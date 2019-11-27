Армия и оружие
РИА НовостиВоенный аналитик предсказал Британии поражение в войне с Россией
Британский эксперт Джек Уотлинг из Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне предрек британский армии поражение в случае войны с Россией.
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с чего всё началось
Как сообщает Би-би-си, военные эксперты отметили «критическую необходимость» омоложения и модернизации британской артиллерии, которая значительно уступает российской.Известиявчера в 23:19
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 19:23, Ашберн
Политика
Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге
Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Транспорт
Путин открыл платную трассу Москва—Санкт-Петербург
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия платной трассы Москва—Санкт-Петербург М-11.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Кино
Анджей Сапковский высказался в защиту «Ведьмака» от «Netflix»
Писатель заявил, что не считает свои книги Библией, и допускает возможность практически любого видения со стороны создателей сериала и других произведений, включая игры.
Здоровье
Диетолог напомнила о разном влиянии чая на здоровье
Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала о разном влиянии чая на здоровье людей.
Общество
«Нет денег». Садовый заявил, что его семья не сможет внести залог
Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что у его семьи нет денег на залог, о котором прокуратура будет ходатайствовать в суде.
Общество
Рекордное число вакансий зафиксировали в России
В российских компаниях зафиксировали рекордное число вакансий, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата за II квартал 2019 года.
Политика
СМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам
В конце сентября Путин направил письмо странам — участницам НАТО и некоторым государствам, не входящим в блок, в частности Китаю, сообщал «Коммерсантъ».
Политика
США заявили о готовности продолжить давление на Россию из-за Украины
США планируют продолжить оказывать давление на Россию в вопросе выполнения Минских соглашений.
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили во время «Черной пятницы»
Футбол
Андрей Лунев вернется на поле только в следующем году
Зенитовский голкипер Андрей Лунев не сыграет за команду до конца текущего сезона.
Политика
МИД Украины заявил Apple о боли из-за Крыма
Решение американской корпорации Apple признать Крым российским причинило боль Киеву, написал 27 ноября украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко в Twitter.
Политика
«Нафтогаз» пообещал «не закрывать газовый вентиль»
Россия, Украина и Еврокомиссия продолжают вести переговоры о новом контракте о транзите газа в Европу через территорию Украины с 2020 года, но ситуацию усложняют судебные разбирательства между «Газпромом» и «Нафтогазом».
Общество
В США Дурова вызвали в суд по делу о криптовалюте Telegram
В американский суд по делу о криптовалюте Gram пригласили основателя Telegram Павла Дурова, сообщает РБК.
Спорт
Дисквалифицированный лыжник Хауке: чувствовал, что россияне на допинге
Австрийский лыжник Макс Хауке, который на чемпионате мира 2019 года был уличён в применении кровяного допинга, признался, что подозревал представителей России, Норвегии и Швеции в приёме запрещённых препаратов.
Происшествия
Второй мощный взрыв прогремел на химзаводе в Техасе
Второй за сутки мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе TPC Group в американском городе Нечес (штат Техас), пишет Reuters.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в среду, 27 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Происшествия
В Приморской школе разлили ртуть
Установлено, что банку с ртутью в школу принес учащийся седьмого класса.
Общество
ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман
Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».
Общество
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным днем
31-е декабря может стать выходным днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха, рассказал ТАСС замруководителя Роструда Иван Шкловец.
Футбол
«Фламенго» стал чемпионом Бразилии
«Фламенго» досрочно выиграл чемпионат Бразилии по футболу. За 4 тура до конца турнира клуб с 81 очком стал недосягаем для конкурентов.
Футбол
Малком заявил, что не сталкивался с расизмом в России
Бразильский футболист «Зенита» опроверг информацию, согласно которой его оскорбляли в России на расовой почве.
Происшествия
Попавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук
Одна из пострадавших в Доминикане россиянок лишилась обеих рук, сообщил Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства РФ в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.
Политика
Жириновский пообещал превентивно уничтожить Украину
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, заявил о том, что Киев является разжигателем войны, и предложил либо остановить украинских политиков, либо же превентивно уничтожить Украину.
Экономика
Акции «Яндекса» обновили исторический максимум
Акции «Яндекса» обновили исторический максимум на Московской бирже, достигнув 2682 руб. за штуку на 18:07 мск.
Космос
На МКС все туалеты вышли из строя
Армия и оружие
Террористы ПНС захватили нефтегазовое месторождение на юге Ливии
ПНС Ливии неоднократно уличали в связях с запрещенными в РФ террористическим организациями «Исламское государство»1, «Аль-Каида», «Братья-мусульмане»1. Так называемое ПНС Ливии является искусственно созданным ООН органом, при этом о своей поддержке террористов заявили лишь 12 государств ООН.