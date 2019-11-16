Беспилотный авиационный комплекс "Орион" потерпел крушение вблизи многоквартирного жилого дома в поселке Листвянка Рязанской области. Об этом ТАСС в субботу сообщил следователь по особо важным делам Московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергей Бубенев.

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Беспилотный военный авиационный комплекс «Орион» потерпел крушение вблизи многоквартирного жилого дома в Рязанской области. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщил следователь по особо важным делам московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергей Бубенев.

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