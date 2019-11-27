с чего всё началось

Британский эксперт Джек Уотлинг из Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне предрек британский армии поражение в случае войны с Россией.

Военный аналитик предсказал Британии поражение в войне с Россией

Транспорт Путин открыл платную трассу Москва—Санкт-Петербург Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия платной трассы Москва—Санкт-Петербург М-11.

Спорт МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.

Кино Анджей Сапковский высказался в защиту «Ведьмака» от «Netflix» Писатель заявил, что не считает свои книги Библией, и допускает возможность практически любого видения со стороны создателей сериала и других произведений, включая игры.

Общество Рекордное число вакансий зафиксировали в России В российских компаниях зафиксировали рекордное число вакансий, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата за II квартал 2019 года.

Политика МИД Украины заявил Apple о боли из-за Крыма Решение американской корпорации Apple признать Крым российским причинило боль Киеву, написал 27 ноября украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко в Twitter.

Политика «Нафтогаз» пообещал «не закрывать газовый вентиль» Россия, Украина и Еврокомиссия продолжают вести переговоры о новом контракте о транзите газа в Европу через территорию Украины с 2020 года, но ситуацию усложняют судебные разбирательства между «Газпромом» и «Нафтогазом».

Спорт Дисквалифицированный лыжник Хауке: чувствовал, что россияне на допинге Австрийский лыжник Макс Хауке, который на чемпионате мира 2019 года был уличён в применении кровяного допинга, признался, что подозревал представителей России, Норвегии и Швеции в приёме запрещённых препаратов.

Происшествия Второй мощный взрыв прогремел на химзаводе в Техасе Второй за сутки мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе TPC Group в американском городе Нечес (штат Техас), пишет Reuters.

Общество ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».

Футбол «Фламенго» стал чемпионом Бразилии «Фламенго» досрочно выиграл чемпионат Бразилии по футболу. За 4 тура до конца турнира клуб с 81 очком стал недосягаем для конкурентов.

Происшествия Попавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук Одна из пострадавших в Доминикане россиянок лишилась обеих рук, сообщил Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства РФ в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.

Политика Жириновский пообещал превентивно уничтожить Украину Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, заявил о том, что Киев является разжигателем войны, и предложил либо остановить украинских политиков, либо же превентивно уничтожить Украину.

Экономика Акции «Яндекса» обновили исторический максимум Акции «Яндекса» обновили исторический максимум на Московской бирже, достигнув 2682 руб. за штуку на 18:07 мск.