны отдают предпочтение мейн-кунам, британцам, сибирским и бенгальским кошкам.
Lenta.ru06:16
13

Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русском09:27
175

Вениамин Кондратьев назвал главную проблему на Кубани

Как ранее сообщал портал «ЯСНО» в интервью, которое длится больше часа, Вениамин Кондратьев ответил почти на два десятка вопросов – от воспитания своих детей и пабликов, которые читает глава края, до главных проблемы Кубани.
Ясновчера в 14:14
159

Советник Зеленского рассказал, сколько стоит восстановить Донбасс

Сумму, которую необходимо потратить на восстановление неподконтрольных Киеву территорий юго-востока Украины, назвал советник главы страны Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.
News.ru13:48