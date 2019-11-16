Происшествия

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Беспилотный военный авиационный комплекс «Орион» потерпел крушение вблизи многоквартирного жилого дома в Рязанской области. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщил следователь по особо важным делам московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергей Бубенев.
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Военный беспилотник «Орион» рухнул вблизи жилых домов в Рязанской области

Беспилотный авиационный комплекс "Орион" потерпел крушение вблизи многоквартирного жилого дома в поселке Листвянка Рязанской области. Об этом ТАСС в субботу сообщил следователь по особо важным делам Московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергей Бубенев.
ТАСС08:53

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Военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области

РБК09:56

Разработчики беспилотника, упавшего под Рязанью, помогут следствию

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В Сети появились фото упавшего под Рязанью военного беспилотника

Известия09:38

Военный беспилотник «Орион» рухнул около жилых домов под Рязанью

Газета.Ru08:52

Названа предварительная причина падения военного беспилотника под Рязанью

RZN.info10:34

Авария опытного образца военного беспилотника не повлияет на сроки передачи его на испытания в войска до конца года

Эхо Москвы10:34

Источник: авария «Ориона» не сорвет передачу одного такого аппарата в МО РФ до конца года

ТАСС10:28
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