Происшествия
ИзвестияВоенный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области
Беспилотный военный авиационный комплекс «Орион» потерпел крушение вблизи многоквартирного жилого дома в Рязанской области. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщил следователь по особо важным делам московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергей Бубенев.
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с чего всё началось
Беспилотный авиационный комплекс "Орион" потерпел крушение вблизи многоквартирного жилого дома в поселке Листвянка Рязанской области. Об этом ТАСС в субботу сообщил следователь по особо важным делам Московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергей Бубенев.ТАССвчера в 08:53
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Пресс-секретарь губернатора прокомментировал крушение беспилотника под Рязанью
Московский Комсомолец00:21
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