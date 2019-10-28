Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВоенный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье

Читинский гарнизонный военный суд на два месяца заключил под стражу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, по данным следствия, застрелившего восьмерых сослуживцев, сообщила РИА Новости помощник судьи Анна Бегишева.
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с чего всё началось

Суд арестовал устроившего стрельбу в Забайкалье солдата-срочника

Читинский гарнизонный военный суд санкционировал арест солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, в результате которой погибли восемь человек. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в суде.
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Учительница солдата, устроившего бойню в воинской части: Это не наш Рамиль

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ТАСС02:33
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:42, Ашберн
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РИА Новости вчера в 22:19
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МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого

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Две российские легкоатлетки дисквалифицированы после перепроверки проб

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Президент Аргентины признал поражение на выборах

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Lenta.ru 07:42
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Трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины пройдет в Брюсселе

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ФедералПресс 08:18
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Компанию обвинили в нарушении закона из-за использования технологии распознавания лиц для сбора биометрических данных.
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