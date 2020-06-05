В четверг Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ отметил сложную динамику с распространением коронавируса в Забайкалье и поручил Минобороны развернуть в регионе военный госпиталь. Кроме того, в Чите по распоряжению президента работает бригада московских врачей.

Военный госпиталь по поручению Путина развернули в Чите

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