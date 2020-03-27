Коронавирус
Бизнес News. Время зарабатыватьВоенный инфекционный центр в Нижнем Новгороде построят к 20 апреля
Военный многофункциональный медицинский центр в Нижнем Новгороде будет сдан к 20 апреля, сообщила пресс-служба Минобороны России. Центр будет рассчитан на 60 коек. Строительство ведется круглосуточно, с опережением графика.
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В целях обеспечения безопасности военнослужащих и граждан в рекордные сроки нам предстоит выполнить работы по возведению 16-ти специализированных медицинских центров общей емкостью 1600 койко-мест, оснащенных необходимым медицинским оборудованием, которые уже к середине мая будут полностью готовы.
— Тимур Иванов, российский государственный деятельТК Звезда вчера в 05:18
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Минобороны РФ показало видео строительства медцентров для борьбы с коронавирусом
Комсомольская правдавчера в 06:48
В Минобороны заявили о круглосуточном строительстве 16 модульных медцентров
Интерфакс27 марта в 05:17
Минобороны РФ рассказало, где будут построены инфекционные центры
Московский Комсомолец27 марта в 05:52
Работы по строительству 16 многофункциональных медцентров в России идут круглосуточно
Говорит Москва27 марта в 05:30
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