Российским военнослужащим запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к Вооруженным силам. Соответсвующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вносит изменения в Дисциплинарный устав ВС РФ от 2007 года.

Военным запретили раскрывать в интернете информацию о службе

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