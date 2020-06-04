"Военно-транспортный вертолет Ми-38 из-за технических проблем аварийно сел на трассу в районе Гжели", - сказал собеседник агентства. Все находившиеся на борту живы.

Военный вертолет Ми-38 аварийно сел на трассу в Подмосковье

Здоровье Минздрав назвал атипичные симптомы коронавируса у пожилых У пожилых людей коронавирус может сопровождаться некоторыми атипичными симптомами, среди которых падения, бред, конъюнктивит, тахикардия, указано в седьмой версии временных методических рекомендаций Минздрава России, опубликованных на сайте ведомства. 829

Политика Социологи выяснили отношение россиян к дате голосования по Конституции Общероссийское голосование по поправкам в конституцию изначально было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране.

Общество В Ростовской области отменили пропускной режим Ростов-на-Дону, 4 июня 2020, 14:08 — REGNUM В Ростовской области упразднено действие системы спецпропусков, принятой во время режима всеобщей изоляции. 16

Политика Свердловские депутаты отказали в доверии Путину Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию. 234

Общество Названы сроки открытия пляжей на юге России В Ростуризме назвали сроки открытия общественных и приотельных пляжей в Краснодарском крае и Крыму. 596

Киберспорт Battlefield V получил последнее крупное обновление Сегодня военный шутер Battlefield V получил последнее контентное обновление. Об этом официально сообщили разработчики на сайте игры.

Общество Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежной новую пандемию коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. 56

Политика Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам. 34

Политика Путин поручил Минобороны развернуть госпиталь в Забайкалье Владимир Путин поручил Минобороны оперативно развернуть госпиталь в Забайкальском крае для пациентов с коронавирусной инфекцией. 22

Наука Раскрыта самая незащищенная от коронавируса группа крови Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что в России наиболее уязвимы к коронавирусу пациенты со второй группой крови. 46

Общество В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования. 156

Транспорт Комтранс набирает вес. «Подведы» КРТИ хотят передать в ведение комитета по транспорту — «как в Москве» В Петербурге хотят передать от МВД комитету по развитию транспортной инфраструктуры рассмотрение дел об административных правонарушениях, связанных с неправильной парковкой и предусмотренных ч. 5 ст. 12.16 КоАП.

Происшествия Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий. 262

Происшествия Оползень унес в море жилой поселок Оползень шириной более 600 метров унес в море восемь домов на мысе Кракнесет на севере Норвегии. 3

Общество Спикер Мосгордумы раскрыл источник дохода почти в 2 млрд рублей Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным, указанным в декларации о доходах, спикер Московской городской думы Алексей Шапошников за 2019 год увеличил свой доход почти в 80 раз, заработав за прошлый год 1,95 млрд рублей. 154

Экономика В Банке «Санкт-Петербург» назначен главный исполнительный директор Первый заместитель председателя правления банка ПАО «Банк Санкт-Петербург» Павел Филимоненок назначен главным исполнительным директором кредитной организации.

Экономика Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне. 24