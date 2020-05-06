Армия и оружие
Газета.RuВоенным запретили раскрывать в интернете информацию о службе
Российским военнослужащим запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к Вооруженным силам. Соответсвующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вносит изменения в Дисциплинарный устав ВС РФ от 2007 года.
Читать в источнике
Оценить961
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 04:33, Ашберн
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Экономика
Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
Происшествия
Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»
Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
RT на русском 03:55
Шоу-бизнес
Похудевшая Адель поделилась редким фото в честь 32-летия
Певица очаровала поклонников своим видом. Пятого мая Адель отмечала день рождения.
Popcornnews.ru вчера в 08:05
Происшествия
Более половины пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии
Коммерсантъ 05 мая в 05:12
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском вчера в 16:30
Общество
В Москве выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявлено 6703 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
РБК 04:31
Общество
Татарстан находится на первом этапе по выходу из режима самоизоляции
Сегодня республика находится на первом этапе снятия ограничительных мер.
Слава труду (Бавлы) 02:45
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Общество
Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс вчера в 09:38
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри скромно отметили день рождения сына
Вчера, 6 мая, свой первый день рождения отмечал самый младший член британской королевской семьи, сын принца Гарри и Меган Маркл Арчи.
Bimru.ru 04:04
Политика
Владимир Путин не исключил ужесточение режима ограничений
Владимир Путин не исключил ужесточения ограничительных мер для нераспространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.
Vologda-poisk.ru вчера в 10:31
Общество
В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
Общество
В Татарстане коронавирус за сутки нашли ещё у 105 человек
Ещё 105 новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Татарстане за минувшие сутки.
НТР 24 04:02
Общество
В Подмосковье в первую очередь заработают стройки детсадов и школ
Сегодня, 6 мая, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил, что из карантина регион будет выходить постепенно.
RuNews24.ru вчера в 15:23
Общество
Минпросвещения не исключает отмену ОГЭ для девятиклассников
Министерство просвещения России может отказаться от проведения основного государственного экзамена в текущем году в целях профилактики коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС.
78.ru вчера в 01:48
Экономика
Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке
Приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,2%, на вторичном рынке — от 8,1% годовых, говорится в сообщении на сайте банка.
Коммерсантъ вчера в 07:28
Экономика
ЦБ спрогнозировал начало снятия ограничений в России
В своем базовом прогнозе Центробанк России исходит из того, что ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, будут постепенно сниматься уже в июне.
Lenta.ru вчера в 18:39
Хоккей
КХЛ решила не выбирать чемпиона из-за досрочного завершения сезона
Руководство Континентальной хоккейной лиги решило не определять обладателя Кубка Гагарина и призеров чемпионата по итогам сезона-2019/20, досрочно завершенного из-за пандемии коронавируса.
BFM.ru 03:39
Общество
Бэнкси посвятил новую работу врачам-супергероям
Британский уличный художник Бэнкси опубликовал на своей странице в Instagram новый рисунок, на котором изображен врач в образе супергероя.
Общественное телевидение России вчера в 15:23
Музыка
Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров
Санкт-Петербург, 4 мая 2020, 09:26 — REGNUM Более 100 млн просмотров на портале YouTube набрал уже четвертый ролик российской группы Little Big.
REGNUM 04 мая в 02:26
Здоровье
В России оценили риск заражения коронавирусом дома
В России оценили риск заражения коронавирусом дома. Об этом сообщили журналисты "ТАССа" со ссылкой на российских вирусологов.
Piter.tv 02:37
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Происшествия
В Краснодарском крае коронавирус обнаружили у семимесячного ребенка
Заражение коронавирусом подтвердилось у семимесячного ребенка в Краснодарском крае.
ТАСС вчера в 04:22
Армия и оружие
АПЛ «Князь Владимир» поступит в ВМФ РФ в конце мая
Первая стратегическая атомная подводная лодка проекта 955А «Князь Владимир» может быть передана ВМФ России уже в мае, сообщает ТАСС со ссылкой на данные источников.
Хакасия-Информ вчера в 22:23
Общество
18 новых случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в Кузбассе
Новые инфицирования зафиксированы на территории Новокузнецка (12), Калтана (2), Белово (1), Кемерово (1), Анжеро-Судженска (1), Новокузнецкого района (1). На 6 мая в Кузбассе 198 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 26 человек выздоровели, в том числе 1 пациент за минувшие сутки, 4 человека с COVID-19 скончались.
Kursk.com вчера в 01:10
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Волгограде
В четверг, 9 мая, в Дзержинском районе Волгограда произошло дорожное происшествие, в результате которого погибли три человека.
Блокнот Волжский 02:29
Политика
ФРГ передаст России часть оцифрованных архивов о советских пленных
Германия 6 мая передаст России первую часть оцифрованных архивов о почти 0,5 млн советских военнопленных, сообщает газета «Известия» со ссылкой на российское посольство в ФРГ и Федеральный архив города Кобленц.
RT на русском 05 мая в 22:56
Здоровье
Коронавирус. Пациент просит обеспечить гендерную приватность в саратовском госпитале
Пациент одного из саратовских COVID-госпиталей пожаловался в редакцию ИА "Взгляд-инфо" на условия содержания пациентов с внебольничной пневмонией, в частности, на отсутствие приватности.
Взгляд-инфо вчера в 12:47