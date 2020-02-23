Армия и оружие
BFM.ruВоенный эсминец США вошел в Черное море
Эсминец ВМС США «Росс» зашел в акваторию Черного моря в 18:30 мск в воскресенье, 23 февраля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ. Силы и средства Черноморского флота отслеживают действия американского корабля.
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Общество
Онищенко призвал запретить татуировки в России
Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищеко предложил запретить татуировки на территории страны.
Наука
Физики не смогли найти различий между материей и антиматерией
Наука
При помощи зрения и осязания шмели распознают объекты
Ученые из Британии обнаружили у шмелей зачатки абстрактного мышления вместе со способностью распознавать одни и те же объекты либо осязанием, либо зрением.
Общество
Австрия остановила поезд из Италии из-за подозрения на коронавирус
На границе с Австрией остановили следовавший из Италии поезд из-за двух пассажиров, у которых подозревают коронавирус.
Авто
В России Subaru отзывает кроссоверы Forester
Наука
«Умная» контактная линза распознает болезни глаз путем изменения цвета
Здоровье
Эвакуированной из Китая на Украину иностранке вызвали скорую
Иностранке, которую наряду с гражданами Украины эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, накануне вызвали скорую помощь из-за болей в животе, сообщил в воскресенье замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
Политика
Трамп пожелал примирения России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.
Музыка
Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»
Украина определилась с представителем страны на "Евровидении-2020" - им стала электрофолк-группа Go-A, выигравшая национальный отбор с песней "Соловей".
Авто
LADA Granta получила мощный мотор и подорожала
Как сообщает ресурс NJCAR.RU, со ссылкой на "Российскую газету", для выпуска автомобиля с модернизированным силовым агрегатом предприятие осуществляет "переоборудование" уже готовых машин Lada Granta с мотором на 1,6 литра и 106 л.с. Примечательно, что различий в облике версий 1.8L и 1.6L нет никаких.
Армия и оружие
Источник опроверг сообщения об остановке ВКС турецкой колонны в Идлибе
Политика
Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля
На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.
Единоборства
Боец ММА Харитонов отправил в нокаут Родригеса
Отечественный боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов одержал уверенную победу над представителем Бразилии Фернандо Родригесом.
Кино
Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии
Киберспорт
Gambit Esports завершила борьбу на турнире по Dota 2 в Киеве
Dota 2 Tug of War: Mad Moon проходит с 19 по 23 февраля в Киеве. 8 команд разыгрывают призовой фонд в 300 тысяч долларов.
Спорт
Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»
Армия и оружие
Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Дамаском
Хоккей
«Динамо» по буллитам обыграло «Спартак» в московском хоккейном дерби
Московское «Динамо» на своем льду обыграло «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Происшествия
Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку
В Москве был взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС в воскресенье, 23 февраля.
Хоккей
Малкин выполнил хет-трик Горди Хоу, но не принес победу
Российский нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин исполнил хет-трик Горди Хоу в матче регулярного чемпионата с «Вашингтон Кэпиталс».
Происшествия
Пассажир упавшего в Магадане Ан-2 заснял аварию на видео
Один из пассажиров Ан-2, упавшего в четверг на аэродроме в Магадане, снял момент взлета самолета.
Кино
«Лёд 2» собрал первый миллиард в российском прокате
Сумма сборов в российском прокате фильма "Лёд 2", вышедшего на киноэкраны в День всех влюбленных, 14 февраля, превысила миллиард рублей.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности
Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.
Армия и оружие
Путин заявил о планах оснащения армии и флота лазерным оружием
Вооруженные силы России, включая флот, будут оснащаться новейшим вооружением, сообщил президент России Владимир Путин на концерте Минобороны, посвященном Дню защитника Отечества.
Общество
Врачи назвали новые сроки инкубационного периода коронавируса
Названы новые сроки инкубационного периода коронавируса COVID-2019 превышает 14 дней.
Экономика
Цены на золото вырастут до $2000 из-за вспышки коронавируса
Цены на золото выросли до семилетнего максимума.
Армия и оружие
Сандер допустил военные действия против Китая
Сенатор США Берни Сандерс заявил о необходимости оказать военную помощь Тайваню в случае вторжения со стороны Китая, об этом 24 февраля сообщает CBS.
Культура