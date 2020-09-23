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РИА Новости
РИА Новости

Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.В источнике
С чего всё началось
По данным пресс-службы Вооруженных сил Дании
, столкновение произошло прямо у Эресуннского моста, который соединяет столицу Дании Копенгаген и шведский город Мальме, ближе к датскому берегу.
Татар-информ07:55
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RT на русском

Корабль Балтийского флота столкнулся с рефрижераторным судном

RT на русском06:52
ТАСС

Балтийский флот рассказал подробности столкновения корабля «Казанец» с иностранным судном

ТАСС07:36
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Балтфлот сообщил подробности столкновения российского корабля с иностранным судном

Московский Комсомолец06:50
URA.Ru

Российский военный корабль столкнулся с грузовым судном в Дании

URA.Ru06:24
РБК

Балтийский флот назвал причину столкновения с судном в проливе у Дании

РБК07:00
РИА Новости

Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

РИА Новости06:33
Lenta.ru

ВМФ России рассказал о столкновении боевого корабля с иностранным судном

Lenta.ru06:47

США планируют доставить на МКС свой туалет

Первый туалет американского производства планируется доставить на Международную космическую станцию (МКС) в октябре, по характеристикам он будет лучше российского туалета, используемого астронавтами на станции в настоящее время, сообщило НАСА.
РИА Новости07:38
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Открыто движение в Самару по новой развязке трассы М-5

Новая трасса проходит над существующим участком федеральной дороги М-5 и железнодорожным путепроводом — там и без того высокая интенсивность движения, пересекается транспорт из Тольятти и поток грузовиков.
Самарская газета07:38
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Томичи могут сохранить оплаченные минуты разговора с опцией «МегаФона»

"МегаФон" запустил новую опцию "Копилка минут", предоставляющую абонентам, в том числе и томичам, возможность сохранять оплаченные минуты разговора и пользоваться ими в любое время даже тогда, когда доступный объем минут в тарифном пакете израсходован, сообщила пресс-служба компании.
РИА Томск05:32
22

Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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