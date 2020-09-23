с чего всё началось

В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.

Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

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Политика Кабмин Украины инициирует санкции в отношении Wildberries и ivi Правительство Украины поручило ведомствам внести предложения о введении специальных санкций в отношении российского интернет-ретейлера Wildberries, а также российской медиакомпании ivi (ivi.ru). 94

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