Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксВоенный вертолет Ми-38 аварийно сел на трассу в Подмосковье

"Военно-транспортный вертолет Ми-38 из-за технических проблем аварийно сел на трассу в районе Гжели", - сказал собеседник агентства. Все находившиеся на борту живы.
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«Вертолеты России» назвали причину экстренной посадки Ми-38 в Подмосковье

РИА Новости06:03

Военный вертолет совершил экстренную посадку в Московской области

Подмосковье Сегодня05:55

Названа причина экстренной посадки Ми-38 в Подмосковье

Известия06:25

Опытный образец Ми-38 совершил экстренную посадку в Подмосковье

ТАСС06:08

Военный вертолет совершил аварийную посадку на трассу в Подмосковье

РИАМО06:08

Военный вертолет Ми-38 аварийно сел на трассу в Подмосковье

Интерфакс04:28

Вертолет Ми-38 экстренно сел в Подмосковье из-за неисправности

РЕН ТВ03:33
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Происшествия

Задержанный начальник цеха ТЭЦ-3 в Норильске отказался от показаний

RuNews24.ru вчера в 12:29
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Общество

С 6 июня на Кубани откроют парки и набережные

В субботу, 6 июня, в Краснодарском крае откроют парки и набережные. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
СочиСтрим 06:23
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Футбол

Семин прокомментировал возможное возвращение в киевское «Динамо»

ProstoProSport 04:59
Здоровье

Минздрав назвал атипичные симптомы коронавируса у пожилых

У пожилых людей коронавирус может сопровождаться некоторыми атипичными симптомами, среди которых падения, бред, конъюнктивит, тахикардия, указано в седьмой версии временных методических рекомендаций Минздрава России, опубликованных на сайте ведомства.
Газета.Ru вчера в 10:59
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Политика

Социологи выяснили отношение россиян к дате голосования по Конституции

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию изначально было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране.
РИА Новости 07:27
Общество

Youtube заблокировал ролик с гей-парой, усыновляющей ребенка

Видеосервис Youtube заблокировал ролик с гомосексуальной парой, усыновляющей ребенка из детского дома.
Газета.Ru 07:15
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Политика

Самолет из США доставил в Россию вторую партию аппаратов ИВЛ

Инфорос 05:26
7
Кино

Сериал «Чернобыль» получил больше всего номинаций на премию BAFTA

На втором месте по числу номинаций на премию BAFTA располагается сериал «Корона», а затем комедийный проект «Дрянь».
iReactor 07:11
5
Общество

Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается

Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:48
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Армия и оружие

В Польше стартовали учения по переброске войск из США в Европу

ИА Красная Весна 05:33
7
Общество

В Ростовской области отменили пропускной режим

Ростов-на-Дону, 4 июня 2020, 14:08 — REGNUM В Ростовской области упразднено действие системы спецпропусков, принятой во время режима всеобщей изоляции.
REGNUM 07:08
16
Политика

Свердловские депутаты отказали в доверии Путину

Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
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Общество

Названы сроки открытия пляжей на юге России

В Ростуризме назвали сроки открытия общественных и приотельных пляжей в Краснодарском крае и Крыму.
ТВ Центр вчера в 09:11
596
Киберспорт

Battlefield V получил последнее крупное обновление

Сегодня военный шутер Battlefield V получил последнее контентное обновление. Об этом официально сообщили разработчики на сайте игры.
The GEEK 05:44
Общество

В России появятся новые коды автомобильных номеров

В России утверждены изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров.
ТК Звезда 02 июня в 01:50
742
Общество

Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежной новую пандемию коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 07:22
56
Политика

Роман Головченко возглавил новый кабинет министров Беларуси

46-летний Роман Головченко, который ранее возглавлял Госкомвоенпром Беларуси, назначен новым премьер-министром РБ.
Российская газета 05:21
149
Политика

Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию

Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам.
Sostav.ru вчера в 05:25
34
Культура

Мерьем Узерли заняла место Фахрие Эвджен в сериале «Великолепный век»

На роль Хюррем-Султан рассматривали другую девушку. Лицом теленовеллы "Великолепный век" авторы планировали сделать брюнетку Фахрие Эвджен.
Дни.ру вчера в 10:52
4
Политика

Путин поручил Минобороны развернуть госпиталь в Забайкалье

Владимир Путин поручил Минобороны оперативно развернуть госпиталь в Забайкальском крае для пациентов с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 07:01
22
Наука

Раскрыта самая незащищенная от коронавируса группа крови

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что в России наиболее уязвимы к коронавирусу пациенты со второй группой крови.
Lenta.ru вчера в 11:53
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Культура

"Союзмультфильм" создал более 50 эскизов Волка для новой версии "Ну, погоди!"

ТАСС 06:15
6
Общество

В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
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Транспорт

Комтранс набирает вес. «Подведы» КРТИ хотят передать в ведение комитета по транспорту — «как в Москве»

В Петербурге хотят передать от МВД комитету по развитию транспортной инфраструктуры рассмотрение дел об административных правонарушениях, связанных с неправильной парковкой и предусмотренных ч. 5 ст. 12.16 КоАП.
Фонтанка.Ру 07:21
Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
262
Происшествия

Оползень унес в море жилой поселок

Оползень шириной более 600 метров унес в море восемь домов на мысе Кракнесет на севере Норвегии.
РИА Новости 05:22
3
Общество

Спикер Мосгордумы раскрыл источник дохода почти в 2 млрд рублей

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным, указанным в декларации о доходах, спикер Московской городской думы Алексей Шапошников за 2019 год увеличил свой доход почти в 80 раз, заработав за прошлый год 1,95 млрд рублей.
REGNUM 07:31
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Экономика

В Банке «Санкт-Петербург» назначен главный исполнительный директор

Первый заместитель председателя правления банка ПАО «Банк Санкт-Петербург» Павел Филимоненок назначен главным исполнительным директором кредитной организации.
РБК Санкт-Петербург 07:39
Экономика

Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране

Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС 01 июня в 17:00
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Хоккей

«Металлург» обменял Береглазова и Каблукова в «Авангард» на Бека

Магнитогорский "Металлург" и омский "Авангард" совершили обмен, по итогам которого хоккеистом "Магнитки" стал Тэйлор Бек, а в обратном направлении последовали Алексей Береглазов и Илья Каблуков, сообщается на официальном сайте КХЛ.
РИА Новости 06:26
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