Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Саратовской области, сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона в четверг. "Ми-8 жестко сел в районе поселка Сокол", - сказал источник. Он уточнил, что вертолет принадлежит Минобороны.

с чего всё началось

На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах. «Ми-8 жестко сел в районе поселка Сокол», – уточнил источник, добавив, что вертолет принадлежит одной из силовых структур.

Политика Путин заявил о праве участия молодежи в протестах Президент России Владимир Путин заявил, что протестные акции, в которых участвует молодежь, иногда могут позитивно влиять на власть, передает РИА "Новости".

Киберспорт Игрок Virtus.pro может перейти в Natus Vincere Игрок состава Virtus.pro по Dota 2 Павел 9pasha Хвастунов может продолжить карьеру в Natus Vincere.

Кино Умер президент Гильдии продюсеров России Юрий Бобров "5 сентября 2019 года на 68-м году жизни ушел из жизни организатор кинопроизводства, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Юрий Александрович Бобров", - говорится в сообщении.

Здоровье В Москве предложили не принимать детей в школы без прививок Департамент образования Москвы предложил на законодательном уровне закрепить право отказать в приёме ребёнка в образовательное учреждение, если у него отсутствуют прививки, сообщила замруководителя департамента образования Москвы Алена Шахова.

Политика Владимир Путин пошутил про предельный возраст для президента На пленарном заседании Восточного экономического форума премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад рассказал, что в его стране повысили предельный возраст для главы государства до 95 лет.

Политика Путин исполнил желание Медведчука Российский президент Владимир Путин исполнил желание главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа-За жизнь" Виктора Медведчука и встретился с ним.

Авто Еще не рассекреченный прототип Skoda Octavia RS Combi попал в аварию В Сети появились фотографии аварии с участием закамуфлированного прототипа новинки и обычной гражданской машиной Opel Zafira.

Происшествия Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов возвращается к работе Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который совершил удачную аварийную посадку лайнера на кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, вернется к работе четвертого сентября.

Экономика Власти поддержали законопроект о получении негосударственных пенсий В еще более раннем возрасте на пенсионные выплаты от негосударственных пенсионных фондов (НПФ) могут рассчитывать инвалиды, работники крайнего Севера и другие категории граждан, которые имеют право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.

Авто Volkswagen представил обновленный Teramont На открывшемся международном автосалоне в Чэнду компания Volkswagen официально представила обновленную версию большого кроссовера Teramont.

Политика Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие Президент России Владимир Путин рассказал, что предлагал главе США Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие, передает РИА "Новости".

Авто Объявлены цены на спортивную Lada Granta Компания начала принимать заказы на сую эффектную Lada Granta со спортивным имиджем - Drive Active.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов должен бывшей жене еще 8 миллионов рублей В начале августа футболист погасил задолженность по алиментам, которая составляла около семи миллионов рублей, однако теперь выяснилось, что экс-игрок «Локомотива» должен Оксане Пономаренко еще 8 миллионов рублей.

Футбол Футболистам «Ростова» платят по полмиллиона рублей за победу Как стало известно, игрокам «жёлто-синего» клуба платят по 500 тысяч рублей за победу, а в случае ничьей с топовым клубом лиги – по 25- тысяч рублей.

Единоборства Путин с лидерами Индии, Японии и Монголии посетил турнир по дзюдо Президент РФ Владимир Путин с лидерами Монголии, Индии и Японии присутствует на международном турнире по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет.

Политика «Роснефть» попросила «Транснефть» извиниться перед Шредером Две недели назад Шредер направил премьеру Дмитрию Медведеву письмо, в котором предложил создать институт независимых инспекторов (сюрвейеров), те могли бы ежедневно проверять качество нефти, поступающей и выходящей из трубопроводов «Транснефти».

Наука Обнаружен след древнего животного, оставленный 550 миллионов лет назад Группе ученых из Технического колледжа Вирджинии (США) повезло: вместе с окаменелым следом исследователи обнаружили ископаемые останки древнего животного, который его сделал.

Происшествия В Вологодской области пропала двухлетняя девочка Двухлетняя девочка пропала в селе Красное Тарногского района Вологодской области.

Политика Facebook заблокировал Поклонскую после поста о Захарченко Удаленный пост депутата Госдумы был посвящен памяти главы Донецкой народной республики Александра Захарченко, который погиб в результате теракта год назад.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл жестоко обошлись с королевой Принц Гарри и Меган Маркл нанесли королеве Елизавете II оскорбление, отказавшись приехать в шотландский замок Балморал под надуманным предлогом.