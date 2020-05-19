Происшествия

ТАССТАССВоенный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье

Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Клинском районе Подмосковья, экипаж погиб, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.
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Военный вертолет совершил жесткую посадку в Подмосковье

Ведомости15:57

В Подмосковье при жесткой посадке погиб экипаж Ми-8 Минобороны

РБК15:45

При крушении военного вертолета в Подмосковье погибли три человека

РИА Новости15:17

В Подмосковье вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку

RT на русском14:54

В Подмосковье при крушении военного вертолета Ми-8 погибли три человека

Коммерсантъ14:52

Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье

ТАСС15:03

Стало известно о виражах упавшего в Подмосковье военного вертолета

Lenta.ru16:09
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Общество

Порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году определили в России

ОГЭ в этом году отменен совсем. ЕГЭ будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз.
Время Н 16 мая в 10:39
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Игры

Бесплатная раздача GTA V обрушила магазин Epic Games Store

Деловое.ТВ 16 мая в 13:20
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Общество

На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»

На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 10:39
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Общество

Собянин назвал дату открытия МФЦ в Москве

В Москве с понедельника, 25 мая, откроют МФЦ, заявил мэр столицы Сергей Собянин, предает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:15
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Общество

В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
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Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь

Предварительный прогноз на первый летний месяц вполне благоприятный, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Российская газета вчера в 22:00
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Футбол

«Марсель» предложил Виллаш-Боашу продлить контракт

В понедельник, 18-го мая, стало известно, что руководство французского "Марселя" хочет продлить отношения с действующим наставником команды Андре Виллаш-Боашем.
Sport.ru вчера в 18:59
Политика

На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена

Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
РИА Новости 08:15
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Экономика

Банки России зафиксировали падение зарплат россиян

Банки России зафиксировали падение зарплат россиян. Об этом пишет издание Forbes, которое опросило главные банки РФ.
Деловое.ТВ 15:26
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Общество

Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими

Администрация Санкт-Петербурга подтвердила запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза, передает «Фонтанка».
Ведомости 14:02
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Общество

Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
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Общество

К объединению НАО и Архангельской области предложили добавить Коми

Члены рабочей группы в Ненецком автономном округе (НАО) по объединению Архангельской области и НАО предложили рассмотреть вариант объединения трех регионов -- с участием Республики Коми.
Коммерсантъ 14:06
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Здоровье

На Украине планируют ввести адаптивный карантин с 22 мая

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о намерении властей страны ввести с 22 мая адаптивный карантин и поэтапно смягчать его.
RT на русском 05:39
Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
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Здоровье

Число заразившихся коронавирусом участников похорон в Адыгее выросло до 150

Количество заболевших стремительно выросло после массового скопления людей на похоронах.
Югополис 15:46
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Общество

В Москве умерли еще 75 пациентов с коронавирусом

Коммерсантъ 15:37
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Политика

Лавров по телефону обсудил с главой МИД ФРГ ситуацию на Украине

Главы внешнеполитических ведомств обсудили ряд актуальных вопросов отношений между странами и несколько международных тем, в том числе ситуацию на Украине.
Известия 13:19
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Религия

Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией

Краснодарские известия 02:00
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Общество

«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

Коммерсантъ вчера в 11:03
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Общество

В Думе назвали предполагаемую дату открытия российских курортов

Российские курорты смогут начать принимать туристов после 1 июля, пишет "Интерфакс" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева.
Газета.Ru 11:20
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Политика

Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
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ЖКХ

Систему оплаты коммунальных услуг предложили изменить

Парламентарии считают, что в случае принятия законопроекта стоимость тарифов на ЖКУ для населения вырастет незначительно: по расчетным данным, не более чем на 1,5%. Это значительно меньше, чем при существующей системе оплаты за общедомовые нужды, считают законодатели.
Российская газета 05:59
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Происшествия

В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв

В Обнинске на предприятии по производству лекарств произошел взрыв и последующее возгорание, в результате которого пострадал один человек.
РБК 12:23
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Происшествия

Четырехлетний ребенок утонул в сливной яме в Липецкой области

В Липецкой области в селе Новочеркутино в Добринском районе четырехлетний мальчик во время игры упал в сливную яму с нечистотами.
Известия 09:30
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Армия и оружие

Донбасс требует прекратить обстрелы. В ЛНР объявлена боевая готовность

Луганск, 19 мая 2020, 22:45 — REGNUM Вооруженные силы ЛНР приведены в боевую готовность, а глава республики выступил с обращением к президенту Украины Зеленскому, потребовав прекращения обстрелов.
REGNUM 15:45
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Космос

Камеры МКС засняли массовую эвакуацию НЛО с Земли

Эвакуация инопланетных кораблей, одновременно стартующих с Земли, была заснята 18 мая камерой видеонаблюдения, установленной на борту Международной космической станции.
iReactor 10:31
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Экономика

Минпромторг: медмаски дешевеют на росте их производства

В России продолжат дешеветь защитные медицинские маски.
Вести.Ru 15:00
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Общество

Петербуржец подал иск на Смольный против масочного режима

Петербургский городской суд принял заявление горожанина, который просит признать недействительным пункт постановления Смольного о введении в городе обязательного масочного режима.
DP.RU 05:12
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Кино

Дэвид Аркетт сыграет шерифа в новом «Крике»

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Космос

Грязевые потоки Марса оказались идентичны земным потокам лавы

В экспериментах не учитывалось, что гравитация на поверхности Марса ниже, чем на Земле, но пониженная гравитация позволит грязи течь только дальше, прежде чем замедлится и остановится, что означает, что грязь может вести себя так же, как лава.
V-kosmose.com 02:17
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