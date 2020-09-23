Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании
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В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.В источнике
С чего всё началось
По данным пресс-службы Вооруженных сил Дании
, столкновение произошло прямо у Эресуннского моста, который соединяет столицу Дании Копенгаген и шведский город Мальме, ближе к датскому берегу.
Подробнее о событии
Балтфлот сообщил подробности столкновения российского корабля с иностранным судном
Московский Комсомолец06:50