Военные вытеснили протестующих из здания МИД в Бейруте
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Ливанские военные вытеснили протестующих в Бейруте из здания Министерства иностранных дел, в которое они ворвались ранее. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera, передает ТАСС. Отмечается, что военнослужащие окружили здание, ворвались внутрь и вытеснили всех оттуда.В источнике
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Погромы в Бейруте: почему вместо разбора завалов после взрыва люди вышли протестовать
Комсомольская правдавчера в 15:13