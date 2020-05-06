Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаВоенным запретили распространять информацию о службе

Меры действуют, если военнослужащий участвует в боевых действиях, вооруженных конфликтах, деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами России.
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Путин внес в дисциплинарный устав запрет на гаджеты в воинских частях

РИА Новости13:36

Российским военным запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к ВС РФ

ТАСС13:10

Российским военным запретили рассказывать в СМИ о своей работе

Вести.Ru11:44

Военным запретили распространять в СМИ и соцсетях информацию о своей службе

Эхо Москвы12:32

Военным запретили распространять информацию о службе

Российская газета12:29

Российским военным запретили рассказывать о службе в соцсетях и СМИ

Lenta.ru12:07

Российским военным запретили пользоваться гаджетами на службе

Интерфакс12:34
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Общество

В Москве с 12 мая начнут работу все промышленные предприятия

В Москве с 12 мая начнут работу все промышленные предприятия, сообщил мэр города Сергей Собянин на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
RT на русском 09:50
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Происшествия

Подавший сигнал об угрозе взрыва самолет успешно сел в Уфе

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, экипаж воздушного лайнера подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту через час после вылета из столицы.
Российская газета вчера в 12:25
121
Культура

Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни

Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
19
Энергетика

Минэнерго: не все страны ОПЕК+ выполнят соглашение на 100%

Москва, 6 мая 2020, 14:21 — REGNUM Не все участники соглашения ОПЕК+ смогут полностью выполнить обязательства по сокращению добычи нефти, однако условия на рынке будут стимулировать их к этому.
REGNUM 07:21
Общество

В Москве число жертв с коронавирусом превысило 900 человек

В Москве за минувшие сутки из-за коронавируса COVID-19 скончались 39 пациентов.
РБК 14:41
Общество

Глава Минобрнауки России находится на самоизоляции

В пресс-службе Минобрнауки России заявили, что глава ведомства Валерий Фальков находится на самоизоляции.
RT на русском 14:30
4
Политика

Путин соберет всех губернаторов на совещание по коронавирусу

Владимир Путин сегодня в ближайшее время соберет совещание с участием глав регионов, представителей правительства и администрации президента, на котором будет обсуждаться поддержка экономики во время пандемии коронавируса и поэтапный выход из режима ограничений.
Вести ФМ 09:43
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Экономика

Суд Германии: ЕЦБ превысил свои полномочия

Высший суд Германии постановил, что покупка облигаций Европейского центрального банка (ЕЦБ) не учитывает "принцип пропорциональности", предполагая, что центральный банк еврозоны зашел слишком далеко, превысив полномочия, пишет CNBC.
Вести.Ru вчера в 07:48
2
Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
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Экономика

В России уровень экономической активности снизился на 33%

Уровень экономической активности в РФ на конец апреля снизился на 33% по сравнению с ситуацией до начала пандемии, в регионах страны ограничена деятельность предприятий и компаний, где сосредоточено 28% рабочих мест, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
РИА Новости 09:29
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Музыка

Умер основатель Kraftwerk Флориан Шнайдер

Полит.ру 12:08
Фигурное катание

Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко

Коммерсантъ 11:01
3
Общество

Закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах вступил в силу

Начиная с 5 мая, в России начал действовать запрет на продажу алкоголя в жилых домах.
Социальные новости вчера в 00:48
2K
Наука

Вывод АЭС из эксплуатации привел к исчезновению тропических рыб у берегов Японии

Потепление воды в Японском море на два градуса Цельсия в будущем может привести к тому, что рыбы умеренных широт, которые составляют основу рациона жителей Японии, будут замещены более теплолюбивыми тропическими видами.
N+1 14:06
Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК 11:20
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Футбол

Кокорин перевел миллион рублей на лечение девочки

Матч ТВ 14:14
2
Гаджеты

В Сети раскрыли характеристики процессора Snapdragon 875 от Qualcomm

Инсайдеры раскрыли характеристики нового чипа Snapdragon 875. Его планируют выпустить в декабре текущего года.
Актуальные Новости 11:42
Здоровье

Курение названо фактором смертности мужчин от коронавируса

Осложнения и смертельные случаи в результате заражения коронавирусом среди мужчин наблюдаются чаще.
Московский Комсомолец в Марий Эл 07:13
84
Политика

США пытаются уточнить данные о задержанных в Венесуэле американцах

Эхо Москвы вчера в 22:04
289
Политика

Путин дал поручение правительству по выходу страны из самоизоляции

Президент России поручил кабмину координировать всю работу по снятию в стране карантинных мероприятий Такое поручение Владимир Путин дал в ходе масштабного совещания по ситуации с коронавирусом.
КМВ Новости 10:34
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
8K
Здоровье

Владимир Уйба предупредил о росте числа заболевших коронавирусом в Коми

Видео пресс-службы главы Коми На 6 мая в Коми подтверждены 726 случаев заболевания коронавирусом, прирост за сутки составил 28 человек.
ИА БНК 13:00
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава рассталась со своим женихом

Екатерина Варнава призналась, что рассталась с женихом. Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе шесть лет.
Экспресс газета 06:23
11
Армия и оружие

Бомбардировщики ВВС США провели учения около границ России

Стратегические сверхзвуковые бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer были замечены у границ России в Ленинградской области.
News.ru 14:35
4
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая.
Ведомости 11:18
2K
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына

Принц Гарри и Меган Маркл ко дню рождения первенца Арчи показали видео с малышом, подчеркивается, что запись, на которой актриса читает ребенку книжку, сделал сам герцог Сассекский.
Радио Sputnik 08:39
2
Политика

Познер объяснил украинскому журналисту Гордону свою позицию по Крыму

Журналист Владимир Познер заявил, что не считает ошибкой России воссоединение с Крымом.
Вечерняя Москва 10:57
Экономика

Поступления налогов в России упали на треть

Поступления налогов в апреле резко снизились.
Российская газета 10:11
39
Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
219
Общество

В Воронежской области масочный режим вводят с 12 мая

Воронеж, 6 мая 2020, 18:07 — REGNUM Масочный режим в Воронежской области вводится с 12 мая, соответствующие изменения в указ губернатора Воронежской области внесены 6 мая, сообщила пресс-служба облправительства.
REGNUM 11:07
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