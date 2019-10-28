Происшествия
РИА НовостиВоенный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Читинский гарнизонный военный суд на два месяца заключил под стражу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, по данным следствия, застрелившего восьмерых сослуживцев, сообщила РИА Новости помощник судьи Анна Бегишева.
Читать в источнике
Оценить129
с чего всё началось
Читинский гарнизонный военный суд санкционировал арест солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, в результате которой погибли восемь человек. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в суде.ТАСС02:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:11, Ашберн
Происшествия
Названа причина расстрела 8 человек в воинской части в Забайкалье
МОЁ! Оnline Воронеж 00:47
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать опасный аспирин
Известный российский врач и теледоктор Александр Мясников рассказал, кому запрещено принимать аспирин, который может быть очень опасен для организма.
Ugpressa.ru вчера в 23:39
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Происшествия
Автобус и пять машин столкнулись в Ленобласти
Автобус и пять машин столкнулись на трассе в Ленинградской области, в результате аварии погиб один человек и трое пострадали, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
ТАСС 05:22
Гаджеты
Топ за свои деньги. Xiaomi готовит дешевый смартфон с крутой камерой
5 ноября компания Xiaomi намерена представить новый смартфон Mi CC9 Pro, который получит 108-мегапиксельную камеру с пятикратным оптическим зумом.
Российская газета 06:38
Общество
Путин поручил рассмотреть оплату газификации домов из маткапитала
Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность частично оплачивать услуги по газификации домов средствами из маткапитала.
РБК 06:41
Политика
Россияне стали меньше бояться военного нападения на страну
Чуть меньше трети россиян (31%) опасаются военного нападения на Россию, при этом больше половины из них (53%) верят, что такая угроза исходит со стороны США, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".
Интерфакс 04:32
Политика
Основная волна губернаторских отставок может пройти весной 2020 года
Еще один человек, близкий к Кремлю, ранее говорил «Ведомостям» о резком сокращении «медового месяца», когда жители региона позитивно воспринимают нового назначенца: «Как показала прошлогодняя кампания, становится сложнее использовать эффект новизны, особенно если губернаторы пришли осенью».
Ведомости вчера в 16:52
Футбол
Уткин считает, что «Спартаку» повезло с уходом Кононова
В матче 14-го тура Российский премьер-лиги «Спартак» обыграл «Локомотив» со счётом 3:0, добыв первую победу после ухода с поста главного тренера Олега Кононова.
RT на русском 04:46
Общество
Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ посредством референдума.
Газета.Ru 03:53
Общество
Орешкин предложил Кудрину искать врагов и шпионов в Счетной палате
Выступая на Форуме стратегического планирования в Санкт-Петербурге, министр вспомнил пример сотрудника британской Ми-6 Кима Филби, который работал на советскую разведку.
Интерфакс 04:15
Общество
Умер советский писатель и диссидент Владимир Буковский
RT на русском 04:30
Экономика
Отели Турции обложат «налогом на проживание»
Поправки в закон разработал минфин страны. Налог будут платить отели, мотели, апартаменты, кемпинги и гостевые дома.
Известия 26 октября в 02:55
Шоу-бизнес
Кристина Асмус ответила на оскорбления Ксении Собчак
Стало известно, что Кристина Асмус не оставила проклятия Ксении Собчак без внимания. Она ответила знаменитой ведущей в таком же стиле.
Актуальные Новости 06:39
Политика
В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого
ТК Звезда вчера в 16:38
Политика
«Полиция собирается выселять «Азов». Отряд украинских силовиков прибыл в Золотое
Украина.ру 05:42
Армия и оружие
Минобороны России усомнилось в ликвидации лидера террористов в Сирии
Конашенков указал две причины для подозрений в достоверности сведений американцев Представитель Минобороны России Игорь Конашенков назвал два основания, по которым российские военные сомневаются в ликвидации лидера террористов в Сирии Абу Бакра аль-Багдади, сообщает RT.
АМИТЕЛ вчера в 11:53
Здоровье
Ученые предупредили о неизбежности смертельной пандемии
Смертельная эпидемия за считанные часы способна убить миллионы людей, заявляют американские ученые из университета Джонса Хопкинса.
Ugpressa.ru 26 октября в 01:41
Шоу-бизнес
За годовалой дочкой больной Анастасии Заворотнюк ухаживает бабушка
За годовалой девочкой, доченькой актрисы Анастасии Заворотнюк ухаживает родная бабушка, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:24
Политика
Президент Ирака усомнился в надежности США как союзника
Президент Ирака Бархам Салех заявил, что надежность США как союзника для стран региона стоит под большим вопросом.
Известия вчера в 22:12
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
Российская газета 25 октября в 23:21
Происшествия
Пилот пропавшего частного самолета в Пермском крае погиб
Полиция и спасатели обнаружили место падения частного легкомоторного самолета, который пропал в субботу в Пермском крае.
ТАСС 03:52
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева произошёл сердечный приступ
В понедельник, 28 октября, появилась информация о том, что у композитора Максима Фадеева случился сердечный приступ.
Регион online 04:25
Наука
Квантовое превосходство
Зарождение Идея квантового компьютера появилась около 40 лет назад в работах советского ученого Юрия Манина, но была вскоре независимо и в существенно более четком виде сформулирована Ричардом Фейнманом.
N+1 25 октября в 13:12
Политика
Туск объявил о согласии ЕС на отсрочку Brexit до 31 января
27 стран Евросоюза согласились продлить крайний срок для выхода Великобритании из ЕС с 31 октября до 31 января 2020 года, написал в твиттере председатель Европейского совета Дональд Туск.
Интерфакс 06:32