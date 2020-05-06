Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВоенным запретили раскрывать в интернете информацию о службе

Российским военнослужащим запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к Вооруженным силам. Соответсвующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вносит изменения в Дисциплинарный устав ВС РФ от 2007 года.
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Путин внес в дисциплинарный устав запрет на гаджеты в воинских частях

РИА Новости13:36

Военным запретили распространять в СМИ и соцсетях информацию о своей службе

Эхо Москвы12:32

Российским военным запретили пользоваться гаджетами на службе

Интерфакс12:34

Российским военным запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к ВС РФ

ТАСС13:10

Военным запретили распространять информацию о службе

Российская газета12:29

Российским военным запретили рассказывать о службе в соцсетях и СМИ

Lenta.ru12:07

Российским военным запретили рассказывать в СМИ о своей работе

Вести.Ru11:44
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Политика

Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана

Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости 17:26
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Общество

Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области

В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
Ugpressa.ru 15:37
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Общество

В России снова сдвинули дату окончания пандемии коронавируса

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения пандемии коронавируса в России, сообщается на сайте Сингапурского университета технологий и дизайна.
Газета.Ru 00:42
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости 11:18
2,9K
Общество

17 работников скорой помощи из Находки оказались здоровы

КП - Владивосток 22:00
Общество

Чехия усилит охрану своих дипломатов в России

После протестов россиян, недовольных демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в Праге, в Москву будут направлены сотрудники службы безопасности чешского МИДа.
Эхо Москвы 19:09
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Наука

Самая быстрая в мире камера снимает 70 трлн кадров в секунду

Planet Today 03:52
Здоровье

33 новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 33 новых случая коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 01:27
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Общество

Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс 09:38
1,2K
Общество

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом

ТАСС 07:34
1,3K
Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
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Происшествия

В Хакасии подтверждено 22 новых случая заражения коронавирусом

Абакан, 6 мая 2020, 07:27 — REGNUM В Хакасии заражение коронавирусом подтвердилось ещё у 22 человек.
REGNUM 00:27
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Общество

Запрет на продажу спиртного в жилых домах вступил в силу в России

Запрет на продажу алкогольной продукции в жилых домах начал действовать в России, пишет «Парламентская газета».
МИР 24 вчера в 02:48
2K
Армия и оружие

Рождены для войны: как дипломатический трюк СССР разрушил красивую легенду НАТО

Несостоявшийся союз Как известно, НАТО, или Организация Североатлантического договора, основанная в апреле 1949 года, создавалась с целью коллективной самообороны против возможного агрессора, в качестве которого предполагался Советский Союз.
ПолитРоссия 17:10
Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК 11:20
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Культура

Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни

Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
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Здоровье

Врач предупредила о риске заражения коронавирусом из-за антисептиков

Частое мытье рук и использование антисептических гелей могут нарушить защитный барьер кожи и вызвать дерматит, что увеличит риски попадания инфекции в организм, считает врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Настасия Вережникова.
РИА Новости 21:15
Здоровье

Врач заявила о непредсказуемости пациентов с коронавирусом

Непредсказуемым при лечении COVID-19 является заболевший пациент, его индивидуальное состояние здоровья.
РИА Новости 19:44
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Общество

В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей

Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
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Общество

Путин поручил повысить защищённость Забайкалья от пожаров

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны совместно с МЧС и правительством Забайкалья обеспечить финансирование повышения защищённости края пожарными подразделениями.
Чита.Ру 18:55
1
Общество

Девятиклассникам могут отменить ОГЭ из-за коронавируса

Аттестация нынешних девятиклассников пройдёт по текущим оценкам, школьников могут освободить от сдачи основных государственных экзаменов.
Северпост вчера в 08:51
1,1K
Общество

Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян

Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия 06:13
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Политика

Путин изучит советы по отмене ограничений из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации решений по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 и ознакомится с рекомендациями по постепенной отмене введенных в связи с этим ограничений. об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Труд 03:54
1,1K
Здоровье

Эксперты считают, что карантин надо ужесточить

«Надо учитывать специфику России и наш необычный третий сценарий – не итальянский и не китайский, а российский», – говорит академик.
Transport-news.ru 06:53
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Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

С 6 мая 2020 года ПАО «Сбербанк России» снизило процентные ставки по ипотечным кредитам для покупки новостройки до 6,2%, жилья на вторичном рынке - до 8,1% годовых.
Саминвестор 08:33
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Экономика

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45
8,1K
Общество

«Деньги – народу»: нацболы вывесили баннер напротив правительства

Сами представители партии отметили, что они были намерены привлечь внимание властей к социальной проблематике на фоне пандемии и экономического кризиса.
Московский Комсомолец 06:26
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Происшествия

Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч

По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ 18:58
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Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Lenta.ru 12:59
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