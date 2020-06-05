Коронавирус

ТАССТАССВоенный госпиталь по поручению Путина развернули в Чите

В четверг Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ отметил сложную динамику с распространением коронавируса в Забайкалье и поручил Минобороны развернуть в регионе военный госпиталь. Кроме того, в Чите по распоряжению президента работает бригада московских врачей.
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Военный госпиталь по поручению Путина развернули в Чите

ТАСС05:54

Военные врачи прибыли в Читу для лечения больных коронавирусом

ТК Звездавчера в 22:00

В Чите за сутки развернули полевой госпиталь для лечения COVID-19

РИА Новости03:04

Армия против коронавируса

Чита.Ру03:37

Полевой госпиталь в Чите подготовили к приему пациентов с COVID-19

Московский Комсомолец Чита02:18

Военные приступили к развёртыванию полевого госпиталя в Чите

RT на русскомвчера в 22:41

Минобороны за сутки развернуло в Чите госпиталь для лечения коронавируса

Известия03:23
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Политика

Путин поручил правительству создать базу генетической информации

Президент Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создать в стране единую базу генетической информации.
Ведомости 05:54
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Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Теле- и радиоведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в Москве в возрасте 52 лет.
BFM.ru вчера в 05:50
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Общество

Ургант снял пародию на скандальный ролик про усыновление малыша геями

«У тебя появится настоящая, полноценная программа», — говорит Ургант новому партнеру.
RuNews24.ru 06:26
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Хоккей

Брагин возглавил сборную России по хоккею

Помощниками Брагина в главной команде назначены тренеры Алексей Жамнов, Андрей Козырев и Александр Бойков.
Piter.tv вчера в 03:01
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Политика

Попова назвала возобновление работы учреждений культуры приоритетом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что задача по организации выхода учреждений культуры из периода нерабочих дней в РФ ставится в приоритет.
РИА Новости 08:29
Политика

Путин: будем стремиться выходить из ограничений как можно быстрее

Президент России Владимир Путин заявил о стремлении к тому, чтобы выходить из ситуации ограничений по коронавирусу как можно быстрее.
РИА Новости 08:48
Единоборства

Нуньес оказалась тяжелее Спенсер на взвешивании перед UFC 250

Состоялось взвешивание перед турниром UFC 250 в Лас-Вегасе (США).
Спорт-Экспресс вчера в 15:19
Здоровье

Власти Ивановской области рассказали, сколько осталось свободных коек

Количество свободных коек для пациентов с коронавирусом в Ивановской области за сутки сократилось с 89 до 65, рассматривается вопрос развертывания дополнительных стационарных коек, сообщает облправительство.
РИА Новости 04 июня в 11:05
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Общество

Стало известно о планах США ввести санкции против десятков танкеров

Власти США планируют ввести экономические санкции против десятков нефтяных танкеров, которые перевозят сырье из Венесуэлы.
Lenta.ru 08:21
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Экономика

С чистого листа после списания налогов и взносов

11 мая президент РФ Владимир Путин озвучил новые меры поддержки, одна из них – списание бизнесу налоговых платежей, кроме НДС и страховых взносов, за II квартал 2020 года.
Бухгалтерия.ру 03 июня в 08:00
Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета

В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru вчера в 05:05
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Общество

ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
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Религия

7 июня православные отпразднуют день Святой Троицы

Великий двунадесятый праздник — день Святой Троицы, Пятидесятницу православные отметят 7 июня.
Менделеевские новости 05:36
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
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Космос

Астрономы обнаружили источники загадочных «инопланетных» радиосигналов

Исследователи смогли обнаружить источники загадочных «инопланетных» радиосигналов.
Evo-rus.com вчера в 02:15
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Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 04 июня в 15:14
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Политика

Лукашенко призвал белорусов победить четыре-пять разных «пандемий»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан пройти «период и победить четыре-пять пандемий» в республике.
Коммерсантъ 07:06
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Происшествия

Бэнкси опубликовал картину о протестах в США

РИА Новости 08:30
Происшествия

Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом

Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM вчера в 06:22
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Политика

Путин поправил главу Бурятии по стоимости новой библиотеки

Президент России Владимир Путин поправил главу Бурятии Алексея Цыденова насчет стоимости нового здания национальной библиотеки Бурятии с современным оборудованием.
РИА Новости 08:21
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Армия и оружие

В НАТО готовятся ко второй волне пандемии коронавируса

Руководство НАТО начало готовиться к возможной второй волне пандемии СOVID-19.
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Шоу-бизнес

Наталья Подольская готовится к пополнению в семье

Супруги воспитывают сына Артемия, которому через несколько дней исполнится пять лет.
Bimru.ru 04 июня в 11:27
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Происшествия

В Башкирии загорелся ТЦ в городе Октябрьский

В Башкирии в городе Октябрьский загорелась кровля ТЦ «Лекс», по предварительным данным, огонь распространился на площади 300 кв. м. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
РБК 08:05
Армия и оружие

ВВС ПНС Ливии нанесли удар по позициям Хафтара в городе Сирт

Триполи, 6 июня 2020, 14:00 — REGNUM Вооруженные силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии нанесли авиаудары по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) в городе Сирт.
REGNUM 07:00
Происшествия

Ветеран первой чеченской кампании умер в тульской больнице

После пребывания в Новомосковской больницы от черепно-мозговой травмы скончался ветеран первой чеченской кампании Константин Красиков, ему было 43 года В конце мая он попал в местную больницу с подозрением на коронавирус.
Московский Комсомолец Тула вчера в 23:59
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Общество

«Яндекс» назвал самые популярные новые слова десятилетия

Компания «Яндекс» ко Дню русского языка составила список новых слов, значение которых чаще всего искали пользователи русскоязычного интернета с 2011 по 2020 год, среди них слова «локдаун», «ауф» и «френдзона».
РБК 07:54
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Игры

Представлен трейлер гоночного симулятора Project CARS 3

Компания Slightly Mad Studios анонсировала новый гоночный симулятор Project CARS 3. Третья часть серии выйдет на PlayStation 4, Xbox и ПК летом 2020 года.
Матч ТВ 04 июня в 04:48
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Происшествия

Жители Дагестана пытались отбить у полиции мужчину, застрелившего сына

Жители Буйнакска попытались отбить у полицейских мужчину, застрелившего собственного сына, сообщила РИА Новости представитель дагестанского МВД.
РИА Новости 05:05
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Музыка

Новый проект своего лейбла представил Максим Фадеев

Новый музыкальный проект своего лейбла представил российский продюсер Максим Фадеев.
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Фигурное катание

Плющенко показал тренировку Трусовой на сборах в Кисловодске

Олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко опубликовал в Instagram видео с тренировки двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой на сборе в Кисловодске.
Газета.Ru 08:32
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