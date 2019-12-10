с чего всё началось

Военно-воздушные силы (ВВС) Чили признали крушение военного самолета, на котором находилось 38 человек. Поиски судна, которое направлялось в Антарктиду, продолжаются. «Самолет C130 Hercules через семь часов после потери связи признан потерпевшим крушение»,— говорится в сообщении ВВС в Twitter.

На пути в Антарктиду разбился военный самолет Чили с 38 людьми

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Происшествия Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.

Политика Зеленский оценил биомеханику Путина Президент Украины Владимир Зеленский оценил характер своего российского коллеги Владимира Путина, прокомментировав прошедшие в Париже переговоры.

Политика Франция подчеркнула выгоду «Северного потока — 2» для Евросоюза Франция продолжает защищать объективное применение правовых норм Евросоюза в отношении проекта «Северный поток — 2», как с точки зрения его преимуществ для всего Европейского союза, так и для интересов компании Engie, акционером которой является государство, — цитирует министра экономики и финансов Фрнации Брюно Ле Мэр ТАСС.

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Гаджеты Redmi предлагает заменить бокс экстремальным видом спорта Пару недель назад Redmi опубликовала первый официальный тизер своего нового смартфона Redmi K30, который должен заменить на рынке крайне успешную модель Redmi K20.

Политика Чем закончился первый саммит в «нормандском формате» с Зеленским В Елисейском дворце Парижа состоялся первый с 2016 года саммит «нормандской четверки», который стал также первой личной встречей президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

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Экономика В России резко сократилось количество займов «до зарплаты» Темпы сокращения недельных ссуд обгоняют снижение в сегменте PDL в целом: всего микрофинансовые компании выдали 1 млн займов «до зарплаты» в третьем квартале, что на 10% меньше результатов второго, следует из данных ОКБ.

Политика Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала студентам МГИМО о танце с президентом РФ Владимиром Путиным на собственной свадьбе.