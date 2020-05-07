Происшествия
КоммерсантъТри человека пострадали при жесткой посадке военного вертолета в Крыму
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Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось в Германию
Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток — 2", вышло из Калининграда и направилось в Германию, свидетельствуют данные портала Marine Traffic.
РИА Новости 08:13
Здоровье
На Кубани выздоровела почти треть заразившихся коронавирусом
Врачам на Кубани удалось вылечить 523 человек, заразившихся коронавирусом, они выписаны из больниц, это 32% от общего числа заразившихся.
ТАСС 10:28
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлили до 31 мая
В Москве действие выданных ранее рабочих пропусков автоматически продлевается до 31 мая, порядок получения одноразовых цифровых пропусков остается прежним.
РБК 09:37
Происшествия
МВД сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции»
Главное управление МВД России по Москве сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по подозрению в вымогательстве 300 000 руб. у бывшего полицейского.
Ведомости 03:38
Футбол
В Испании назвали причину визита Абидаля в Москву
Ранее бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук заявил, что Абидаль дважды прилетал в Москву просматривать для «Барселоны» полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.
Спорт-Экспресс 10:28
Политика
В Госдуме прокомментировали моделирование в США взрыва над Москвой
Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал смоделированный в США взрыв термоядерной бомбы над Москвой агрессией и призвал впредь не шутить подобным образом с Россией.
РИА Новости 07:51
Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 11:42
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости 05 мая в 23:02
Здоровье
Ещё 5 медработников заразились коронавирусом в Ивановской области
В числе новых выявленных носителей коронавируса есть медицинские работники.
Кстати.News 07:03
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 05 мая в 18:45
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100
Египетский миллиардер, основатель Orascom Telecom Holding Нагиб Савирис допустил рост цен на нефть до $100 через 18 месяцев.
Известия 10:02
Политика
В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
Общество
Собянин назвал реальное число заразившихся коронавирусом в Москве
Реальное число заразившихся коронавирусом в Москве составляет около 300 тысяч, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Комсомольская правда 05:31
Общество
Глава Волгоградской области попросил не посещать памятные места 9 мая
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на совещании оперативного штаба призвал жителей региона воздержаться от посещения памятных мест 9 мая.
РИА Новости 05:41
Происшествия
Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге залили газировкой
Жительница Санкт-Петербурга залила газировкой Вечный огонь на Марсовом поле. Камера наблюдения зафиксировала злоумышленницу.
Вести.Ru 06:41
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Общество
Власти Кубани представят план выхода из карантина 12 мая
Как проинформировала глава регионального управления Роспотребнадзора Мария Потемкина, на следующем заседании оперативного штаба 12 мая будет предложен дифференцированный выход из режима карантина.
Деловая газета. Юг 08:04
Общество
Сбербанк затруднил многим россиянам оплату картами
Платежные системы и ЦБ в марте – начале апреля рекомендовали банкам не отклонять операции по картам, срок действия которых истек, поскольку из-за режима изоляции люди не всегда могут получить новые.
Ведомости 08:51
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ вчера в 18:58
Общество
В США на пособие по безработице подали более трех миллионов заявок
По данным ведомства на 2 мая, число поданных заявок на пособие по безработице составило 3,169 млн, пишет в четверг, 7 мая, «Интерфакс».
ГЛАС.RU 09:40
Происшествия
Задержан экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков
Бывший депутат Заксобрания Красноярского края, бизнесмен Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
BFM.ru 01:57
Хоккей
КХЛ останется без чемпиона из-за коронавируса
Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в связи с досрочным прекращением сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса приняло решение не определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина.
Lenta.ru 03:49
Общество
Биолог назвала места опасных скоплений коронавируса в городе
Доктор биологических наук, профессор Школы cистемной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова перечислила корреспонденту «Известий» места в городах и мегаполисах, где легче всего подхватить коронавирус.
Известия 02:25
Авто
Volvo отзывает около 10 тысяч автомобилей в России
Компания Volvo объявила об отзыве в России 9837 автомобилей Volvo S60, V60CC, S90, V90CC, XC40, XC60 и XC90.
Автоновости дня вчера в 05:37
Происшествия
Суд продлил меры пресечения участникам «Нового величия»
Люблинский суд Москвы продлил до 17 августа меру пресечения участникам "Нового величия", обвиняемым в организации экстремистского сообщества, сообщили 7 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.
REGNUM 10:14
Энергетика
«Газпром» продолжит транзит через Польшу
Польша неоднократно заявляла, что больше не хочет быть связанной с «Газпромом» долгосрочными обязательствами, при этом пока у Москвы и Варшавы продолжает действовать еще один длинный контракт на прямые поставки газа в Польшу, действующий до 2022 года (объем закупок — до 10,2 млрд кубометров в год).
Коммерсантъ вчера в 12:50
Общество
Верховный суд Карелии оставил под стражей историка Дмитриева
Верховный суд Карелии не удовлетворил апелляцию на продление ареста главы карельского «Мемориала» 64-летнего Юрия Дмитриева.
Коммерсантъ 06:34
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
Общество
В Москве начнут штрафовать за нарушения масочного режима на работе
Власти Москвы начнут штрафовать граждан за нарушения масочного режима на рабочих местах, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:38