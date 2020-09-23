Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВоенный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.
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с чего всё началось
По данным пресс-службы Вооруженных сил Дании
, столкновение произошло прямо у Эресуннского моста, который соединяет столицу Дании Копенгаген и шведский город Мальме, ближе к датскому берегу.
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Столкновение в проливе Эресунн: российский корабль получил пробоину

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Газета.Ru 12:25
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Интерфакс 10:21
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Тату-мастер Аня Дарбицкая объявила о романе с Тимати

Тату-мастер Аня Дарбицкая объявила о романе с Тимати Напомним, что Тимати и Анастасия Решетова были вместе с 2015 года.
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Политика

В Белоруссии прошла инаугурация Лукашенко

В Минске состоялась церемония инаугурации Александра Лукашенко.
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Политика

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Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.
Российская газета 11:25
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Общество

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Pravda.Ru 10:22
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Политика

Навальный отреагировал на заявление Путина по поводу его отравления

Национальная служба новостей вчера в 15:20
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Происшествия

Пропавшая в Москве 12-летняя школьница найдена живой

Двенадцатилетняя девочка, пропавшая в понедельник в центре Москвы, найдена живой.
Российская газета вчера в 18:41
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Фигурное катание

Плющенко отреагировал на публикацию переписки Рудковской с Загитовой

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о публикации командой Этери Тутберидзе скриншотов переписки супруги экс-фигуриста Яны Рудковской с победительницей Игр Алиной Загитовой.
Газета.Ru 02:59
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Фото 59-летней Елены Яковлевой в купальнике появилось в Сети

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Политика

Кабмин Украины инициирует санкции в отношении Wildberries и ivi

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ТАСС 08:05
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Футбол

Матч между сборными России и Швеции по футболу перенесли в Москву

«Российский футбольный союз официально сообщает о том, что контрольный матч между национальными сборными России и Швеции перенесен из Сольны в Москву», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
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Видеонаблюдение не работало в камере Тесака в день его смерти

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Общество

За информацию о беглецах из дагестанской колонии обещали до 1 млн руб

"За информацию, представляющую интерес, и оказание помощи следствию в розыске особо опасных преступников, по словам Владимира Васильева, будет осуществлена выплата в размере до 1 млн рублей", - сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Интерфакс 14:20
Политика

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Причиной отказа в страховом покрытии названа деятельность судов, идущая вразрез с международными санкциями.
Деловое.ТВ 06:40
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Происшествия

СК завершил расследование по делу о мошенничестве депутата Мосгордумы

Газета.Ru 14:39
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Происшествия

В Одессе в круглосуточной аптеке была убита девушка-фармацевт

В украинской Одессе в ночь на 23 сентября была убита девушка-фармацевт, дежурившая в круглосуточной аптеке на Академика Королева, 33.
Евразия Daily 04:25
Общество

Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

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Кино

В Москве представили спортивную драму «Стрельцов»

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Российские Су-27 перехватили бомбардировщики ВВС США над Черным морем

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Общество

Россиянам перечислили наиболее полезные виды рыбы

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин заявил, что наиболее полезной является живущая на севере рыба.
Газета.Ru 05:23
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Шоу-бизнес

Мирослава Карпович показала фото в мокром платье

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ToDay News Ufa 06:43
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