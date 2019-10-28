Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВоенный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье

Читинский гарнизонный военный суд на два месяца заключил под стражу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, по данным следствия, застрелившего восьмерых сослуживцев, сообщила РИА Новости помощник судьи Анна Бегишева.
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с чего всё началось

Суд арестовал устроившего стрельбу в Забайкалье солдата-срочника

Читинский гарнизонный военный суд санкционировал арест солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, в результате которой погибли восемь человек. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в суде.
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Читинский суд арестовал расстрелявшего сослуживцев солдата в Забайкалье

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Военный суд арестовал срочника, застрелившего 8 сослуживцев в Забайкалье

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Суд арестовал тюменца, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье

URA.Ru02:26

Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение

Коммерсантъ03:40
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Культура

Дэвид Линч получил почетный «Оскар»

ТАСС вчера в 23:47
Технологии

Видеосервис Apple не станут переводить на русский

Эксперты полагают, что пока видеосервис Apple всё-таки нацелен на американский рынок.
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Экономика

«Дом.рф» снизил ставки по ипотеке

«Базовая ставка банка на покупку жилья на первичном рынке составляет 8,7 процента, что ниже целевого значения средних ипотечных ставок, определенных в нацпроекте "Жилье и городская среда" на 2019 год (8,9 процента)», — отмечается в сообщении.
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Интерфакс 03:14
Происшествия

В Пулково автомобиль столкнулся с самолетом

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РБК 02:45
Гаджеты

Состоялась презентация смартфона Meizu 16T на Snapdragon 855

Meizu 16T получил 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев.
RuNews24.ru 25 октября в 07:37
Общество

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Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
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По состоянию на 1 июля 2019 года в России насчитывалось чуть более 10 млн автомобилей сегмента SUV, что составляло около 23% от всего легкового парка страны.
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Гаджеты

Телевизоры LG обзаведутся загнутым на края дисплеем

Речь идёт о том, чтобы оснащать телевизоры плоским экраном, у которого будут загибаться лишь края.
3DNews 03:27
Здоровье

Онкологи назвали средний возраст диагностики рака в России

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Единоборства

Боец из США напал на судью после поражения на турнире Bellator

Американский боец смешанных единоборств Маркус Сурин напал на судью на турнире Bellator 232.
Газета.Ru вчера в 04:22
Общество

Умер советский диссидент Владимир Буковский

Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте политического активиста.
Lenta.ru вчера в 20:03
Происшествия

Пилот пропавшего частного самолета в Пермском крае погиб

ТАСС 03:52
Политика

МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого

RT на русском 02:02
Общество

Россиян ждут длинные выходные в начале ноября

Дополнительный отдых связан с Днем народного единства В честь Дня народного единства у граждан РФ будут выходные с 2 по 4 ноября.
АМИТЕЛ вчера в 07:48
Общество

На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову

Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
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Общество

Мисс Украина объяснила свой ответ на вопрос о принадлежности Крыма

Мисс Украина — 2019 Маргарита Паша прокомментировала скандал, возникший после интервью, где она нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма.
News.ru вчера в 09:48
Общество

В Свердловскую область резко придет зима

По прогнозам синоптиков, днем и вечером 28 октября местами на Среднем Урале ожидается очень сильный и мокрый снег, метели и усиление ветра до 25 метров в секунду.
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Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций

Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
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Политика

Президент Аргентины признал победу Фернандеса на выборах

Действующий глава Аргентины Маурисио Макри поздравил бывшего председателя правительства Альберто Фернандеса с победой на президентских выборах, сообщает La Nacion.
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В Калифорнии в округе Сонома объявлена эвакуация 180 тыс жителей. Причиной эвакуации называется крупный природный пожар "Кинкейд".
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Главные 4 признака алкоголизма назвал нарколог

Российский нарколог назвал четыре основных симптома, которые свидетельствуют об алкоголизме. Первый признак – тяга к спиртному.
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Президент Ирака Бархам Салех заявил, что надежность США как союзника для стран региона стоит под большим вопросом.
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Политика

Сенцов заявил о стыде за Зеленского после видео «я не лох»

Украинский режиссер Олег Сенцов опубликовал на своей странице в Facebook реплику, относительно появившегося накануне видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский эмоционально разговаривает с участниками добровольческого батальона в Золотом, которые препятствуют разведению сил.
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СМИ назвали тарифы на проезд по новой трассе М11 Москва — Петербург

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РИА Новости вчера в 22:43
Общество

Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы

Самый низкий уровень безработицы в России (1,3%) в июне — августе 2019 г. зафиксирован в Москве.
RT на русском вчера в 18:16
Политика

Горбачёв назвал расширение НАТО крупнейшей стратегической ошибкой

«Решение о расширении НАТО было крупнейшей стратегической ошибкой Запада, шагом к дестабилизации военно-политической обстановки в Европе и за её пределами», — приводит выдержки из книги РИА Новости.
RT на русском 02:38
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
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