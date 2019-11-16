Происшествия

ИзвестияИзвестияВоенный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области

Беспилотный военный авиационный комплекс «Орион» потерпел крушение вблизи многоквартирного жилого дома в Рязанской области. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщил следователь по особо важным делам московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергей Бубенев.
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Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области

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Названа предварительная причина падения военного беспилотника под Рязанью

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Суд Барселоны закрыл уголовное дело против украинского олигарха Дмитрия Фирташа, а также семнадцати человек, которых подозревали в отмывании денег ОПГ Семена Могилевича.
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Об увольнении тренера не может быть и речи.
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