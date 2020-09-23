Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
РИА Новости
РИА Новости

Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.В источнике
С чего всё началось
По данным пресс-службы Вооруженных сил Дании
, столкновение произошло прямо у Эресуннского моста, который соединяет столицу Дании Копенгаген и шведский город Мальме, ближе к датскому берегу.
Татар-информ07:55
Подробнее о событии
РИА Новости

Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

РИА Новости06:33
RT на русском

Корабль Балтийского флота столкнулся с рефрижераторным судном

RT на русском06:52
ТАСС

Балтийский флот рассказал подробности столкновения корабля «Казанец» с иностранным судном

ТАСС07:36
Вести.Ru

Столкновение в проливе Эресунн: российский корабль получил пробоину

Вести.Ru08:15
РБК

Балтийский флот назвал причину столкновения с судном в проливе у Дании

РБК07:00
Московский Комсомолец

Балтфлот сообщил подробности столкновения российского корабля с иностранным судном

Московский Комсомолец06:50
Lenta.ru

ВМФ России рассказал о столкновении боевого корабля с иностранным судном

Lenta.ru06:47

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
1K

Революционный природный антибиотик открыли в России

Ученые из Тюменского государственного университета, вместе с коллегами из других научно-исследовательских институтов РФ открыли универсальный природный антибиотик, который способен преодолевать устойчивость патогенов к лекарственным препаратам.
РИА ОмскПресс02:34
1K

В ПФР опровергли информацию о приостановке выплаты пенсий

В Пенсионном фонде России (ПФР) отреагировали на сообщения СМИ о приостановке выплат пенсионерам, если они не будут снимать деньги с банковской карты на протяжение 6 месяцев, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ПФР.
Live2405:01
2,7K

Путин назвал хамством отказ поставлять материалы для лайнера МС-21

В начале 2019 года «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за введенных США санкций американская компания Hexcel и японская Toray Industries прекратили поставки материалов для композитного «черного крыла» МС-21.
РБК11:21
669

США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц

Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомости10:50
327