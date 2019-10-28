Читинский гарнизонный военный суд санкционировал арест солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, в результате которой погибли восемь человек. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в суде.

с чего всё началось

Читинский гарнизонный военный суд на два месяца заключил под стражу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, по данным следствия, застрелившего восьмерых сослуживцев, сообщила РИА Новости помощник судьи Анна Бегишева.

Экономика «Дом.рф» снизил ставки по ипотеке «Базовая ставка банка на покупку жилья на первичном рынке составляет 8,7 процента, что ниже целевого значения средних ипотечных ставок, определенных в нацпроекте "Жилье и городская среда" на 2019 год (8,9 процента)», — отмечается в сообщении.

Авто Названы самые популярные в России автомобили сегмента SUV По состоянию на 1 июля 2019 года в России насчитывалось чуть более 10 млн автомобилей сегмента SUV, что составляло около 23% от всего легкового парка страны.

Общество Умер советский диссидент Владимир Буковский Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте политического активиста.

Общество Россиян ждут длинные выходные в начале ноября Дополнительный отдых связан с Днем народного единства В честь Дня народного единства у граждан РФ будут выходные с 2 по 4 ноября.

Общество На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.

Общество В Свердловскую область резко придет зима По прогнозам синоптиков, днем и вечером 28 октября местами на Среднем Урале ожидается очень сильный и мокрый снег, метели и усиление ветра до 25 метров в секунду.

Политика Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.

Политика Президент Аргентины признал победу Фернандеса на выборах Действующий глава Аргентины Маурисио Макри поздравил бывшего председателя правительства Альберто Фернандеса с победой на президентских выборах, сообщает La Nacion.

Общество В Калифорнии объявлена массовая эвакуация из-за пожаров В Калифорнии в округе Сонома объявлена эвакуация 180 тыс жителей. Причиной эвакуации называется крупный природный пожар "Кинкейд".

Здоровье Главные 4 признака алкоголизма назвал нарколог Российский нарколог назвал четыре основных симптома, которые свидетельствуют об алкоголизме. Первый признак – тяга к спиртному.

Политика Сенцов заявил о стыде за Зеленского после видео «я не лох» Украинский режиссер Олег Сенцов опубликовал на своей странице в Facebook реплику, относительно появившегося накануне видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский эмоционально разговаривает с участниками добровольческого батальона в Золотом, которые препятствуют разведению сил.

Политика Горбачёв назвал расширение НАТО крупнейшей стратегической ошибкой «Решение о расширении НАТО было крупнейшей стратегической ошибкой Запада, шагом к дестабилизации военно-политической обстановки в Европе и за её пределами», — приводит выдержки из книги РИА Новости.