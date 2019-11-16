Происшествия
ИзвестияВоенный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области
Беспилотный военный авиационный комплекс «Орион» потерпел крушение вблизи многоквартирного жилого дома в Рязанской области. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщил следователь по особо важным делам московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергей Бубенев.
Читать в источнике
Оценить126
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 12:08, Вашингтон
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Футбол
Россия — Бельгия 0:1 (1-й тайм)
Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матч отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против Бельгии.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»
Центральный банк России приказом от 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у дагестанского коммерческого банка «Кредитинвест».
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев опубликовал фото с возлюбленной
Телеведущий и экс-супруг Жанны Фриске Дмитрий Шепелев опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram совместный снимок со своей возлюбленной, дизайнером Екатериной Тулуповой.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Фигурное катание
Трусова выиграла московский этап Гран-при, Медведева стала второй
Трусова шла второй после короткой программы, однако в произвольной она стала лучшей с результатом 160,26 балла.
Футбол
Бывший футболист «Спартака» женился на российской модели
Луис Адриано, экс-футболист "Спартака", женился на российской модели Екатерине Дорожко.
Политика
В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
Музыка
Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске
Политика
В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей
В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
Авто
Новую LADA Granta начали продавать в Египте
В среду, 12 ноября, в Каире стартовали продажи автомобилей нового семейства LADA Granta.
Кино
«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате
По информации Esquire картина «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли собрала в прокате по всему миру уже больше миллиарда долларов.
Технологии
Apple обяжут открыть доступ к NFC в iPhone
Изменения обяжут компанию Apple предоставить другим платёжным сервисам доступ к модулям NFC в своём семействе смартфонов.
Происшествия
Мать убитой аспирантки СПбГУ попала в больницу с похорон
Мать жестоко убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко увезли в больницу с похорон дочери на Кубани.
Спорт
Большунов занял второе место в гонке на 10 км в Финляндии
Общество
Мединский раскритиковал работу Фонда кино
Министр культуры России Владимир Мединский считает, что Фонд кино не справляется с задачей продвижения российского кино за рубежом и в малых городах России.
Экономика
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Футбол
Михаил Вилков отстранен от судейства на матчах РПЛ
О Вилкове глава РФС вспомнил, как на матче 15-го тура РПЛ "Зенит" - ЦСКА арбитр принял несколько спорных решений, которые раскритиковали болельщики и футбольные эксперты.
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Происшествия
СБУ сообщила о задержании главы Укрэксимбанка
Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан правоохранителями, а не похищен, как сообщалось ранее.
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили две опухоли
Две доброкачественные опухоли обнаружили у 19-летней дочери актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Ольги Бухаровой.
Общество
В Испании закрыли дело против украинского олигарха Фирташа
Суд Барселоны закрыл уголовное дело против украинского олигарха Дмитрия Фирташа, а также семнадцати человек, которых подозревали в отмывании денег ОПГ Семена Могилевича.
Наука
В борьбе с депрессией поможет йога и дыхательные практики
Футбол
Капитан «Витесса»: об увольнении Слуцкого не может быть и речи
Об увольнении тренера не может быть и речи.
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Интернет
Chrome сломался в компаниях по всему миру из-за эксперимента Google
«Белый экран смерти» Эксперимент, который Google проводит над Google Chrome, привел к сбою в работе этого браузера в тысячах корпоративных сетей почти на два дня.