Военный вертолет совершил жесткую посадку в Джанкое на севере Крыма.

Три человека пострадали при жесткой посадке военного вертолета в Крыму

Здоровье На Кубани выздоровела почти треть заразившихся коронавирусом Врачам на Кубани удалось вылечить 523 человек, заразившихся коронавирусом, они выписаны из больниц, это 32% от общего числа заразившихся.

Общество Рабочие пропуска в Москве автоматически продлили до 31 мая В Москве действие выданных ранее рабочих пропусков автоматически продлевается до 31 мая, порядок получения одноразовых цифровых пропусков остается прежним. 8

Происшествия МВД сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции» Главное управление МВД России по Москве сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по подозрению в вымогательстве 300 000 руб. у бывшего полицейского. 371

Футбол В Испании назвали причину визита Абидаля в Москву Ранее бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук заявил, что Абидаль дважды прилетал в Москву просматривать для «Барселоны» полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

Политика В Госдуме прокомментировали моделирование в США взрыва над Москвой Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал смоделированный в США взрыв термоядерной бомбы над Москвой агрессией и призвал впредь не шутить подобным образом с Россией. 2,4K

Общество Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным. 2,5K

Экономика Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой. 8,4K

Политика В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их. 1K

Общество Власти Кубани представят план выхода из карантина 12 мая Как проинформировала глава регионального управления Роспотребнадзора Мария Потемкина, на следующем заседании оперативного штаба 12 мая будет предложен дифференцированный выход из режима карантина. 35

Общество Сбербанк затруднил многим россиянам оплату картами Платежные системы и ЦБ в марте – начале апреля рекомендовали банкам не отклонять операции по картам, срок действия которых истек, поскольку из-за режима изоляции люди не всегда могут получить новые.

Происшествия Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс». 770

Хоккей КХЛ останется без чемпиона из-за коронавируса Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в связи с досрочным прекращением сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса приняло решение не определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина. 4

Общество Биолог назвала места опасных скоплений коронавируса в городе Доктор биологических наук, профессор Школы cистемной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова перечислила корреспонденту «Известий» места в городах и мегаполисах, где легче всего подхватить коронавирус. 2

Происшествия Суд продлил меры пресечения участникам «Нового величия» Люблинский суд Москвы продлил до 17 августа меру пресечения участникам "Нового величия", обвиняемым в организации экстремистского сообщества, сообщили 7 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда. 6

Энергетика «Газпром» продолжит транзит через Польшу Польша неоднократно заявляла, что больше не хочет быть связанной с «Газпромом» долгосрочными обязательствами, при этом пока у Москвы и Варшавы продолжает действовать еще один длинный контракт на прямые поставки газа в Польшу, действующий до 2022 года (объем закупок — до 10,2 млрд кубометров в год). 6