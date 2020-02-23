Армия и оружие

BFM.ruBFM.ruВоенный эсминец США вошел в Черное море

Эсминец ВМС США «Росс» зашел в акваторию Черного моря в 18:30 мск в воскресенье, 23 февраля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ. Силы и средства Черноморского флота отслеживают действия американского корабля.
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Американский эсминец зашел в Черное море

РИА Новости12:19

В Черном море засекли американский эсминец

Газета.Ru11:13

Минобороны России сообщило о зашедшем в Черное море эсминце ВМС США

РБК11:24

Американский ракетный эсминец вошел в Черное море

Lenta.ru11:22

В Черное море зашел эсминец США с крылатыми ракетами

Российская газета12:33

ВМФ России начал слежение за зашедшим в Черное море эсминцем США

Известия10:54

Силы Черноморского флота следят за зашедшим в Черное море американским ракетным эсминцем

ТАСС10:53
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Сборную России сложно обыграть, но команда звёзд специально выбрала такую тактику, чтобы перетянуть на свою сторону трибуны.
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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Российский президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в День защитника Отечества.
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Россия продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники, заявил президент Владимир Путин на концерте Минобороны ко Дню защитника Отечества.
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Пушков поспорил с Макфолом из-за выборов в США

В свою очередь, российский сенатор заявил, что американское общество поляризовано из-за того, что США не в состоянии справится с вызовами XXI века ни у себя дома, ни за рубежом.
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Футболисты «Шахтера» победили «Десну» в матче чемпионата Украины

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Юрлова-Перхт стала шестой в масс-старте на ЧМ в Антхольце

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт заняла шестое место по итогам женского масс-старта на ЧМ в итальянском Антхольце.
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В России Subaru отзывает кроссоверы Forester

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«Медуза»: двое фигурантов дела «Сети» могут быть причастны к убийствам

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Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.
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NASA просит придумать сенсор для венерианского механического ровера

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Коллега Шепелева объяснил уход телеведущего с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала, потому что «психанул». Об этом сообщает StarHit со ссылкой на коллегу телеведущего.
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Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля

На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.
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Плоскоземельщик из США разбился на самодельной ракете

Плоскоземельщик и астронавт-любитель Майк Хьюз из США погиб, пытаясь осуществить полет на самодельной паровой ракете.
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Устойчивую к раку группу крови определили ученые

Наиболее устойчивыми к онкологии оказались люди со II группой крови. Об этом заявили шведские ученые из Каролинского университета.
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Почти как Xiaomi Mi Mix Alpha, только от Apple

Смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha можно смело назвать одним из самых впечатляющих аппаратов современности.
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Украинская комедия о «героях АТО» провалилась в прокате

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Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
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