Происшествия
REGNUMВоенный вертолёт произвёл случайный выстрел в Чите
Во время обслуживания на земле 23-миллиметровой авиационной пушки, установленной на вертолёте Ми-8, произошёл один непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома. По счастливой случайности никто не пострадал.
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Минобороны подтвердило выстрел из пушки вертолета Ми-8 по дому в Чите
Московский Комсомолец Чита11:55
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Общество
Минобрнауки РФ рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков выпустил для российских вузов рекомендации об организации дистанционного обучения с 16 марта на фоне распространения коронавируса.
Общество
В Санкт-Петербурге во время пикетов против поправок к Конституции задержаны более 20 человек
Не менее 23 человек были задержаны на акции против внесения поправок в Конституцию, которая прошла на Сенатской площади в Санкт-Петербурге.
Футбол
Ростов — Локомотив 1:3
Московский «Локомотив» на выезде взял верх над «Ростовом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
Киев закрыл КПП «Станица Луганская»
Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Кино
Netflix остановил съемки всех фильмов и сериалов из-за коронавируса
Происшествия
В Свердловской области три человека погибли в ДТП с участием автобуса
Авария с участием трех легковых автомобилей и рейсового автобуса произошла на трассе Пермь - Екатеринбург, в результате погибли три человека, один получил травмы.
Общество
Торговые сети России начали заранее запасаться продуктами
Российские торговые сети заранее начали создавать резервные запасы продуктов, из-за чего ожидать закрытия каких-либо магазинов на фоне распространения коронавируса не стоит.
Общество
Обессиленного Яценюка в медицинской маске привезли в киевскую клинику
Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в обессиленном состоянии, в медицинской маске на лице, доставили в киевскую клинику «Борис».
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63
Москва, 15 марта 2020, 16:47 — REGNUM В Российской Федерации число заразившихся коронавирусом COVID-19 увеличилось за сутки на четыре человека до 63.
Политика
Терешкова заявила, что ее благодарят за «сохранение Путина»
Депутат Госдумы и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова сообщила, что к ней поступают письма с благодарностями за "сохранение Путина".
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ
Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл со счетом 0:0 с клубом «Уфа» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу.
Армия и оружие
Украинский ракетный катер «Прилуки» без ракет вернулся из похода
Происшествия
В Москве на улице обстреляли девушек
Двух девушек обстреляли на юго-востоке столицы. Инцидент произошел на Краснодарской улице возле дома 57.
Общество
«Аэрофлот» сообщил о приостановке рейсов в 13 европейских городов
Авиакомпания «Аэрофлот» временно приостанавливает полеты в ряд европейских городов, включая Франкфурт, Прагу и Осло, говорится на сайте перевозчика.
Общество
Туристы с Украины помещены на карантин по коронавирусу в Египте
Шарм-эль-Шейх, Египет, 15 марта 2020, 12:46 — REGNUM Украинские туристы в Египте, которые отдыхали в двух гостиницах страны, будут находиться на карантине, сообщили 15 марта в пресс-службе министерства инфраструктуры Украины.
Общество
Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей.
Армия и оружие
В Сирии уничтожены 30% лучших турецких тяжелых танков Leopard
Как отмечает источник, уничтоженные танки составляют около 30% от общего количества танков Leopard, переброшенных в Турцией в Сирию.
Общество
Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой представить предложения по обеспечению социальной стабильности в связи с распространением эпидемии коронавируса.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли более 300 человек
Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 368, всего с начала вспышки умерли 1809 человек.
Футбол
Названы имена заболевших коронавирусом игроков в «Валенсии»
Ранее «Валенсия» сообщила, что пять членов команды включая игроков и тренеров подхватили коронавирус.
Происшествия
Найдено тело 12-летнего Артура Шмыглева
В Самойловском районе обнаружили тело 12-летнего Артура Шмыглева. Подросток, проживавший в селе Песчанка, пропал 21 ноября прошлого года.
Футбол
Появилось видео потасовки футболистов «Тамбова» и «Крыльев Советов»
В социальных сетях появилось видео потасовки футболистов в матче молодежного первенства между "Тамбовом" и "Крыльями советов", из-за который встреча не была доиграна.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники в России из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
Футбол
«Ливерпуль» летом планирует продать четырех игроков
Все четыре футболиста не являются игроками стартового состава в сумме они провели в нынешнем сезоне 46 матчей.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о провокациях боевиков во время патруля в Идлибе
Из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции боевиками с использованием «живых щитов» из женщин и детей, протяженность маршрута совместного патруля России и Турции в Идлибе была сокращена.
Экономика
Феноменальный рост: Украина посрамила международное агентство
Fitch свое оптимистичное предсказание связывало с открытием рынка земли, как бы призывая Украину побыстрее устроить распродажу последнего серьезного государственного актива, а также с продолжением осуществления реформ, которые настолько "успешно" проводятся последние шесть лет, что государство уже не поворачивается язык называть даже развивающимся.
Музыка
Почти 10 млн просмотров набрал клип Little Big для «Евровидения»
Более 9,99 млн просмотров собрал клип на песню Uno группы Little Big, которая будет представлять Россию на 65-м песенном конкурсе «Евровидение».
Происшествия
Полиция разогнала пикеты перед зданием ФСБ на Лубянке
Футбол