Происшествия

BFM.ruBFM.ruВоенный эксперт приговорен к семи годам колонии по делу о госизмене

Городской суд Петербурга признал виновным в госизмене военного эксперта Владимира Неелова. Его приговорили к семи годам колонии строгого режима, сообщает «Интерфакс». Дело слушалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа «совершенно секретно».
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«Суд установил, что Неелов за денежные средства передал немецкой консалтинговой фирме данные о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ РФ», — говорится в сообщении
 Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
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