Армия и оружие
Газета.RuВоенный источник опроверг захват Саракиба боевиками
Военный источник заявил, что информация о захвате сирийскими боевиками города Саракиб в провинции Идлиб является недостоверной.
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Шоу-бизнес
Владимир Епифанцев ответил на обвинения жены в изменах
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В Самаре произошло ДТП с участием трамвая
В Самаре произошло ДТП, в ходе которого трамвай перевернулся и упал на несколько автомобилей на парковке.
Общество
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Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.
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Лукашенко заявил, что Россия принуждает Белоруссию к интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в "понуждении" к интеграции через высокие цены на энергоресурсы.
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Путин ответил на вопрос о двойниках
У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров.
Происшествия
На Урале задержали подпольных торговцев оружием
Сотрудники ФСБ вместе с полицией пресекли деятельность организованной группы, состоявшей из свердловчан, которые торговали оружием, сообщает пресс-служба ведомства.
Общество
Россия назвала условие для выплаты Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ
Россия сможет выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Грузии компенсации в размере €10 млн за депортацию грузинских граждан в 2006 году только после составления Тбилиси списков пострадавших.
Общество
Поезд Москва-Ницца временно отменили из-за ситуации с коронавирусом
Время в пути составляет чуть более двух суток. Поезд делает остановки, в том числе, в Вероне и Милане.
Экономика
Мантуров заявил о поиске альтернатив поставщикам сырья из Китая
«Мониторим [ситуацию] по каждой отрасли», — сказал министр, пояснив, что в сырье из Китая нуждаются преимущественно две отрасли — автопром и фармацевтика.
Здоровье
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Минздрав не согласился с выводами Счетной палаты о недостающих водопроводах в больницах и неэффективном расходовании средств.
Политика
Шнуров назвал «петухами» членов партии «Единая Россия»
На опровержение слухов по поводу смены названия и лидера партии «Единая Россия» весьма своеобразно отреагировал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.
Политика
Партия Вакарчука представила план по «возвращению» Донбасса и Крыма
План по «возвращению» Крыма и Донбасса, предусматривающий создание временных международных администраций на неподконтрольных Киеву территориях, представила украинская партия «Голос», лидером которой является Святослав Вакарчук.
Происшествия
В Кремле прокомментировали покушение на чеченского блогера
Как сообщало ИА REGNUM, днем 26 февраля в Польше неизвестный напал в квартире на блогера Тумсо Абдурахманова.
Армия и оружие
Первый комплекс ПВО С-350 «Витязь» поступил в ВКС России
Расчеты зенитных ракетных войск начали осваивать первый комплекс ПВО С-350 "Витязь" в учебном центре в Гатчине.
Экономика
Нуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса
Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини.
Религия
Предстоятели шести церквей обсудили раскол в православном мире
Предстоятели шести церквей обсудили раскол в православном мире Вчера поздно вечером в Аммане прошла закрытая встреча глав и представителей шести поместных православных церквей, на которой иерархи обсудили угрозу раскола православного мира после создания Константинопольским патриархом Православной церкви Украины (ПЦУ).
Путешествия
Туроператоры приостановили продажу туров в Италию
Ранее 27 февраля Ростуризм рекомендовал туристическим компаниям приостановить продажу путевок в Италию, Иран и Южную Корею из-за угрозы безопасности жизни и здоровья в этих странах в связи с коронавирусом.
Происшествия
В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими
Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
Политика
Российско-турецкие переговоры по Идлибу в Анкаре завершились
Проходившие в Анкаре переговоры РФ и Турции по ситуации в сирийском Идлибе завершились.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию предлагают провести 22 апреля
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию предлагают провести 22 апреля.
Политика
Опрос показал снижение рейтинга Зеленского
Число жителей Украины, которые положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому, за два месяца снизилось с 60% до 47%, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля
В России впервые испытали с корабля новейшую гиперзвуковую ракету "Циркон", сообщили ТАСС два источника в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.
Космос
Раскрыта правда о пролетевшем мимо Земли инопланетном зонде
Астрономы опровергли предположение, согласно которому первая обнаруженная межзвездная комета 2I/Borisov, пролетевшая мимо Земли на расстоянии двух астрономических единиц от Солнца, может являться искусственным инопланетным зондом.
Политика
Россия заявила о невозможности нового ДСНВ с США
Россия считает невозможным заключение нового ДСНВ с США.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Политика
США угрожают Сербии санкциями из-за покупки российского вооружения
Представитель американского Госдепартамента, комментируя доставку Белграду первой части российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», призвал Сербию отказаться от приобретения вооружения у РФ под угрозой санкций.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.