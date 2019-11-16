Происшествия
ИзвестияВоенный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области
Беспилотный военный авиационный комплекс «Орион» потерпел крушение вблизи многоквартирного жилого дома в Рязанской области. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщил следователь по особо важным делам московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергей Бубенев.
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с чего всё началось
Беспилотный авиационный комплекс "Орион" потерпел крушение вблизи многоквартирного жилого дома в поселке Листвянка Рязанской области. Об этом ТАСС в субботу сообщил следователь по особо важным делам Московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергей Бубенев.ТАСС08:53
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Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии
Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
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Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть
Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 03:14
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В Якутии задержали четырех участников перестрелки в баре
По предварительным данным, перестрелка произошла в баре между работниками рынка в поселке Айхал.
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Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов
Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
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Дмитрий Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной
Телеведущий Дмитрий Шепелев рассекретил свою новую избранницу.
ТК Звезда 07:07
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СМИ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка»
Ранее СМИ со ссылкой на родственников Гриценко сообщили, что неизвестные затащили банкира в чёрный автобус на глазах у ребёнка, с которым он гулял.
RT на русском 09:23
Футбол
Ростовские власти опровергли заявление тренера ФК «Ростов» Карпина
Власти Ростовской области прокомментировали заявление главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина о недостаточной поддержке команды со стороны донского правительства.
REGNUM 14 ноября в 15:23
Происшествия
Ребенок погиб при пожаре в квартире Москвы
Возгорание произошло в квартире дома на Дмитровском шоссе в столице, огонь оперативно потушили, в результате пожара погиб ребенок, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.
РИАМО 09:49
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Суд арестовал главу ЧОПа по делу о стрельбе в Благовещенске
Городской суд Благовещенска Амурской области постановил заключить под стражу до 14 января генерального директора местного частного охранного предприятия "Сириус-А" Сергея Андрющенко, которое охраняло Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где студент четвертого курса устроил стрельбу и покончил с собой.
Газета.Ru 04:10
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Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Известия вчера в 12:15
Экономика
В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Газета.Ru 14 ноября в 04:45
Политика
Зеленский назвал обновленные КПП на границе с Крымом витриной Украины
Известия вчера в 18:03
Армия и оружие
Американские танкисты испытали российский танк Т-80У
Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
REGNUM 07:44
Общество
В Испании прекратили продажу книги историка Олега Соколова
Испанское издательство Desperta Ferro прекратило продажу книги историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.
ТК Звезда 08:17
Фигурное катание
Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве
Российский фигурист Александр Самарин завоевал золото в одиночном катании на этапе Гран-при, который проходит в Москве.
РИА Новости 07:28
Общество
Мединский признал некомпетентность Фонда кино
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
Lenta.ru 06:45
Политика
Сергей Сивохо раскрыл план «ментального возвращения» жителей Донбасса
В настоящее время команда Сергея Сивохо занимается разработкой новой гуманитарной политики на востоке Украины.
Московский Комсомолец вчера в 23:50
Гаджеты
Xiaomi продолжает снижать стоимость смартфона Redmi Note 8
Не успела подойти к концу самая большая ежегодная распродажа в Китае, приходящаяся на 11 ноября, как бренд Xiaomi снова снизил стоимость смартфона Redmi Note 8. К 11 ноября этот смартфон упал в цене до 140 долларов, сейчас же стоимость телефона в Китае составляет 128 долларов.
UfaTime.ru 14 ноября в 10:49
Политика
В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей
В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
RT на русском 07:37
Экономика
РФПИ обсудил создание единой платёжной системы БРИКС
Как заявил член делового совета БРИКС, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, эффективно работающая платёжная система способна стимулировать расчёты в национальных валютах и обеспечивать стабильность притока прямых иностранных инвестиций между странами организации.
RT на русском 14 ноября в 07:08
Здоровье
Глобальная эпидемия суперинфекций началась
Каждые 11 секунд суперинфекции заражают одного человека.
Вечерний курьер 01:39
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Гордон призвал распродать украинскую землю иностранцам для защиты от России
Украинский политолог Дмитрий Гордон призвал распродать всю землю на Украине иностранцам, чтобы она не досталась России.
ФАН 09:23
Политика
Вашингтон пригрозил санкциями Египту за покупку российских Су-35
Наша версия вчера в 07:06
Наука
Максимально эффективный способ борьбы с раком разработали в России
В РФ специалисты создали максимально эффективный способ борьбы с злокачественной опухолью.
Evo-rus.com 14 ноября в 10:33
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 вчера в 13:57