Происшествия
КоммерсантъНа пути в Антарктиду разбился военный самолет Чили с 38 людьми
Военно-воздушные силы (ВВС) Чили признали крушение военного самолета, на котором находилось 38 человек. Поиски судна, которое направлялось в Антарктиду, продолжаются. «Самолет C130 Hercules через семь часов после потери связи признан потерпевшим крушение»,— говорится в сообщении ВВС в Twitter.
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Самолет чилийских Военно-воздушных сил (ВВС), пропавший с радаров по пути в Антарктиду, признан разбившимся, говорится в сообщении на странице ВВС страны в Twitter.Ведомости00:13
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