Происшествия
РИА НовостиВоенный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании
В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.
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с чего всё началось
По данным пресс-службы Вооруженных сил Дании, столкновение произошло прямо у Эресуннского моста, который соединяет столицу Дании Копенгаген и шведский город Мальме, ближе к датскому берегу.Татар-информ07:55
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Балтфлот сообщил подробности столкновения российского корабля с иностранным судном
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