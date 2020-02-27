Армия и оружие
Газета.RuВоенный источник опроверг захват Саракиба боевиками
Военный источник заявил, что информация о захвате сирийскими боевиками города Саракиб в провинции Идлиб является недостоверной.
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Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Общество
Путин посетил парк «Остров мечты»
Президент России посетил открытие тематического парка развлечений "Остров мечты" в Москве, сообщает ТАСС.
Происшествия
Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова
Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Космос
РАН пожалуется в ООН на Илона Маска из-за спутниковой системы Starlink
Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет.
Политика
Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Экономика
ФНС сняла ограничения на операции по счету российского офиса Google
ФНС больше не ограничивает операции по счету ООО «Гугл» в Ситибанке, следует из данных «Банкинформа».
Общество
Роспотребнадзор рассказал о путях распространения коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о путях распространения коронавируса COVID-2019.
Биатлон
Сборная России стала второй в смешанной эстафете на чемпионате Европы
Сборная России в составе Кристины Резцовой, Виктории Сливко, Эдуарда Латыпова и Карима Халили заняла второе место в смешанной эстафете на чемпионате Европы, который проходит в Раубичах.
Армия и оружие
Минобороны показало, как работают Силы специальных операций
В честь Дня Сил специальных операций (ССО), который отмечается в России 27 февраля, Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы российского спецназа.
Общество
Собянин обосновал проверки граждан Китая в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин направил письмо послу КНР в РФ Чжан Ханьхуэю, в котором обосновал проверки граждан Китая, копия документа есть в распоряжении РБК.
Шоу-бизнес
Сыну Джигана и Оксаны Самойловой провели церемонию обрезания
Рэпер Джиган, настоящее имя которого Денис Устименко-Вайнштейн, поделился радостной новостью – его сыну Давиду сделали обрезание.
Футбол
«Химки» разгромили «Тамбов» и выиграли Кубок ФНЛ
Подмосковные "Химки" обыграли "Тамбов" и стали победителями Кубка Футбольной национальной лиги (ФНЛ), который прошел на Кипре.
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
Спорт
Большунов может пропустить эстафету на этапе Кубка мира в Лахти
Ранее президент Федерации лыжных гонок и главный тренер сборной России Елена Вяльбе назвала состав сборной на этап Кубка мира в финском Лахти, который состоится с 29 февраля по 1 марта.
Политика
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Экономика
Российский рынок обвалился максимально за два года
По итогам торгов 27 февраля российский рынок на фоне опасений из-за распространения коронавируса максимально обвалился за последние два года, свидетельствуют данные Московской биржи.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сломала жизнь Лике Стар из-за мужа дочери
Оказывается, Алла Пугачева перекрыла артистке кислород, узнав о ее романе с Владимиром Пресняковым.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии возросло до 17
Число скончавшихся от коронавирусной инфекции COVID-2019 в Италии увеличилось на три — до 17 человек.
Общество
Россия поставила условие выплаты компенсации Грузии по решению ЕСПЧ
Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека, обязавшего ее выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию грузинских граждан в 2006 году.
Музыка
Кто поедет от России на «Евровидение-2020»?
Little Big и другие претенденты Чуть позже заявления Игоря Крутого появился целый список артистов, которых рассматривают в качестве представителей России на "Евровидение-2020".
Происшествия
Камера сняла момент падения трамвая на машины в Самаре
"Сбежавший" от вагоновожатой трамвай, который сошел с рельсов и повредил пять автомобилей в Самаре, попал в объектив камеры наблюдения.
Политика
Путин сообщил о предложениях использовать двойника
Президент Владимир Путин в интервью ТАСС сообщил, что отказался от идеи привлекать своего двойника.
Общество
У троих россиян диагностировали коронавирус
Общество
Экс-посол Ирана в Ватикане умер от коронавируса
Бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосровшахи скончался от китайского коронавируса, пишет «Коммерсант».
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Религия
Митрополит Иларион объяснил отсутствие Антиохийской церкви в Аммане
За несколько дней до начала встречи поместных Церквей в Аммане секретариат Иерусалимской церкви по итогам ее Синода сообщил о том, что Иерусалимская и Антиохийская православные церкви достигли конкретных договоренностей по проблеме юрисдикции Катара и что окончательное решение может быть принято уже в Аммане на встрече патриархов Феофила III и Иоанна X.