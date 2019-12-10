с чего всё началось

Поиски выживших ведутся в радиусе почти 100 км от точки, где он вышел на связь в последний раз. Чилийские власти заявили о крушении пропавшего с радаров самолета C-130 Hercules. На борту судна ВВС страны находились 38 человек: 17 членов экипажа и 21 пассажир.

Военный самолет Чили с 38 людьми разбился по пути в Антарктиду

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Экономика Подсчитано число россиян с черными зарплатами Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов.

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