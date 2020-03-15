Происшествия

REGNUMREGNUMВоенный вертолёт произвёл случайный выстрел в Чите

Во время обслуживания на земле 23-миллиметровой авиационной пушки, установленной на вертолёте Ми-8, произошёл один непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома. По счастливой случайности никто не пострадал.
Читать в источнике
Комментировать504

Подробнее о событии

Минобороны подтвердило выстрел из пушки вертолета Ми-8 по дому в Чите

Московский Комсомолец Чита11:55

Вертолет Ми-8 случайно выстрелил за пределы безопасной зоны аэродрома в Чите

ТАСС10:16

Минобороны подтвердило сообщение о ЧП с вертолетом: Пострадавших нет

РЕН ТВ10:12

Минобороны подтвердило случайный авиаудар по жилому дому в Чите

Чита.Ру11:02

Минобороны прокомментировало случайный обстрел российской многоэтажки

Lenta.ru10:19

Саперы проверяли дом в Чите, потому что в него случайно выстрелил вертолет - СМИ

ZAB.RU09:18

В Минобороны сообщили о случайном выстреле из вертолетной пушки в Чите

РИА Новости10:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 14:08, Ашберн
Общество

Минобрнауки РФ рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков выпустил для российских вузов рекомендации об организации дистанционного обучения с 16 марта на фоне распространения коронавируса.
Интерфакс 12:59
Общество

В Санкт-Петербурге во время пикетов против поправок к Конституции задержаны более 20 человек

Не менее 23 человек были задержаны на акции против внесения поправок в Конституцию, которая прошла на Сенатской площади в Санкт-Петербурге.
Коммерсантъ 10:59
Футбол

Ростов — Локомотив 1:3

Московский «Локомотив» на выезде взял верх над «Ростовом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 13:54
Политика

Киев закрыл КПП «Станица Луганская»

Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:16
Происшествия

Школьница из Петербурга выдумала историю о нападении для прогула школы

РБК 14:02
Кино

Netflix остановил съемки всех фильмов и сериалов из-за коронавируса

Kinonews.ru вчера в 16:32
Происшествия

В Свердловской области три человека погибли в ДТП с участием автобуса

Авария с участием трех легковых автомобилей и рейсового автобуса произошла на трассе Пермь - Екатеринбург, в результате погибли три человека, один получил травмы.
ТАСС 04:54
Общество

Торговые сети России начали заранее запасаться продуктами

Российские торговые сети заранее начали создавать резервные запасы продуктов, из-за чего ожидать закрытия каких-либо магазинов на фоне распространения коронавируса не стоит.
Известия 11:32
Общество

Обессиленного Яценюка в медицинской маске привезли в киевскую клинику

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в обессиленном состоянии, в медицинской маске на лице, доставили в киевскую клинику «Борис».
Lenta.ru 07:59
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63

Москва, 15 марта 2020, 16:47 — REGNUM В Российской Федерации число заразившихся коронавирусом COVID-19 увеличилось за сутки на четыре человека до 63.
REGNUM 09:47
Политика

Терешкова заявила, что ее благодарят за «сохранение Путина»

Депутат Госдумы и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова сообщила, что к ней поступают письма с благодарностями за "сохранение Путина".
Газета.Ru 11:16
Футбол

ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ

Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл со счетом 0:0 с клубом «Уфа» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу.
Известия 11:59
Армия и оружие

Украинский ракетный катер «Прилуки» без ракет вернулся из похода

Военное обозрение 12 марта в 08:48
Происшествия

В Москве на улице обстреляли девушек

Двух девушек обстреляли на юго-востоке столицы. Инцидент произошел на Краснодарской улице возле дома 57.
Вести.Ru 13:50
Общество

«Аэрофлот» сообщил о приостановке рейсов в 13 европейских городов

Авиакомпания «Аэрофлот» временно приостанавливает полеты в ряд европейских городов, включая Франкфурт, Прагу и Осло, говорится на сайте перевозчика.
РБК 12:55
Общество

Туристы с Украины помещены на карантин по коронавирусу в Египте

Шарм-эль-Шейх, Египет, 15 марта 2020, 12:46 — REGNUM Украинские туристы в Египте, которые отдыхали в двух гостиницах страны, будут находиться на карантине, сообщили 15 марта в пресс-службе министерства инфраструктуры Украины.
REGNUM 05:46
Общество

Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей.
Российская газета вчера в 03:10
Армия и оружие

В Сирии уничтожены 30% лучших турецких тяжелых танков Leopard

Как отмечает источник, уничтоженные танки составляют около 30% от общего количества танков Leopard, переброшенных в Турцией в Сирию.
Shraibikus News вчера в 07:48
Общество

Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой представить предложения по обеспечению социальной стабильности в связи с распространением эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 10:08
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли более 300 человек

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 368, всего с начала вспышки умерли 1809 человек.
ТАСС 13:15
Футбол

Названы имена заболевших коронавирусом игроков в «Валенсии»

Ранее «Валенсия» сообщила, что пять членов команды включая игроков и тренеров подхватили коронавирус.
ProstoProSport 12:28
Происшествия

Найдено тело 12-летнего Артура Шмыглева

В Самойловском районе обнаружили тело 12-летнего Артура Шмыглева. Подросток, проживавший в селе Песчанка, пропал 21 ноября прошлого года.
Версия-Саратов вчера в 11:25
Футбол

Появилось видео потасовки футболистов «Тамбова» и «Крыльев Советов»

В социальных сетях появилось видео потасовки футболистов в матче молодежного первенства между "Тамбовом" и "Крыльями советов", из-за который встреча не была доиграна.
РИА Новости 10:38
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники в России из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
Российская газета 00:38
Футбол

«Ливерпуль» летом планирует продать четырех игроков

Все четыре футболиста не являются игроками стартового состава в сумме они провели в нынешнем сезоне 46 матчей.
Советский спорт 02:00
Армия и оружие

Минобороны сообщило о провокациях боевиков во время патруля в Идлибе

Из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции боевиками с использованием «живых щитов» из женщин и детей, протяженность маршрута совместного патруля России и Турции в Идлибе была сокращена.
РБК 06:16
Экономика

Феноменальный рост: Украина посрамила международное агентство

Fitch свое оптимистичное предсказание связывало с открытием рынка земли, как бы призывая Украину побыстрее устроить распродажу последнего серьезного государственного актива, а также с продолжением осуществления реформ, которые настолько "успешно" проводятся последние шесть лет, что государство уже не поворачивается язык называть даже развивающимся.
РИА Новости 01:00
Музыка

Почти 10 млн просмотров набрал клип Little Big для «Евровидения»

Более 9,99 млн просмотров собрал клип на песню Uno группы Little Big, которая будет представлять Россию на 65-м песенном конкурсе «Евровидение».
Мойка78 вчера в 00:11
Происшествия

Полиция разогнала пикеты перед зданием ФСБ на Лубянке

Коммерсантъ вчера в 11:40
Футбол

Кокорин признан лучшим футболистом матча «Сочи» — «Краснодар»

RT на русском 09:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное