Происшествия
REGNUMВоенный вертолёт произвёл случайный выстрел в Чите
Во время обслуживания на земле 23-миллиметровой авиационной пушки, установленной на вертолёте Ми-8, произошёл один непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома. По счастливой случайности никто не пострадал.
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Минобороны подтвердило выстрел из пушки вертолета Ми-8 по дому в Чите
Московский Комсомолец Чита11:55
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Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63
Москва, 15 марта 2020, 16:47 — REGNUM В Российской Федерации число заразившихся коронавирусом COVID-19 увеличилось за сутки на четыре человека до 63.
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Высокая смертность от коронавируса в Италии обусловлена большим числом пожилых людей и низкой информированностью о симптомах заболевания.
Политика
Володин раскрыл детали выступления Путина в Госдуме
Спикер Госдумы отметил, что сразу позвонил Владимиру Путину и сообщил о поправках.
Музыка
Little Big представила песню для «Евровидения»
Премьера клипа на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на международном конкурсе "Евровидение" в Нидерландах в мае, состоялась накануне в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Футбол
«Заря» нанесла «Шахтёру» второе поражение в чемпионате Украины
В матче 23-го тура чемпионата Украины луганская «Заря» обыграла донецкий «Шахтёр» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена».
Футбол
Появилось видео потасовки футболистов «Тамбова» и «Крыльев Советов»
В социальных сетях появилось видео потасовки футболистов в матче молодежного первенства между "Тамбовом" и "Крыльями советов", из-за который встреча не была доиграна.
Происшествия
В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО
В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Общество
«Аэрофлот» сообщил о приостановке рейсов в 12 европейских городов
Авиакомпания «Аэрофлот» временно приостанавливает полеты в ряд европейских городов, включая Франкфурт, Прагу и Осло, говорится на сайте перевозчика.
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Общество
Минпромторг объяснил «локально пустые полки» в магазинах
Если в отдельных магазинах «локально обнаружится пустая полка», то это не связано с недостатком товаров, а зависит от особенностей процесса их выкладки, сообщили РБК в Минпромторге.
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как еще может передаваться коронавирус
Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, наиболее безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Футбол
«Краснодар» проиграл «Сочи» в гостевом матче РПЛ
Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Автором первого гола встречи стал полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа, который отправил мяч в ворота «Краснодара» в начале второго тайма, на 47-й минуте.
Футбол
Мертенс на карантине поддерживает форму с помощью вина
Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс опубликовал в Instagram небольшое видео.
Общество
C 16 марта в Псковской области вводится запрет на массовые мероприятия
В Псковской области введен комплекс мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
Автоспорт
Ферстаппен выиграл виртуальную гонку на Нюрбургринге
Макс Ферстаппен выиграл первую отборочную гонку виртуальных соревнований All-Star Esports Battle, проходившую на «Нюрбургринге».
Общество
В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
Общество
Королева Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за коронавируса
Королева Великобритании Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за опасений на фоне распространяющегося в стране коронавируса.
Происшествия
Глава СКР требует завести уголовное дело на судью из Новосибирска
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин просит разрешить возбудить уголовное дело в отношении судьи Новосибирского облсуда Инны Петруниной.
Политика
Украинский министр предрек пенсионерам смерть от коронавируса
Глава Минздрава Украины Илья Емец на заседании профильного комитета Рады заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры".
Шоу-бизнес
«Главный врун в мире»: Фадеев назвал работу с Наргиз ошибкой
По словам музыканта, решение сотрудничать с Наргиз стало его самой главной ошибкой.
Гаджеты
Включенный Meizu 17 показали на первых «живых» фото
Происшествия
На кольцевой автодороге в Петербурге загорелся автобус
На Кольцевой автодороге на юго-западе Санкт-Петербурга загорелся автобус.
Общество
Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ
Решение властей Узбекистана закрыть границы из-за распространения эпидемии коронавируса может привести к социальному взрыву в России.
Авто
Всего за 10 дней Toyota Wildlander собрал 12 тысяч заказов
По данным портала NJCAR.RU, всего за 10 дней предварительные заявки на паркетник оформили более 12 тысяч покупателей.
Общество
В Госдуме рассказали, чем коронавирус может помочь России
Депутат Государственной думы Елена Вторыгина рассказала, какую выгоду может извлечь Российская Федерация от пандемии уханьского коронавируса.
Происшествия
У четверых кузбассовцев тесты не подтвердили коронавирус
В Новокузнецке у четверых пациентов, которые были госпитализированы в инфекционное отделение больницы №29 первый тест на коронавирус оказался отрицательным.
Шоу-бизнес
Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик
Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
Футбол