Армия и оружие

BFM.ruBFM.ruВоенный эсминец США вошел в Черное море

Эсминец ВМС США «Росс» зашел в акваторию Черного моря в 18:30 мск в воскресенье, 23 февраля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ. Силы и средства Черноморского флота отслеживают действия американского корабля.
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Американский эсминец зашел в Черное море

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ВМФ России начал слежение за зашедшим в Черное море эсминцем США

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Минобороны России сообщило о зашедшем в Черное море эсминце ВМС США

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В Черное море зашел эсминец США с крылатыми ракетами

Российская газета12:33

Силы Черноморского флота следят за зашедшим в Черное море американским ракетным эсминцем

ТАСС10:53
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Пассажир упавшего в Магадане Ан-2 заснял аварию на видео

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Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.
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Врачи назвали новые сроки инкубационного периода коронавируса

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Цены на золото вырастут до $2000 из-за вспышки коронавируса

Цены на золото выросли до семилетнего максимума.
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Концерт в Кремле и киномарафон представят телеканалы 23 февраля

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