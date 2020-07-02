с чего всё началось

Городской суд Петербурга признал виновным в госизмене военного эксперта Владимира Неелова. Его приговорили к семи годам колонии строгого режима, сообщает «Интерфакс». Дело слушалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа «совершенно секретно».

Военный эксперт приговорен к семи годам колонии по делу о госизмене

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