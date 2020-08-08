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Lenta.ru
Lenta.ru

Военные вытеснили протестующих из здания МИД в Бейруте

Ливанские военные вытеснили протестующих в Бейруте из здания Министерства иностранных дел, в которое они ворвались ранее. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera, передает ТАСС. Отмечается, что военнослужащие окружили здание, ворвались внутрь и вытеснили всех оттуда.В источнике
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ТК Звезда

К зданию минэнерго в Бейруте прибыла ливанская армия

ТК Звездавчера в 15:02
РБК

Военнослужащие вынудили протестующих покинуть здание МИД Ливана

РБКвчера в 16:07
ТАСС

Al Jazeera: военнослужащие вынудили протестующих покинуть здание МИД Ливана

ТАССвчера в 14:53
РИА Новости

Военные освободили здание МИД в Бейруте от протестующих

РИА Новостивчера в 16:34
Известия

В Бейруте загорелось здание Ассоциации банков Ливана

Известиявчера в 15:22
RT на русском

МВД Ливана сообщило о гибели сотрудника сил безопасности

RT на русскомвчера в 14:12
Комсомольская правда

Погромы в Бейруте: почему вместо разбора завалов после взрыва люди вышли протестовать

Комсомольская правдавчера в 15:13

В Минске задержали и отпустили соратницу Тихановской

Участницу кампании кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Марию Колесникову отпустили после задержания, сообщил в субботу штаб экс-претендента на пост главы государства Виктора Бабарико, лидером которого является задержанная.
РИА Новостивчера в 15:57
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Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы

Брюссель, 7 августа 2020, 20:41 — REGNUM Россия не вошла в очередную обновлённую редакцию списка стран, для граждан которых готов открыть границы Европейский союз, следует из распространённого 7 августа заявления Совета ЕС.
REGNUM7 августа в 13:41
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