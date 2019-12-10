Происшествия
Газета.RuВоенный самолет Чили с 38 людьми на борту разбился
ВВС Чили признали пропавший самолет С130 потерпевшим крушение, сообщает РИА "Новости". В настоящее время воздушные и морские суда ищут пропавший борт в районе предполагаемого крушения.
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с чего всё началось
Самолет чилийских Военно-воздушных сил (ВВС), пропавший с радаров по пути в Антарктиду, признан разбившимся, говорится в сообщении на странице ВВС страны в Twitter.Ведомости00:13
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Общество
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Более 51 тыс. жителей самопровозглашенной Донецкой Народной республики получили российские паспорта по состоянию на декабрь 2019 года.
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Полиция: стрелок из чешской больницы покончил с собой
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Общество
Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе в январе
Двухдневной будет и последняя рабочая неделя уходящего года: россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря.
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Россию отстранили от Олимпиад и ЧМ на 4 года из-за допинга
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В Новой Зеландии расследуют гибель людей из-за извержения вулкана
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Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
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Известный юморист Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
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Российские дипломаты психанули на встрече в Париже
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что на переговорах в Париже помощник президента РФ Владислав Сурков «психанул» и бросил документы на пол.
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA по России
Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
Общество
31 декабря объявили выходным в Ленинградской области
Губернатор ленинградской области Александр Дрозденко объявил 31 декабря выходным днем, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства.
Политика
Коммунисты снова использовали мегафон на заседании облдумы
Депутаты облдумы от КПРФ предложили установить памятную дату - День гибели промышленности Саратовской области и жертв экономических реформ.
Политика
Политолог оценил слова Зеленского о «ничьей» с Путиным
«Один из важных результатов встречи «нормандской четверки» заключается в том, что президент Украины впервые документально подтвердил обязательства своей страны буквально и полностью выполнить Минские соглашения», – считает глава Центра политической конъюнктуры, политолог Алексей Чеснаков.
Спорт
Чемпионка Ласицкене в открытом письме раскритиковала ОКР и Минспорта
Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене заявила, что ей интересно узнать, что Олимпийский комитет России и министерство спорта сделали, чтобы защитить ее права.
Футбол
Высказывания Гинера в адрес ДСИ рассмотрит комитет по этике РФС
Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера в адрес Департамента судейства и инспектирования (ДСИ) рассмотрит комитет по этике РФС.
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Тульский «Арсенал» исключён из чемпионата России за договорной матч
Тульский «Арсенал» и ставропольское «Динамо» выступают во втором дивизионе чемпионата России среди команд Суперлиги.
Общество
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Титул "Мисс Вселенная" получила представительница ЮАР. Зозибини Тунци 26 лет, она активно борется с насилием по отношению к женщинам.
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Представлен новый дешевый «убийца флагманов» от Xiaomi
Производитель заявляет, что это один из самых доступных девайсов, работающих в сетях 5G, и позиционирует смартфон как «убийцу флагманов».
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Первый директор ФСБ России Сергей Степашин заявил, что самой большой проблемой Чечни является отток представителей других национальностей из республики.
Шоу-бизнес
Грудь конусом: Ольга Бузова выпустила клип «Не виновата»
В клипе Ольга Бузова в образах из 90-х, с невероятной прической и фиолетовом платье с конусами на груди поет о нелегкой женской доле.
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Черчесов скорректировал план подготовки сборной перед Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил о том, что ему пришлось скорректировать план подготовки сборной перед Евро-2020.
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Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
Происшествия
Двухлетний малыш пять дней провел рядом с телом умершей матери
В первый же день проверки в одной из квартир Ижевска соцработниками было обнаружено тело женщины, погибшей от пневмонии пять дней назад, ее двухлетнего сына успели спасти.
Общество
Чиновницу из Ленобласти решили уволить за мат на молодежном форуме
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DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.