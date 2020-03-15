Во время обслуживания на земле 23-миллиметровой авиационной пушки, установленной на вертолёте Ми-8, произошёл один непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома. По счастливой случайности никто не пострадал.

Общество Минобрнауки РФ рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков выпустил для российских вузов рекомендации об организации дистанционного обучения с 16 марта на фоне распространения коронавируса.

Футбол Ростов — Локомотив 1:3 Московский «Локомотив» на выезде взял верх над «Ростовом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика Киев закрыл КПП «Станица Луганская» Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Торговые сети России начали заранее запасаться продуктами Российские торговые сети заранее начали создавать резервные запасы продуктов, из-за чего ожидать закрытия каких-либо магазинов на фоне распространения коронавируса не стоит.

Общество Туристы с Украины помещены на карантин по коронавирусу в Египте Шарм-эль-Шейх, Египет, 15 марта 2020, 12:46 — REGNUM Украинские туристы в Египте, которые отдыхали в двух гостиницах страны, будут находиться на карантине, сообщили 15 марта в пресс-службе министерства инфраструктуры Украины.

Общество Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей.

Общество Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой представить предложения по обеспечению социальной стабильности в связи с распространением эпидемии коронавируса.

Происшествия Найдено тело 12-летнего Артура Шмыглева В Самойловском районе обнаружили тело 12-летнего Артура Шмыглева. Подросток, проживавший в селе Песчанка, пропал 21 ноября прошлого года.

Футбол «Ливерпуль» летом планирует продать четырех игроков Все четыре футболиста не являются игроками стартового состава в сумме они провели в нынешнем сезоне 46 матчей.