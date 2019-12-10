Происшествия

Газета.RuГазета.RuВоенный самолет Чили с 38 людьми разбился по пути в Антарктиду

Поиски выживших ведутся в радиусе почти 100 км от точки, где он вышел на связь в последний раз. Чилийские власти заявили о крушении пропавшего с радаров самолета C-130 Hercules. На борту судна ВВС страны находились 38 человек: 17 членов экипажа и 21 пассажир.
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с чего всё началось
Самолет чилийских Военно-воздушных сил (ВВС), пропавший с радаров по пути в Антарктиду, признан разбившимся, говорится
 в сообщении на странице ВВС страны в Twitter.
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