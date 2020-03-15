Во время обслуживания на земле 23-миллиметровой авиационной пушки, установленной на вертолёте Ми-8, произошёл один непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома. По счастливой случайности никто не пострадал.

Происшествия В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.

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Футбол «Краснодар» проиграл «Сочи» в гостевом матче РПЛ Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Автором первого гола встречи стал полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа, который отправил мяч в ворота «Краснодара» в начале второго тайма, на 47-й минуте.

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