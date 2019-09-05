Происшествия
ВедомостиВоенный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области
На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах. «Ми-8 жестко сел в районе поселка Сокол», – уточнил источник, добавив, что вертолет принадлежит одной из силовых структур.
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с чего всё началось
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Саратовской области, сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона в четверг. "Ми-8 жестко сел в районе поселка Сокол", - сказал источник. Он уточнил, что вертолет принадлежит Минобороны.ТАСС08:28
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Власти поддержали законопроект о получении негосударственных пенсий
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В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам
В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову.
РИА Новости 03 сентября в 18:28
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Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие
Президент России Владимир Путин рассказал, что предлагал главе США Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:26
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РЕН ТВ 07:52
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Двухлетняя девочка пропала в селе Красное Тарногского района Вологодской области.
Газета.Ru вчера в 13:05
Политика
Facebook заблокировал Поклонскую после поста о Захарченко
Удаленный пост депутата Госдумы был посвящен памяти главы Донецкой народной республики Александра Захарченко, который погиб в результате теракта год назад.
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В МИД Украины оценили слова боснийского чиновника о российском Крыме
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