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РИА Новости
РИА Новости

Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.В источнике
С чего всё началось
По данным пресс-службы Вооруженных сил Дании
, столкновение произошло прямо у Эресуннского моста, который соединяет столицу Дании Копенгаген и шведский город Мальме, ближе к датскому берегу.
Татар-информ07:55
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RT на русском

Корабль Балтийского флота столкнулся с рефрижераторным судном

RT на русском06:52
ТАСС

Балтийский флот рассказал подробности столкновения корабля «Казанец» с иностранным судном

ТАСС07:36
Московский Комсомолец

Балтфлот сообщил подробности столкновения российского корабля с иностранным судном

Московский Комсомолец06:50
URA.Ru

Российский военный корабль столкнулся с грузовым судном в Дании

URA.Ru06:24
РБК

Балтийский флот назвал причину столкновения с судном в проливе у Дании

РБК07:00
РИА Новости

Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

РИА Новости06:33
Lenta.ru

ВМФ России рассказал о столкновении боевого корабля с иностранным судном

Lenta.ru06:47

В Греции двух моряков из России приговорили к 300 годам тюрьмы

В Греции двое граждан России приговорены судом к 300 годам тюремного заключения за транспортировку нелегальных мигрантов, сообщает 23 сентября RT со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
REGNUM09:49
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В Кремле заявили об отсутствии планов встречать Навального в России

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, как и любой гражданин страны, может въехать в Россию, но устраивать ему встречу не планируется, если он сам не захочет поделиться какой-либо информацией с сотрудниками правоохранительных органов.
Ведомости06:24
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Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году

«В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%. Это более чем в полтора раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 г. То есть в этом направлении мы будем действовать так, как и когда-то говорили, формулировали свои цели, как обещали гражданам», ‒ сказал Путин.
Ведомости07:52
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Россия расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну

Москва расширила список граждан стран ЕС и представителей евроинститутов, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на "недружественные шаги" Брюсселя, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости10:03
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«ГАЗ» запланировал начать серийный выпуск электромобилей в 2021 году

Горьковский автозавод (Нижний Новгород, входит в Группу "ГАЗ") представил предсерийную линейку электрических LCV, которые, в отличие от предыдущих опытных образцов, собраны на основном заводском конвейере.
Интерфакс07:34
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Реставраторов петербургской консерватории вывезли в Москву для ареста

Как стало известно «Форпосту» в среду, 23 сентября, накануне сотрудники центрального аппарата Следственного комитета РФ вывезли из Петербурга в Москву генерального директора реставрационной компании «Меандр» Елену Завадскую, а также бизнесмена Евгения Ярмоша, которого считают имеющим отношение к данному предприятию.
Форпост Северо-Запад10:04