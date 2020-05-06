Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВоенным запретили раскрывать в интернете информацию о службе

Российским военнослужащим запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к Вооруженным силам. Соответсвующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вносит изменения в Дисциплинарный устав ВС РФ от 2007 года.
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Российским военным запретили рассказывать о службе в СМИ и интернете

Газета.Ru03:58

Российским военным запретили рассказывать о службе в соцсетях и СМИ

Lenta.ruвчера в 12:07

Российским военным запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к ВС РФ

ТАССвчера в 13:10

Российским военным запретили пользоваться гаджетами на службе

Интерфаксвчера в 12:34

Военным запретили распространять информацию о службе

Российская газетавчера в 12:29

Эксперт прокомментировал запрет военным на ношение гаджетов

РИА Новости03:42

Российским военным запретили рассказывать в СМИ о своей работе

Вести.Ruвчера в 11:44
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Здоровье

Врач сообщила о непредсказуемости пациентов с коронавирусом

News.ru 00:23
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Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
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Экономика

Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян

Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
1K
Происшествия

Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»

Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
RT на русском 03:55
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Шоу-бизнес

Похудевшая Адель поделилась редким фото в честь 32-летия

Певица очаровала поклонников своим видом. Пятого мая Адель отмечала день рождения.
Popcornnews.ru вчера в 08:05
7
Происшествия

Более половины пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии

Коммерсантъ 05 мая в 05:12
112
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском вчера в 16:30
3,4K
Общество

В Москве выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявлено 6703 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
РБК 04:31
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Общество

Татарстан находится на первом этапе по выходу из режима самоизоляции

Сегодня республика находится на первом этапе снятия ограничительных мер.
Слава труду (Бавлы) 02:45
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
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Общество

Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс вчера в 09:38
1,3K
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри скромно отметили день рождения сына

Вчера, 6 мая, свой первый день рождения отмечал самый младший член британской королевской семьи, сын принца Гарри и Меган Маркл Арчи.
Bimru.ru 04:04
3
Политика

Владимир Путин не исключил ужесточение режима ограничений

Владимир Путин не исключил ужесточения ограничительных мер для нераспространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.
Vologda-poisk.ru вчера в 10:31
14
Общество

В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»

В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
492
Общество

В Татарстане коронавирус за сутки нашли ещё у 105 человек

Ещё 105 новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Татарстане за минувшие сутки.
НТР 24 04:02
86
Общество

В Подмосковье в первую очередь заработают стройки детсадов и школ

Сегодня, 6 мая, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил, что из карантина регион будет выходить постепенно.
RuNews24.ru вчера в 15:23
198
Общество

Минпросвещения не исключает отмену ОГЭ для девятиклассников

Министерство просвещения России может отказаться от проведения основного государственного экзамена в текущем году в целях профилактики коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС.
78.ru вчера в 01:48
1,1K
Экономика

Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке

Приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,2%, на вторичном рынке — от 8,1% годовых, говорится в сообщении на сайте банка.
Коммерсантъ вчера в 07:28
556
Экономика

ЦБ спрогнозировал начало снятия ограничений в России

В своем базовом прогнозе Центробанк России исходит из того, что ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, будут постепенно сниматься уже в июне.
Lenta.ru вчера в 18:39
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Хоккей

КХЛ решила не выбирать чемпиона из-за досрочного завершения сезона

Руководство Континентальной хоккейной лиги решило не определять обладателя Кубка Гагарина и призеров чемпионата по итогам сезона-2019/20, досрочно завершенного из-за пандемии коронавируса.
BFM.ru 03:39
Общество

Бэнкси посвятил новую работу врачам-супергероям

Британский уличный художник Бэнкси опубликовал на своей странице в Instagram новый рисунок, на котором изображен врач в образе супергероя.
Общественное телевидение России вчера в 15:23
Музыка

Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров

Санкт-Петербург, 4 мая 2020, 09:26 — REGNUM Более 100 млн просмотров на портале YouTube набрал уже четвертый ролик российской группы Little Big.
REGNUM 04 мая в 02:26
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Здоровье

В России оценили риск заражения коронавирусом дома

В России оценили риск заражения коронавирусом дома. Об этом сообщили журналисты "ТАССа" со ссылкой на российских вирусологов.
Piter.tv 02:37
7
Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
1,5K
Происшествия

В Краснодарском крае коронавирус обнаружили у семимесячного ребенка

Заражение коронавирусом подтвердилось у семимесячного ребенка в Краснодарском крае.
ТАСС вчера в 04:22
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Армия и оружие

АПЛ «Князь Владимир» поступит в ВМФ РФ в конце мая

Первая стратегическая атомная подводная лодка проекта 955А «Князь Владимир» может быть передана ВМФ России уже в мае, сообщает ТАСС со ссылкой на данные источников.
Хакасия-Информ вчера в 22:23
Общество

18 новых случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в Кузбассе

Новые инфицирования зафиксированы на территории Новокузнецка (12), Калтана (2), Белово (1), Кемерово (1), Анжеро-Судженска (1), Новокузнецкого района (1). На 6 мая в Кузбассе 198 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 26 человек выздоровели, в том числе 1 пациент за минувшие сутки, 4 человека с COVID-19 скончались.
Kursk.com вчера в 01:10
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Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Волгограде

В четверг, 9 мая, в Дзержинском районе Волгограда произошло дорожное происшествие, в результате которого погибли три человека.
Блокнот Волжский 02:29
5
Политика

ФРГ передаст России часть оцифрованных архивов о советских пленных

Германия 6 мая передаст России первую часть оцифрованных архивов о почти 0,5 млн советских военнопленных, сообщает газета «Известия» со ссылкой на российское посольство в ФРГ и Федеральный архив города Кобленц.
RT на русском 05 мая в 22:56
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Здоровье

Коронавирус. Пациент просит обеспечить гендерную приватность в саратовском госпитале

Пациент одного из саратовских COVID-госпиталей пожаловался в редакцию ИА "Взгляд-инфо" на условия содержания пациентов с внебольничной пневмонией, в частности, на отсутствие приватности.
Взгляд-инфо вчера в 12:47
3
Как работают Яндекс.Новости?
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