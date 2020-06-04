Командир экипажа принял решение совершить посадку в районе села Гжель. По данным «Интерфакса», вертолет совершил аварийную посадку на трассу. По словам источников, речь идет о вертолете Ми-38.

В Подмосковье вертолет совершил экстренную посадку на трассу

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