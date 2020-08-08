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Lenta.ru
Lenta.ru

Армия Ливана освободила от протестующих здания еще двух министерств

Ливанские военные освободили здания министерств экономики и энергетики в Бейруте, куда ранее ворвались протестующие. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya, передает РИА Новости. Тысячи людей вышли на акцию протеста с требованием к правительству Ливана подать в отставку.В источнике
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Lenta.ru

Армия Ливана освободила от протестующих здания еще двух министерств

Lenta.ru18:21
Комсомольская правда

Погромы в Бейруте: почему вместо разбора завалов после взрыва люди вышли протестовать

Комсомольская правдавчера в 15:13
ТАСС

Al Jazeera: военнослужащие вынудили протестующих покинуть здание МИД Ливана

ТАССвчера в 14:53
РБК

Военнослужащие вынудили протестующих покинуть здание МИД Ливана

РБКвчера в 16:07
Известия

В Бейруте загорелось здание Ассоциации банков Ливана

Известиявчера в 15:22
РИА Новости

Военные освободили здание МИД в Бейруте от протестующих

РИА Новостивчера в 16:34
RT на русском

МВД Ливана сообщило о гибели сотрудника сил безопасности

RT на русскомвчера в 14:12

Хэмилтон стал лучшим в третьей практике Гран-при 70-летия «Формулы-1»

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при 70-летия "Формулы-1", который проходит в Великобритании на автодроме "Сильверстоун".
Хэмилтон стал лучшим в третьей практике Гран-при 70-летия «Формулы-1»
РИА Новостивчера в 07:13
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Опубликовано видео пусков ракет комплекса «Искандер» под Астраханью

Военнослужащие ракетного соединения Восточного военного округа (ВВО) в в ходе оперативно-специального сбора на полигоне Капустин Яр (Астраханская область) уничтожили цель, имитирующую объект условного противника с помощью ракет комплекса "Искандер".
ТАСС6 августа в 04:13
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Фанаты Бритни Спирс обнаружили новые сигналы о помощи на ее странице

Поклонники Бритни Спирс снова стали беспокоиться за ее благополучие после того, как певица разместила несколько публикаций, на которых, по их мнению, она подает тайные знаки о помощи.
РИА Новостивчера в 15:47
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Гинцбург отметил единственный способ облегчить состояние при COVID-19

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что облегчить состояние заболевшего коронавирусом могут только антитела, остальные методы он охарактеризовал как «мёртвому припарки».
RT на русскомвчера в 04:36
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Индийские космонавты продолжат подготовку в России до 2021 года

Посёлок городского типа Звездный городок, Московская область, 8 августа 2020, 09:01 — REGNUM Завершение программы обучения индийских специалистов в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) в Звёздном городке запланировано на первый квартал 2021 года.
REGNUMвчера в 02:01

Fall Guys обошла GTA V по количеству активных игроков в Steam

По данным Steam Database, 8 августа пиковый онлайн Fall Guys составил 124 тыс. — на 8 тыс. больше, чем у GTA 5. На момент публикации материала аркада от Devolver Digital также обходит экшен от Rockstar по количеству активных игроков — 118 тыс. против 106 тыс.
CyberSport.ruвчера в 12:39