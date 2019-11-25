Армия и оружие

REGNUMREGNUMВоенный спутник отошёл от ракеты «Союз-2.1в», запущенной с Плесецка

Блок выведения «Волга» вместе со спутником ВКС штатно отделился от стартовавшей с космодрома Плесецк ракеты-носителя «Союз-2.1в», сообщает 25 ноября департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.
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Ракета-носитель «Союз-2.1в» успешно стартовала с космодрома Плесецк

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