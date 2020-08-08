Военные вытеснили протестующих из здания МИД в Бейруте

Ливанские военные вытеснили протестующих в Бейруте из здания Министерства иностранных дел, в которое они ворвались ранее. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera, передает ТАСС. Отмечается, что военнослужащие окружили здание, ворвались внутрь и вытеснили всех оттуда.