Происшествия
BFM.ruВоенный эксперт приговорен к семи годам колонии по делу о госизмене
Городской суд Петербурга признал виновным в госизмене военного эксперта Владимира Неелова. Его приговорили к семи годам колонии строгого режима, сообщает «Интерфакс». Дело слушалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа «совершенно секретно».
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За государственную измену петербуржца посадили на 7 лет в колонию строгого режима
КП - Санкт-Петербург05:07
Петербургский суд приговорил к семи годам колонии обвиняемого в госизмене
Телеканал Санкт-Петербург05:26
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии за госизмену
Коммерсантъ Санкт-Петербург04:44
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В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП).
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Поправки в Конституцию начнут действовать после подведения итогов ЦИК
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Памфилова оценила голосование против поправок на Ямале
Результаты голосования по поправкам в конституцию в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло максимально прозрачно и достоверно, заявила РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова.
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Кристину Орбакайте осудили за фотографию в маске
Дочку Аллы Пугачевой Кристину Орбакайте осудили за снимок в защитной маске. Артистка полагает, что винят во всем, что только можно.
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Политика
В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию
В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Российская газета 05:55
Футбол
Наталья Игнашевич: мой посыл был – сломать стереотипы о жёнах футболистов
Супруга главного тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича Наталья Игнашевич прокомментировала скандальную реакцию, связанную со словами жены защитника «Зенита» Игоря Смольникова Екатерины в документальном фильме Игнашевич «Нефутбольные истории», который вышел на «Матч ТВ».
Чемпионат 03:08
Общество
На Пушкинской площади в Москве проходит акция против поправок к Конституции
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Экономика
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Помимо Сочи, где «квадрат» теперь стоит почти 140 тысяч рублей, массово подорожало жилье в Кемерове (плюс 14 процентов, до 50,7 тысячи рублей за квадратный метр), в Улан-Удэ (плюс 13 процентов, 53,8 тысячи рублей), Туле (плюс 13 процентов, 62,9 тысячи) и Тюмени (плюс 12,7 процента, 74,4 тысячи).
Lenta.ru 05:07
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
Evo-rus.com 01:19
Общество
Русскоязычные жители США объяснили свои акции в поддержку полицейских
Как рассказала жительница Хьюстона, русскоязычная община решила поддержать американскую полицию и организовала страничку на Facebook «Police Lives Matter» («Жизнь полицейских имеет значение»).
ФАН вчера в 02:00
Политика
МИД Китая дал оценку итогам голосования по поправкам к Конституции РФ
Уважение выбора пути развития страны, совершенного российскими гражданами при голосовании по поправкам к Конституции РФ, от лица Китая выразил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь 2 июля в ходе брифинга.
ИА Красная Весна 05:26
Общество
Первый президент Казахстана Назарбаев вылечился от коронавируса
Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.
Интерфакс 05:20
Общество
Кабмин выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест
Более 4 миллиардов рублей правительство предоставит регионам на создание временных рабочих мест.
Российская газета 05:43
Биатлон
Майгуров: Минспорт одобрил проведение отчетно-выборной конференции СБР
Министр спорта РФ Олег Матыцин одобрил проведение внеочередной отчетно-выборной конференции, заявил кандидат на пост главы Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.
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Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ вчера в 13:16
Политика
ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 55,22% за шесть дней
Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ указом президента РФ Владимира Путина было назначено на 1 июля.
Российская газета вчера в 03:30
Политика
Лукашенко заявил, что Белоруссия победила коронавирус
Газета.Ru 04:47
Здоровье
Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака
Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания большого количества различных витаминов, минералов и биологически активных веществ, сообщил врач Александр Мясников в эфире федерального канала «Россия-1».
Evo-rus.com 30 июня в 14:36
Происшествия
Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru 30 июня в 12:39
Футбол
Глушаков: температура повысилась, когда узнал, что не сыграю с ЦСКА
Команда Шалимова одержала две победы после паузы и один раз сыграла вничью. «Ахмат» сыграет с ЦСКА в субботу, 4 июля.
Чемпионат 05:35
Политика
Приговор осужденному за шпионаж Уилану вступил в силу
Приговор осужденному за шпионаж американцу Полу Уилану вступил в законную силу, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
РИА Новости 04:42
Общество
В Петербурге подтверждены смерти 25 мужчин и 20 женщин от коронавируса
В Северной столице 2 июля зарегистрировано еще 45 случаев смерти от коронавируса.
Петербургский дневник 05:02
Экономика
Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов»
Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов».
Lenta.ru вчера в 21:00
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском 04:33
Экономика
ВТБ подал иск на 61 млрд рублей к структуре «Открытие холдинга»
«Иск обусловлен тем, что компания в последнее время перестала исполнять обязательства по предоставленному банком ВТБ кредиту и риском дальнейшего ухудшения финансового положения компании на фоне судебного разбирательства в связи с претензиями ФАС по сделке 2017 года», — сообщили в пресс-службе.
Коммерсантъ 02:48
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом
Газета.Ru 04:16
Политика
В МИД РФ назвали голословными обвинения в сговоре с талибами
Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Российская газета 05:27
Политика
На Украине раскрыли тактику удара «угрожающей» Крымскому мосту ракеты
Генеральный директор украинского конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев рассказал о тактическом приеме использования берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» и назвал возможный сценарий применения крылатой ракеты Р-360.
РБК 03:02
Футбол
Футболисты «Барселоны» поддержали увольнение Сетьена
По информации источника, игроки каталонского клуба отдалились от главного тренера Кике Сетьена и поддерживают решение руководства о его увольнении.
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