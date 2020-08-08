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Lenta.ru
Lenta.ru

Военные вытеснили протестующих из здания МИД в Бейруте

Ливанские военные вытеснили протестующих в Бейруте из здания Министерства иностранных дел, в которое они ворвались ранее. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera, передает ТАСС. Отмечается, что военнослужащие окружили здание, ворвались внутрь и вытеснили всех оттуда.В источнике
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РБК

В Бейруте протестующие штурмовали здания четырех министерств

РБК15:11
ТК Звезда

К зданию минэнерго в Бейруте прибыла ливанская армия

ТК Звезда15:02
Газета.Ru

Военные вытеснили протестующих из здания МИД Ливана

Газета.Ru15:14
РИА Новости

В Бейруте протестующие штурмовали здания четырех министерств

РИА Новости13:51
Известия

В Бейруте загорелось здание ассоциации банков Ливана

Известия15:22
RT на русском

МВД Ливана сообщило о гибели сотрудника сил безопасности

RT на русском14:12
ТАСС

Al Jazeera: военнослужащие вынудили протестующих покинуть здание МИД Ливана

ТАСС14:53

В Тульской области смертность в июне превысила прошлогоднюю на 56%

По этим данным Тульская область вошла в тройку регионов с самым большим приростом смертности в июне, уступив только Ингушетии и Камчатскому краю, и оставив позади Санкт-Петербург и Москву.
В Тульской области смертность в июне превысила прошлогоднюю на 56%
Московский Комсомолец Тула05:03

Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русском09:27
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Тарифы за услуги ЖКХ для россиян вырастут на 4% во втором полугодии

Во втором полугодии 2020 года тарифы за коммунальные услуги для граждан в среднем по России вырастут не более чем на 4%. Об этом заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев, передает информагентство ПРАЙМ.
РБКвчера в 05:27
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Россия и Китай начали отказываться от доллара

Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46 процентов, в 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в американской валюте, пишет Stratfor со ссылкой на отчет Nikkei Asian Review.
Lenta.ruвчера в 13:23
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ЦРУ не обнаружило свидетельств передачи данных соцсети TikTok властям КНР

Специалисты Центрального разведывательного управления США не обнаружили доказательств того, что персональные данные пользователей социальной сети TikTok передавались властям КНР, 8 августа сообщает издание The New York Times.
ИА Красная Весна15:17