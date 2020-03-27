Коронавирус

Бизнес News. Время зарабатыватьБизнес News. Время зарабатыватьВоенный инфекционный центр в Нижнем Новгороде построят к 20 апреля

Военный многофункциональный медицинский центр в Нижнем Новгороде будет сдан к 20 апреля, сообщила пресс-служба Минобороны России. Центр будет рассчитан на 60 коек. Строительство ведется круглосуточно, с опережением графика.
Читать в источнике
Комментировать136
Тимур Иванов
В целях обеспечения безопасности военнослужащих и граждан в рекордные сроки нам предстоит выполнить работы по возведению 16-ти специализированных медицинских центров общей емкостью 1600 койко-мест, оснащенных необходимым медицинским оборудованием, которые уже к середине мая будут полностью готовы.
— Тимур Иванов, российский государственный деятельТК Звезда вчера в 05:18

Подробнее о событии

Новые медицинские центры Минобороны построят строят с опережением графика

REGNUMвчера в 06:37

Минобороны РФ показало видео строительства медцентров для борьбы с коронавирусом

Комсомольская правдавчера в 06:48

В Минобороны заявили о круглосуточном строительстве 16 модульных медцентров

Интерфакс27 марта в 05:17

С высоты птичьего полета: опубликованы кадры строительства многофункционального военного медцентра

ТК Звездавчера в 05:18

Минобороны РФ рассказало, где будут построены инфекционные центры

Московский Комсомолец27 марта в 05:52

Работы по строительству 16 многофункциональных медцентров в России идут круглосуточно

Говорит Москва27 марта в 05:30

Военные ускорили строительство 16-ти медицинских центров

Российская газетавчера в 06:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 00:06, Ашберн
Экономика

Закрытая граница: Транспортные компании понесут миллиардные убытки

Порядка 100 млрд рублей могут потерять транспортные компании страны из-за закрытия границы, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 22:48
Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
РБК вчера в 15:44
Наука

Как цвет волос влияет на продолжительность жизни

Ученые полагают, что цвет волос и половое созревание связаны через гипофиз, который отвечает за выработку гормонов, влияющих на пигментацию и взросление человека.
Gazeta.SPb вчера в 17:28
Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило схему лечения коронавирусной инфекции с помощью препарата «Мефлохин», который ранее использовался против малярии.
Lenta.ru вчера в 08:37
Общество

В больницу в Коммунарке попал миллиардер

Lenta.ru вчера в 12:06
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости 27 марта в 14:10
Общество

«Леруа Мерлен» отказался от карантина и собрал толпы людей. Как его закрывали

Проигнорировавшие указ о карантине магазины проработали недолго и теперь принудительно закрываются по всей стране.
66.ru вчера в 05:58
Происшествия

В Иркутске выявили первый случай заражения коронавирусом

Первый официальный случай коронавирусной инфекции подтвержден в Иркутске у 62-летней женщины, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости вчера в 20:01
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
Политика

В Италии просят разрешить доставку собранной в Крыму гумпомощи

В начале марта российское правительство ввело временный запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий, включая маски, — ограничения действуют до первого июня, не распространяются на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.
РИА Новости вчера в 20:37
Общество

Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
ТАСС вчера в 07:55
Происшествия

Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили

Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Lenta.ru 27 марта в 17:35
Здоровье

В Китае выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В Китае выявили 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. При этом 44 из них завезены из других стран.
RT на русском вчера в 21:53
Общество

Синоптик предупредил жителей Москвы о смене погоды уже в выходные

Москвичи уже к вечеру воскресенья почувствуют изменения в погоде, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в интервью RT.
РИА Новости вчера в 20:01
Общество

Жена премьера Канады вылечилась от коронавируса

Жена премьер-министра Канады Софи Грегуар Трюдо заявила, что вылечилась от коронавируса. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 22:50
Общество

В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей

Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является посильной нагрузкой на компанию.
Газета.Ru вчера в 23:19
Шоу-бизнес

Гузеева матом обругала россиян за прогулки

Lenta.ru вчера в 16:47
Общество

Bloomberg узнал о возможном закрытии Москвы из-за коронавируса

Сегодня источник РИА Новости заявил, что российское правительство на фоне пандемии коронавируса обсуждает возможность ограничить передвижение внутри страны, остановить воздушные и железнодорожные пассажирские перевозки.
Говорит Москва вчера в 08:23
Здоровье

Сотрудники ЦГБ в Каменск-Шахтинском заявили о неготовности к пандемии

В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).
Панорама Ростова-на-Дону 26 марта в 03:24
Экономика

Рецессия в России становится почти неизбежной

Минус 1,8 п.п. дает падение нефти (к ценам на уровне $30 за баррель), а влияние вспышки заболевания (включая карантины, объявленные в России) еще больше — минус 1,9–2 п.п. Одновременно, по словам Слепцовой, плюс 0,3–0,4 п.п. к ВВП дадут фискальные меры поддержки экономики, объявленные российскими властями.
РБК 27 марта в 00:00
Политика

Савченко рассказала о «глотке воздуха перед смертью» для украинцев

Деньги, которые Украина получит от МВФ за принятие закона о продаже земли, даст жителям страны лишь "глоток воздуха перед смертью", заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости 27 марта в 21:31
Происшествия

Детский врач вернулась из Австрии в РФ и вышла на работу

У мужа Ашеровой взяли повторные тесты на коронавирус. Правоохранительные органы должны будут дать оценку действиям врача.
Pravda.Ru 27 марта в 14:22
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» вышел в Атлантику

Трубоукладчик «Академик Черский», который принадлежит «Газпрому» покинул Индийский океан и вышел в Атлантический.
Национальная служба новостей вчера в 07:19
Космос

К Земле движется астероид размером с половину Эвереста

Ежедневные Новости Владивостока вчера в 06:59
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Говорит Москва вчера в 04:53
Армия и оружие

КНДР провела пуск «неопознанного снаряда» в сторону Японского моря

Известия вчера в 18:08
Авто

Озвучено пять ситуаций, за которые водителей лишат прав по новому КоАП

Новый КоАП предполагает введение балльной системы подсчета нарушений.
Primpress.ru вчера в 17:30
Экономика

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса.
РБК вчера в 05:43
Экономика

Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России

Минсельхоз подготовил ряд мер для поддержания стабильности на рынке продовольствия, направленных на обеспечение внутренних потребностей России в зерне, говорится в сообщении министерства.
РБК 27 марта в 10:58
Происшествия

В Пензенской области загорелась кровля завода древесных плит

Газета.Ru вчера в 23:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное