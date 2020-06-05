Коронавирус
ТАССВоенный госпиталь по поручению Путина развернули в Чите
В четверг Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ отметил сложную динамику с распространением коронавируса в Забайкалье и поручил Минобороны развернуть в регионе военный госпиталь. Кроме того, в Чите по распоряжению президента работает бригада московских врачей.
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Политика
Путин поручил правительству создать базу генетической информации
Президент Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создать в стране единую базу генетической информации.
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Умерла журналистка Юлия Норкина
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BFM.ru вчера в 05:50
Общество
Ургант снял пародию на скандальный ролик про усыновление малыша геями
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Брагин возглавил сборную России по хоккею
Помощниками Брагина в главной команде назначены тренеры Алексей Жамнов, Андрей Козырев и Александр Бойков.
Piter.tv вчера в 03:01
Политика
Попова назвала возобновление работы учреждений культуры приоритетом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что задача по организации выхода учреждений культуры из периода нерабочих дней в РФ ставится в приоритет.
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Путин: будем стремиться выходить из ограничений как можно быстрее
Президент России Владимир Путин заявил о стремлении к тому, чтобы выходить из ситуации ограничений по коронавирусу как можно быстрее.
РИА Новости 08:48
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Нуньес оказалась тяжелее Спенсер на взвешивании перед UFC 250
Состоялось взвешивание перед турниром UFC 250 в Лас-Вегасе (США).
Спорт-Экспресс вчера в 15:19
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Власти Ивановской области рассказали, сколько осталось свободных коек
Количество свободных коек для пациентов с коронавирусом в Ивановской области за сутки сократилось с 89 до 65, рассматривается вопрос развертывания дополнительных стационарных коек, сообщает облправительство.
РИА Новости 04 июня в 11:05
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Стало известно о планах США ввести санкции против десятков танкеров
Власти США планируют ввести экономические санкции против десятков нефтяных танкеров, которые перевозят сырье из Венесуэлы.
Lenta.ru 08:21
Экономика
С чистого листа после списания налогов и взносов
11 мая президент РФ Владимир Путин озвучил новые меры поддержки, одна из них – списание бизнесу налоговых платежей, кроме НДС и страховых взносов, за II квартал 2020 года.
Бухгалтерия.ру 03 июня в 08:00
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru вчера в 05:05
Общество
ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
Религия
7 июня православные отпразднуют день Святой Троицы
Великий двунадесятый праздник — день Святой Троицы, Пятидесятницу православные отметят 7 июня.
Менделеевские новости 05:36
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Космос
Астрономы обнаружили источники загадочных «инопланетных» радиосигналов
Исследователи смогли обнаружить источники загадочных «инопланетных» радиосигналов.
Evo-rus.com вчера в 02:15
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 04 июня в 15:14
Политика
Лукашенко призвал белорусов победить четыре-пять разных «пандемий»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан пройти «период и победить четыре-пять пандемий» в республике.
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Происшествия
Бэнкси опубликовал картину о протестах в США
РИА Новости 08:30
Происшествия
Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом
Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM вчера в 06:22
Политика
Путин поправил главу Бурятии по стоимости новой библиотеки
Президент России Владимир Путин поправил главу Бурятии Алексея Цыденова насчет стоимости нового здания национальной библиотеки Бурятии с современным оборудованием.
РИА Новости 08:21
Армия и оружие
В НАТО готовятся ко второй волне пандемии коронавируса
Руководство НАТО начало готовиться к возможной второй волне пандемии СOVID-19.
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Bimru.ru 04 июня в 11:27
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В Башкирии загорелся ТЦ в городе Октябрьский
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РБК 08:05
Армия и оружие
ВВС ПНС Ливии нанесли удар по позициям Хафтара в городе Сирт
Триполи, 6 июня 2020, 14:00 — REGNUM Вооруженные силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии нанесли авиаудары по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) в городе Сирт.
REGNUM 07:00
Происшествия
Ветеран первой чеченской кампании умер в тульской больнице
После пребывания в Новомосковской больницы от черепно-мозговой травмы скончался ветеран первой чеченской кампании Константин Красиков, ему было 43 года В конце мая он попал в местную больницу с подозрением на коронавирус.
Московский Комсомолец Тула вчера в 23:59
Общество
«Яндекс» назвал самые популярные новые слова десятилетия
Компания «Яндекс» ко Дню русского языка составила список новых слов, значение которых чаще всего искали пользователи русскоязычного интернета с 2011 по 2020 год, среди них слова «локдаун», «ауф» и «френдзона».
РБК 07:54
Игры
Представлен трейлер гоночного симулятора Project CARS 3
Компания Slightly Mad Studios анонсировала новый гоночный симулятор Project CARS 3. Третья часть серии выйдет на PlayStation 4, Xbox и ПК летом 2020 года.
Матч ТВ 04 июня в 04:48
Происшествия
Жители Дагестана пытались отбить у полиции мужчину, застрелившего сына
Жители Буйнакска попытались отбить у полицейских мужчину, застрелившего собственного сына, сообщила РИА Новости представитель дагестанского МВД.
РИА Новости 05:05
Музыка
Новый проект своего лейбла представил Максим Фадеев
Новый музыкальный проект своего лейбла представил российский продюсер Максим Фадеев.
Evo-rus.com 07:23
Фигурное катание
Плющенко показал тренировку Трусовой на сборах в Кисловодске
Олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко опубликовал в Instagram видео с тренировки двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой на сборе в Кисловодске.
Газета.Ru 08:32