Происшествия

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Беспилотный военный авиационный комплекс «Орион» потерпел крушение вблизи многоквартирного жилого дома в Рязанской области. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщил следователь по особо важным делам московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергей Бубенев.
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Военный беспилотник «Орион» рухнул вблизи жилых домов в Рязанской области

Беспилотный авиационный комплекс "Орион" потерпел крушение вблизи многоквартирного жилого дома в поселке Листвянка Рязанской области. Об этом ТАСС в субботу сообщил следователь по особо важным делам Московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергей Бубенев.
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В Белом доме прокомментировали состояние здоровья Трампа

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Для Александры Трусовой, выступающей во взрослых соревнованиях первый сезон, победа в Москве стала второй на этапах Гран-при.
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КП - Донецк вчера в 08:22
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