Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВоенный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье

Читинский гарнизонный военный суд на два месяца заключил под стражу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, по данным следствия, застрелившего восьмерых сослуживцев, сообщила РИА Новости помощник судьи Анна Бегишева.
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с чего всё началось

Суд арестовал устроившего стрельбу в Забайкалье солдата-срочника

Читинский гарнизонный военный суд санкционировал арест солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, в результате которой погибли восемь человек. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в суде.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 05:41, Ашберн
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